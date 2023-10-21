Культ личности: вид со стороны граждан

Наши умники, никогда не руководившие даже киоском, но прекрасно знающие, как руководить государством (а кто из умников этого не знает?) по сей день не могут забыть огромное количество памятников и портретов Сталина в те далёкие годы, а сегодня у них любимая тема о том, как граждане КНДР выражают свой восторг, и внешне - даже раболепие, перед династией Кимов.

Надо сказать, что в 1937 году вопрос об океане этих памятников и портретов Сталина в СССР был задан Сталину немецким писателем Лионом Фейхтвангером, и хотя ответ Сталина был многословный, но, на мой взгляд, очень неполный. Я не верю, что Сталин не понимал причины, скорее всего он не хотел привлекать к этой причине внимание помянутых выше умников в то крайне опасное для СССР время. https://vk.com/wall-36449027_24862

Сталин тогда на вопрос о памятника и портретах в общем ответил, что граждане СССР, испытывая радость от того, что их не грабят капиталисты и их страна развивается невиданными темпами: «Раньше помещик и капиталист был демиургом, рабочих и крестьян не считали за людей. Теперь кабала с трудящихся снята. Огромная победа! Помещики и капиталисты изгнаны, рабочие и крестьяне — хозяева жизни. Приходят в телячий восторг». Согласитесь, такой ответ тоже имеет право на жизнь, но…

Но настоящей причины Сталин только коснулся, да и то – подал её не в истинном виде: «Я имел в виду широкие массы, а не бюрократов из различных учреждений. Что касается бюрократов, то о них нельзя сказать, что у них нет вкуса. Они боятся, если не будет бюста Сталина, то их либо газета, либо начальник обругает, либо посетитель удивится. Это область карьеризма, своеобразная форма «самозащиты» бюрократов: чтобы не трогали, надо бюст Сталина выставить».

На самом деле, как я вижу, дело не в страхе начальников – «не только лишь в нём». Более того, Сталин даже уводит ответ в сторону: «Ко всякой партии, которая побеждает, примазываются чуждые элементы, карьеристы. Они стараются защитить себя по принципу мимикрии — бюсты выставляют, лозунги пишут, в которые сами не верят. Что касается плохого качества бюстов, то это делается не только намеренно (я знаю, это бывает), но и по неумению выбрать. Я видел, например, в первомайской демонстрации портреты мои и моих товарищей: похожие на всех чертей. Несут люди с восторгом и не понимают, что портреты не годятся. Нельзя издать приказ, чтобы выставляли хорошие бюсты, — ну их к черту! Некогда заниматься такими вещами, у нас есть другие дела и заботы, на эти бюсты и не смотришь».

На самом деле дело не в карьеристах, эти мотивы уместны сегодня, кога начальники в своих кабинетах вешают портреты различных артистов в роли президента Путина, но тогда карьеризм имел третьестепенной значение. Мастерили портреты и на скорую руку лепили бюсты как раз самые преданные Советской власти начальники и активисты. Почему?

Нельзя забывать, каким страшным было то время. Немцы быстрыми темпами усиливались, и Гитлер не скрывал, что его конечная цель – завоевание европейской части СССР. Англия, Франция, США и практически вся остальная Европа всячески помогали немцам к этой войне готовиться и категорически отказывались от союзов, которые бы не допустили агрессию Германии. К 1937 году фашисты Германии и Италии полностью уничтожили демократическую Испанию. СССР находился в кольце враждебных стран, газеты СССР об этом писали, руководители СССР об этом непрерывно говорили и отчаянно готовились к неизбежной войне.

И в этих условиях портреты, бюсты и памятники Сталину были аналогичны военной форме, аналогичны показу гражданам, что ты свой, что ты за народ, что ты не предатель. Если у тебя в кабинете не весит эмблема твоей принадлежности к «нашим» - не висит портрет Сталина, то этим самым ты показываешь, что предатель, причём, дерзкий и наглый, и когда враги нападут на СССР, ты нам ударишь в спину, ты начнёшь убивать нас, активистов Советской власти. В то время начальнику или видному активисту не иметь не то, что бюста, а хотя бы портрета Сталину – это подобно тому, что расположении своих войск ходить в форме противника. Пристрелят!

То есть, в то время вся эта сталинская атрибутика была нужна не ему, да и не предназначалась Сталину, - эти портреты и памятники предназначались гражданам СССР для показа своей верности им, гражданам, а не Сталину.

Таким образом для появления обилия портретов и памятников необходима любовь граждан к порядкам в своей стране и страх, что эти порядки будут уничтожены врагами с помощью предателей.

На мой взгляд, те же причины и в КНДР, хотя они выглядят по-другому. У корейцев КНДР явная любовь к своей Родине и ни малейшего желания менять порядки в ней. Да и сами посудите, в государстве плановая экономика, а умные люди понимают, что при плановой экономике если сегодня чего-то нужного нет, то завтра это будет. В КНДР практически нет преступности, это одно из самых безопасных государств мира. В КНДР великолепное образование – такого нет нигде в мире. Это образование не просто даёт возможность иметь в КНДР самые высокотехнологичные отрасли экономики, которые, к примеру, и не снились нынешней убогой России – раньше сырьевому придатку Запада, сейчас уже сырьевому придатку китайцев.

И не только это. Я недавно приводил пример из книги человека, несколько лет прожившего в КНДР: «В КНДР автора очень поразило, что практически в каждом корейском ресторане стоял рояль. Всегда новый и настроенный. Можно было сесть и что-нибудь сыграть. Я также была удивлена, что официантки в ресторанах Расона знают нотную грамоту и без труда играют сложные аккорды по только что увиденным нотам. Я разговорилась с одной официанткой, чтобы узнать, где она училась играть на фортепиано. Девушка ответила (она к тому же разговаривала по-китайски), что обучалась игре на фортепиано в школе».

Мы считаем, что очень важно иметь «крутую тачку», а корейцы считают важным уметь играть на каком-либо музыкальном инструменте. Кого тут считать дебилами – нас или корейцев? У кого образование лучше – у нас или у корейцев?

И что удивляться, что корейцы любят и гордятся своей Родиной? Вот современный умник предлагает удивиться и своим читателям, перепуганным российскими СМИ тем, что в КНДР диссидентов расстреливают из зенитных пушек и миномётов:

«Но если все так плохо в стране с 27 миллионным населением, тогда почему все ее граждане, в том числе профессиональные спортсмены и другие успешные люди всегда возвращаются обратно и даже не думают сбежать?

КНДР без каких-либо проблем выдает своим гражданам разрешение на работу за границей. Подавляющее большинство граждан КНДР обожают свою страну и свое правительство.

Более того, существует мировая статистика, из которой следует, что ежегодно из КНДР сбегают или переезжают единицы людей, хотя такая возможность есть у миллионов, согласно тем же данным ООН, за рубежом работает как минимум 4-5 миллионов корейцев».

И когда при появлении Ким Чен Ына, совсем никак не боящегося своего народа, толпа северных корейцев бросается к нему со слезами радости, то эта толпа собственно Ким Чен Ыну ничего не показывает – она показывает остальным корейцам, что это толпа «своя», что у этой толпы тот же вождь, что и у остальных корейцев.

P.S. Не хочется каркать, но по некоторым поступающим из КНДР данным, и КНДР сворачивает на убийственный путь фактического отказа от планов строительства коммунизма. Нет, не тем, что КНДР развивают индивидуальное предпринимательство, а тем, что уже множество разбогатевших корейцев начинают хвастаться перед остальными корейцами своими деньгами и барахлом.