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Московский листок

В России модернизировали действующий закон о тишине

Опубликовано 23.10.2023 в разделе комментариев 3

суд закон
В России модернизировали действующий закон о тишине

Сегодня, 23 октября, его внесут в Госдуму.

Новый проект предусматривает единое время тишины, распространяемое по всей России, с 23:00 до 7:00. Шумные работы будут разрешены исключительно по будням с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Законопроект предполагает механизм санкций по отношению к нарушителям: жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

Штрафы за первичное нарушение начинаются от 500 руб.— для граждан, от 5 тыс.— для должностных лиц и от 20 тыс. руб.— для юридических лиц.

А как быть с другим шумом: музыкой, криками, шумом от домашней техники и прочим?

Про внешний шум даже не говорю - ремонтные работы под окнами это катастрофа, но как без них?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Только так
Рычужка написал 23.10.2023 12:04
Ни в чем не сознавайтесь. Не знаю не был. Не я. Действуйте согласно учениям нынешних воров капиталистов. Это не мы. Там нас не было. Или вы хотите чтобы над вами каждая погань издевалась.а мы не рабы. Рабы не мы. Мы коммунисты. И себя и других в обиду не дадим.
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Только так
Рычужка написал 23.10.2023 12:00
Не орите. Не шумите. Не угрожайте. Просто без свидетелей бейте чем попало. По ногам не бейте если трубой или битой. Чтоб подонки могли сами на своих убежать. В последствии на вас самого напишут заявление в полицию. Удачи.
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На эти законы плевали соседи и строители
Рычужка написал 23.10.2023 11:57
Спасает только по ебблу. Только физическая боль помогает осознать долбоеебам что шум мешает другим жить. Но помогает бывает и полиция. И прежде чем бить по еебаоу вызовите полицию. Иначе эти говнюкки вызовут полицию и напишут заявление на вас. Ее шумит. Не угрожает. Не орбите. Подловите и без свидетелей отпизздите больно.
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