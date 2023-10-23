Миллион банкротов. Откуда?

Число россиян-банкротов в России превысило 1 млн. Столько россиян прошли процедуры судебного банкротства за восемь лет — с октября 2015 года по сентябрь 2023 года. При этом только с начала года такую процедуру прошли 249,9 тыс. должников - резкий рост персональных банкротств начался с 2020 года.

У нас же все хорошо с экономикой, дефицит трудовых ресурсов, минимальная безработица - откуда же вал банкротств у счастливых граждан?

А еще есть способ хорошего заработка, чего раньше не было - "присоединиться к своим" и получать стабильную зарплату заметно выше средней, льготы там разные...

Откуда же столько банкротов, еще раз спрошу?

А.Б.