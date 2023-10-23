Банки высказались против ликвидации остатков банковской тайны

Банки высказались против прямого доступа силовиков к базам с данными клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Они видят в этом нарушение конституционных прав россиян.

Сразу скажу - с конституционными правами у нас вообще беда. У нас Конституция прямого действия, но попробуйте в суде защитить свое право, данное вам той или иной статьей Основного закона - утретесь!

Вспомните хоть дела по 31-й статье Конституции - столько народу пересидело, не сосчитать. Помню, волокут меня служители закона в специальный конституционный автозак, прямо на Триумфальной площади, а у дверей автозака - Лукин, тогда уполномоченный по правам человека.

Я ему: "Привет! Руки подать не могу, на ней мент."

А он мне: "Извини, ничего не могу поделать"...

Как следует из пояснительной записки, такая мера необходима для обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, работающих в силовых ведомствах. Эти категории должны быть определены указом президента России, то есть закон примут, а кто под него подпадает - потом решат.

Принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным физических лиц, которые не относятся к специальной категории сотрудников спецслужб и не давали согласие на доступ к их охраняемым персональным данным, в том числе к охраняемой законом тайне.

Ну, про конституционные права я уже сказал...

А.Б.