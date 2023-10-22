Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Франция и Армения подпишут контракт о покупке французских вооружений

Опубликовано 22.10.2023 в разделе комментариев 0

армения президент
Франция и Армения подпишут контракт о покупке французских вооружений

Париж и Ереван в воскресенье оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Parisien.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи.

После перехода на натовский стандарт вооружений можно считать, что Армения потеряна как стратегический партнер России навсегда. Тем более, что закупки вооружений бедная Армения будет проводить на заемные западные деньги - это кабала, из которой небогатой республике уже не выбраться.

Понятно, что французская ПВО настроена главным образом против вооружений советского и российского типов. Так что в следующей войне на Кавказе, скорее всего, армяне будут не на стороне русских...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Может, таксистов сразу в рабы записывать?
Может, таксистов сразу в рабы записывать?
22.10.2023
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
16.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Может, таксистов сразу в рабы записывать? (0)
Таксистам запретят парковаться во дворах (0)
Байден начнет строить "новый мировой порядок" (0)
Франция и Армения подпишут контракт о покупке французских вооружений (0)
Никто не знает, чем палестинцы наносят удары? (0)
Культ личности: вид со стороны граждан (2)
На Госуслуги просто так теперь не зайдешь (6)
Бывшую квартиру Зеленских в Крыму выставили на продажу (1)
В Госдуме предложили вернуть доски почета на предприятиях (2)
Больницы - вон отсюда! (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss