Может, таксистов сразу в рабы записывать?

Военные Израиля нанесли удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске. На данный момент они выведены из строя.

«В результате были повреждены взлетные полосы обоих аэропортов (Алеппо и Дамаска), погиб один работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения», — передает издание SANA.

Думаю, что по данным канадской разведки это была сбившаяся с курса ракета организации "Исламский джихад". Или две ракеты, сбившиеся с курса.

Ракета палестинского движения ХАМАС, сбившись с курса, нанесла удар по больнице в секторе Газа, где погибли почти 500 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр со ссылкой на результаты расследования канадской разведки.

Также, как я понимаю, требования эвакуировать еще 40 больниц в Газе выставили тоже не в ЦАХАЛ, а в "Исламском джихаде".

Заметим, во все время конфликта ХАМАСа с Израилем ничего не говорится о ракетах, которые применяют исламисты.

С 2001 года исламисты применяют ракеты «Кассам». Эта примитивная ракета класса «земля-земля», может нанести ущерб зданиям и людям, не находящимся в защищённом помещении. Она изготовлена из трубы, в которую помещена взрывчатка от полкило до нескольких килограммов, дальнобойность варьируется от 3 до 18 км.

Обстрел «Кассамами» отличается низкой точностью, поскольку пусковая установка этих ракет весьма примитивна и производится кустарными методами.

То есть про разрушение больницы, 500 погибших или уничтожении аэропорта говорить не приходится.

Можно предположить, что перед началом операции палестинцы получили из какого-то внешнего источника более совершенные ракеты, но почему-то все лучшие разведки мира, включая канадскую, не могут до сих пор сказать, что это за ракеты и откуда?

https://forum-msk.org/material/news/1...

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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