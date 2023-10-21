В Госдуме предложили вернуть доски почета на предприятиях

На российских предприятиях необходимо вернуть доски почета, считает депутат Государственной думы Никита Чаплин.

"С первых лет советской власти на всех крупных предприятиях были введения доски почета. На красной доске размещали ударников предприятий, при этом как противоположность ей существовала черная доска, где размещали имена пьяниц и прогульщиков", – передает РИА Новости слова Чаплина.

Ключевые слова тут: "С первых лет советской власти".

Заводы и фабрики перестали быть собственностью буржуазии и сделались собственностью рабочих, и когда коллектив осуждает лентяя и пьяницу, а хорошего работника хвалит - в этом есть очевидный смысл.

Когда постепенно из собственности трудовых коллективов заводы перешли в госсобственность, нематериальное поощрение в виде "Доски почета" перевратилось в полную профанацию, особенно когда в передовики стали попадать не только хорошие производственники, но и те, кто лучше лижет филейные части начальству.

Ну а на частном предприятии кроме зарплаты и премии какая может еще быть форма поощрения? И какое там дело до мнения трудового коллектива о том или ином работнике?

Если б еще завод хоть частично принадлежал бы трудовому коллективу - тогда конечно... А так комедия, только не смешно.

А.Б.