Таксистам запретят парковаться во дворах

В Госдуме в осеннюю сессию подготовят законопроект о запрете длительной стоянки такси во дворах жилых домов. О размерах предлагаемых штрафов пока говорить рано, но они могут быть в районе 5 тысяч рублей.

Автор инициативы, вице-спикер ГД Борис Чернышов допускает, что законопроект будет разработан представителями разных фракций, то есть, скорей всего, пройдет через голосование без проблем.

Даже интересно, а где ж теперь таксисту машину оставлять, пока он спит?

В советское время таксопарки были именно парками: таксист после смены оставлял машину в гараже, и ехал домой на метро, а пока машина в гараже, ее осматривал техник, если нужно, поводился ремонт.

Сейчас таксопарки только на бумаге. На платную стоянку таксист не зарабатывает, бесплатных парковок в Москве мало, а в центре так и вообще, считай, нет.

Вариант только один - ехать на ночь за город, там где-то спать, а рано утром возвращаться. Только что это за жизнь?

Может, тогда таксистов сразу в рабы записывать?

А.Б.