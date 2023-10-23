Узбекистан просит открыть в России школы для узбеков

Узбекистан просит власти России оказать содействие в открытии в РФ детских садов и школ для детей мигрантов, заявил советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев, сообщает ТАСС.

Куранбаев заявил, что просьба связана с тем, что выходцы из Узбекистана сталкиваются с трудностями при оформлении детей в школьные и дошкольные учреждения. Он предложил организовать обучение в них по российскому законодательству.

Вероятно, советник президента Узбекистана не знает, что именно по российскому законодательству никаких этнических школ для узбеков, таджиков, украинцев, евреев - и русских в том числе, не положено. Любой, кто законно находится на территории РФ, может учиться в школе. Детя нелегальных мигрантов трудней, их для российского государства как бы нет.

Есть и еще проблема - вообще устроить ребенка в хорошую школу непросто, а в детский сад тем более. Школьное образование государство дать ребенку так или иначе обязано, а вот дошкольное - по желанию...

Ну и классы для детей, слабо знающих русский язык - тоже актуальная задача. Все-таки из Узбекистана приезжает в Россию ежегодно больше двух миллионов гастарбайтеров, для них что-то нужно делать.

А.Б.