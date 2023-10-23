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Московский листок

Миллион банкротов. Откуда?

Опубликовано 23.10.2023 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Миллион банкротов. Откуда?

Число россиян-банкротов в России превысило 1 млн. Столько россиян прошли процедуры судебного банкротства за восемь лет — с октября 2015 года по сентябрь 2023 года. При этом только с начала года такую процедуру прошли 249,9 тыс. должников - резкий рост персональных банкротств начался с 2020 года.

У нас же все хорошо с экономикой, дефицит трудовых ресурсов, минимальная безработица - откуда же вал банкротств у счастливых граждан?

А еще есть способ хорошего заработка, чего раньше не было - "присоединиться к своим" и получать стабильную зарплату заметно выше средней, льготы там разные...

Откуда же столько банкротов, еще раз спрошу?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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И что познавательно вот что основная масса населения твердит
Рычужка написал 23.10.2023 12:13
Это после просмотра телевизора и рекламы про лихое этакое банкротство. А внушают следующее. Бери деньги в кредит. Тебе ничего не будет. Мы тебе поможем списать долги за просто так и безболезненно для твоего оставшегося имущества.
И начинается брожение тупоебоебого населения. Возьму кредит. Мне ничего не будет и мне помогут добрые дяди и тети и кредит простят. И в одном из роликов тв показывают пожилую женщину которой простили кредит и она на оставшиеся от кредита деньги кушает черную икру.
А как на самом деле?
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Раб Божий Сорин И.Л.- как говорил мой отец Лаззарь Мойсеевич Сорин, Иссачок
не верь постоянно врущим написал 23.10.2023 11:27
банкротства к чему, если представители ХАМАС, утверждавшие, что от израильского удара по больнице в Газе погибли 500 человек, не смогли предоставить никаких доказательств, что к произошедшему действительно причастна армия Израиля. Как пишет New York Times, теперь ХАМАС заявляет, что не может найти боеприпас, взорвавшийся в этом районе, а также отказывается предоставить подробную информацию, подтверждающую подсчет жертв.
В частности, высокопоставленный представитель ХАМАС Гази Хамад, которого цитирует NYT, заявил, что от боеприпаса, попавшего на территорию больницы в городе Газа, ничего не осталось.
Ракета растворилась, как соль в воде. Она испарилась. Ничего не осталось.
Другой представитель ХАМАС, Салама Маруф, глава правительственного управления СМИ, при этом заявляет: Кто говорит, что мы обязаны предоставлять остатки каждой ракеты, которая убивает наших людей? В общем, вы можете прийти, изучить и убедиться на основании имеющихся у нас доказательст.
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