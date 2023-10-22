Байден начнет строить "новый мировой порядок"

Президент США Джо Байден во время выступления в рамках подготовки к выборам заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, Вашингтон при наличии достаточной дерзости и уверенности в собственных силах сможет объединить мир так, как никогда прежде не было.

Это почти дословно слова Гитлера, причем тех времен, когда он еще не был пугалом для детей, а, наоборот, не слезал с обложек журнала "Тайм" как "человек года".

И ситуация была похожая - уже говорили совершенно открыто о новой мировой войне, а германские и итальянские войска разминались в Восточной Европе и Африке.

Сейчас известно, кто у нас в роли пугала.

По словам Байдена, «Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал американский лидер.

Сейчас, под повышенные расходы оружия и беприпасов, США проведут перевооружение стран НАТО, разумеется, главным образом американскими образцами вооружений. И можно будет начинать мировую войну, исход которой вполне предрешен.

А.Б.