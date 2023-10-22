Франция и Армения подпишут контракт о покупке французских вооружений

Париж и Ереван в воскресенье оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Parisien.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи.

После перехода на натовский стандарт вооружений можно считать, что Армения потеряна как стратегический партнер России навсегда. Тем более, что закупки вооружений бедная Армения будет проводить на заемные западные деньги - это кабала, из которой небогатой республике уже не выбраться.

Понятно, что французская ПВО настроена главным образом против вооружений советского и российского типов. Так что в следующей войне на Кавказе, скорее всего, армяне будут не на стороне русских...

А.Б.