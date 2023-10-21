Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На Госуслуги просто так теперь не зайдешь

Опубликовано 21.10.2023 в разделе комментариев 0

бюрократия чиновник
На Госуслуги просто так теперь не зайдешь

Минцифры России сообщило, что 28 октября двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей при входе на портал госуслуг.

«С 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе "Безопасность", выбрав "Вход с подтверждением". У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться "Госуслугами" не получится»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минцифры.

Хотелось бы спросить, а зачем?

Мне вот совершенно нечего скрывать в моем личном кабинете на Госуслугах. Ума не приложу, кому бы было нужно туда проникать несанкционированно, кроме ФСБ, но они эту возможность имеют по-любому.

И так портал Госуслуг работает, мягко скажу, небезупречно. Так зачем вводить для пользователей дополнительные сложности?

Тем более, что по желанию и так можно установить любую защиту - неизвестно, от кого и зачем...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Бузгалин был наиболее известным и значительным мар...
18.10.2023
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
16.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Культ личности: вид со стороны граждан (0)
На Госуслуги просто так теперь не зайдешь (0)
Бывшую квартиру Зеленских в Крыму выставили на продажу (0)
В Госдуме предложили вернуть доски почета на предприятиях (0)
Больницы - вон отсюда! (4)
Минпромторг реализовал мечту Бориса Немцова (1)
Грузия готовится к ядерной войне (3)
Байден назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией" (10)
Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону (4)
Стратегический завод продавать снова можно
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss