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Московский листок

Узбекистан просит открыть в России школы для узбеков

Опубликовано 23.10.2023 в разделе комментариев 4

школа учитель
Узбекистан просит открыть в России школы для узбеков

Узбекистан просит власти России оказать содействие в открытии в РФ детских садов и школ для детей мигрантов, заявил советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев, сообщает ТАСС.

Куранбаев заявил, что просьба связана с тем, что выходцы из Узбекистана сталкиваются с трудностями при оформлении детей в школьные и дошкольные учреждения. Он предложил организовать обучение в них по российскому законодательству.

Вероятно, советник президента Узбекистана не знает, что именно по российскому законодательству никаких этнических школ для узбеков, таджиков, украинцев, евреев - и русских в том числе, не положено. Любой, кто законно находится на территории РФ, может учиться в школе. Детя нелегальных мигрантов трудней, их для российского государства как бы нет.

Есть и еще проблема - вообще устроить ребенка в хорошую школу непросто, а в детский сад тем более. Школьное образование государство дать ребенку так или иначе обязано, а вот дошкольное - по желанию...

Ну и классы для детей, слабо знающих русский язык - тоже актуальная задача. Все-таки из Узбекистана приезжает в Россию ежегодно больше двух миллионов гастарбайтеров, для них что-то нужно делать.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Куща и номерного убили сами бандеровцы
Рычужка написал 23.10.2023 12:33
Куща и номерного убили сами фашисты Украины. Они много пизздили на русскоязычных сайтах. А те им и надо дурачкам.
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Привезли детей учитесь в школах
Рычужка. написал 23.10.2023 12:21
Никто не запрещает. Некоторые узбеки учатся гораздо лучше чем русские. Они стараются. Не лентяи. И не жалуются на русский язык.
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Вражина ты прав
Рычужка. написал 23.10.2023 12:17
Узбеки очень трудолюбивы. Даже помогал некоторым. Знаю. Согласен.
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Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не шмякнется на бетонный пол написал 23.10.2023 12:02
Я высокого уровня об узбеках. С кавказцами и рускими их не сравнить по порядочности. Особенно порядочны узбечки.
Если росию заселить узбеками - это будет только польза для всего мира.
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