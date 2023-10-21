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Московский листок

Больницы - вон отсюда!

Опубликовано 21.10.2023 в разделе комментариев 0

израиль правые газа
Больницы - вон отсюда!

Израиль требует эвакуировать больницу Аль-Кудс в секторе Газа, сообщает местное отделение Красного Полумесяца. В ней находится более 400 пациентов и около 12000 беженцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ООН назвала эвакуацию больниц из сектора Газа под принуждением Израиля "смертным приговором" для больных и раненых.

Я так понимаю, теперь такие организации как ВОЗ вообще не котируются. ООН и то "принять к сведению", а уж прочие вообще... Да и какой авторитет у египетского бюрократа Гебрейсуса во врачебном мире? А уж для армии обороны Израиля и вообще...

Сказали эвакуировать больницу, и все быстро подобрали горшки, капельницы и катетеры и бегом куда-нибудь. Кто не спрятался, я не виноват. Басаев в больнице в Буденновске хотя бы не мешал врачам оказывать помощь.

А.Б.



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