Бывшую квартиру Зеленских в Крыму выставили на продажу

Национализированная квартира в центре поселка Ливадия в Ялте, которая раньше принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской, выставлена на торги в состоянии предчистовой отделки.

Квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в марте, в начале октября ее выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. В квартире Зеленские пожить не успели.

Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

Мне кажется, конфискация квартиры Зеленских, причем приобретенной до того, как он стал президентом Украины - это ошибка, причем и юридическая, и, что важней того, пропагандистская.

Не говорю о том, что 25 миллионов, которые государство может за нее получить, просто смешные деньги. А вот нематериальный ущерб большой.

Во-первых, что сделала такого владелица квартиры Елена Зеленская такого противоправного, чтобы лишиться собственности, законность приобретения которой никто даже не оспаривает?

А государственной собственностью Украины эта квартира никак не является.

Конституция РФ гласит при этом: "Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения".

Судебное решение, конечно, было, но сторона ответчика на нем отсутствовала, причем по объективной причине. Так что решение этого суда может быть оспорено.

Ну и основания для лишения собственности. Какие они?

Все это плавно перетекает в вопрос пропаганды.

В чем был сакральный смысл лишения собственности семьи Зеленских, да еще на столь шатких юридических основаниях?

Когда можно было на весь мир рассказывать, какой квартиркой владеет Зеленский в Ялте, какой там прекрасный вид из окна, и как свободная и независимая Россия никак не препятствует гражданам Украины и всем прочим гражданам купаться и загорать в Крыму, и даже владеть там недвижимостью, будь ты хоть жена военного преступника. Потому что Россия - это правовое государство, где торжество закона превыше всего...

Ну это я чуток зарапортовался.

А.Б.