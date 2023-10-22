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Московский листок

Может, таксистов сразу в рабы записывать?

Опубликовано 22.10.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Военные Израиля нанесли удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске. На данный момент они выведены из строя.

«В результате были повреждены взлетные полосы обоих аэропортов (Алеппо и Дамаска), погиб один работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения», — передает издание SANA.

Думаю, что по данным канадской разведки это была сбившаяся с курса ракета организации "Исламский джихад". Или две ракеты, сбившиеся с курса.

Ракета палестинского движения ХАМАС, сбившись с курса, нанесла удар по больнице в секторе Газа, где погибли почти 500 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр со ссылкой на результаты расследования канадской разведки.

Также, как я понимаю, требования эвакуировать еще 40 больниц в Газе выставили тоже не в ЦАХАЛ, а в "Исламском джихаде".

Заметим, во все время конфликта ХАМАСа с Израилем ничего не говорится о ракетах, которые применяют исламисты.

С 2001 года исламисты применяют ракеты «Кассам». Эта примитивная ракета класса «земля-земля», может нанести ущерб зданиям и людям, не находящимся в защищённом помещении. Она изготовлена из трубы, в которую помещена взрывчатка от полкило до нескольких килограммов, дальнобойность варьируется от 3 до 18 км.

Обстрел «Кассамами» отличается низкой точностью, поскольку пусковая установка этих ракет весьма примитивна и производится кустарными методами.

То есть про разрушение больницы, 500 погибших или уничтожении аэропорта говорить не приходится.

Можно предположить, что перед началом операции палестинцы получили из какого-то внешнего источника более совершенные ракеты, но почему-то все лучшие разведки мира, включая канадскую, не могут до сих пор сказать, что это за ракеты и откуда?

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Израиль разгромил мечеть в Дженине и рынок в Газе, 12 погибших

- Медведя заметили во дворе одного из жилых домов недалеко от центра Красноярска

- Владимир Соловьев уволил президента Института Ближнего Востока политолога Евгения Сатановского за оскорбительные высказывания в адрес МИД России. Это все, что нужно знать о свободе слова в современной России

- В Детройте зарезали женщину-раввина Саманту Уолл

- В Отрадном, Ленинградская область, снесли мемориал погибшим советским воинам. На его месте будет коттеджный посёлок

 

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