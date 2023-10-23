Узбекистан просит открыть в России школы для узбеков

Узбекистан просит власти России оказать содействие в открытии в РФ детских садов и школ для детей мигрантов, заявил советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев, сообщает ТАСС.
Куранбаев заявил, что просьба связана с тем, что выходцы из Узбекистана сталкиваются с трудностями при оформлении детей в школьные и дошкольные учреждения. Он предложил организовать обучение в них по российскому законодательству.
Вероятно, советник президента Узбекистана не знает, что именно по российскому законодательству никаких этнических школ для узбеков, таджиков, украинцев, евреев - и русских в том числе, не положено. Любой, кто законно находится на территории РФ, может учиться в школе. Детя нелегальных мигрантов трудней, их для российского государства как бы нет.
Есть и еще проблема - вообще устроить ребенка в хорошую школу непросто, а в детский сад тем более. Школьное образование государство дать ребенку так или иначе обязано, а вот дошкольное - по желанию...
Ну и классы для детей, слабо знающих русский язык - тоже актуальная задача. Все-таки из Узбекистана приезжает в Россию ежегодно больше двух миллионов гастарбайтеров, для них что-то нужно делать.
А.Б.
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Рычужка написал 23.10.2023 12:33
Рычужка. написал 23.10.2023 12:21
Рычужка. написал 23.10.2023 12:17
не отгниет и тушка не шмякнется на бетонный пол написал 23.10.2023 12:02
Если росию заселить узбеками - это будет только польза для всего мира.