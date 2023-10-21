На Госуслуги просто так теперь не зайдешь

Минцифры России сообщило, что 28 октября двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей при входе на портал госуслуг.

«С 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе "Безопасность", выбрав "Вход с подтверждением". У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться "Госуслугами" не получится»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минцифры.

Хотелось бы спросить, а зачем?

Мне вот совершенно нечего скрывать в моем личном кабинете на Госуслугах. Ума не приложу, кому бы было нужно туда проникать несанкционированно, кроме ФСБ, но они эту возможность имеют по-любому.

И так портал Госуслуг работает, мягко скажу, небезупречно. Так зачем вводить для пользователей дополнительные сложности?

Тем более, что по желанию и так можно установить любую защиту - неизвестно, от кого и зачем...

А.Б.