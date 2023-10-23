В России модернизировали действующий закон о тишине

Сегодня, 23 октября, его внесут в Госдуму.

Новый проект предусматривает единое время тишины, распространяемое по всей России, с 23:00 до 7:00. Шумные работы будут разрешены исключительно по будням с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Законопроект предполагает механизм санкций по отношению к нарушителям: жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

Штрафы за первичное нарушение начинаются от 500 руб.— для граждан, от 5 тыс.— для должностных лиц и от 20 тыс. руб.— для юридических лиц.

А как быть с другим шумом: музыкой, криками, шумом от домашней техники и прочим?

Про внешний шум даже не говорю - ремонтные работы под окнами это катастрофа, но как без них?

А.Б.