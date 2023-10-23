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Московский листок

Банки высказались против ликвидации остатков банковской тайны

Опубликовано 23.10.2023 в разделе комментариев 1

банки мир карты
Банки высказались против ликвидации остатков банковской тайны

Банки высказались против прямого доступа силовиков к базам с данными клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Они видят в этом нарушение конституционных прав россиян.

Сразу скажу - с конституционными правами у нас вообще беда. У нас Конституция прямого действия, но попробуйте в суде защитить свое право, данное вам той или иной статьей Основного закона - утретесь!

Вспомните хоть дела по 31-й статье Конституции - столько народу пересидело, не сосчитать. Помню, волокут меня служители закона в специальный конституционный автозак, прямо на Триумфальной площади, а у дверей автозака - Лукин, тогда уполномоченный по правам человека.

Я ему: "Привет! Руки подать не могу, на ней мент."

А он мне: "Извини, ничего не могу поделать"...

Как следует из пояснительной записки, такая мера необходима для обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, работающих в силовых ведомствах. Эти категории должны быть определены указом президента России, то есть закон примут, а кто под него подпадает - потом решат.

Принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным физических лиц, которые не относятся к специальной категории сотрудников спецслужб и не давали согласие на доступ к их охраняемым персональным данным, в том числе к охраняемой законом тайне.

Ну, про конституционные права я уже сказал...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- що маемо, те маемо и конкретно
все беды от написал 23.10.2023 11:59
сословности.
В Х У Й Л О ВСКОЙ россии конкретная сословность .
Номер один Володька Х У Й Л О, его величество богоподобный русачок.
Номер два равные еЙ, Патрушевы, Чемезовы, члены кооператива Озеро в основном.
Номер три власти, Москвы и Питера, Пензенской и Кеннигсберской, мэры, префекты...
Номер три ФСБ и ФСО.
Номер 4 Правохранители СК, Суды, Прокуроры, Полиция, МЧС.
Номер 5 Церковь.
Номер 6 МО.
На эти группы законодательно не действуют законы РФ, то есть при нарушении закона они отвечают только перед вышестоящим по иерархии.
Это называется ручное управление государства, то есть нужна революция, истребление сословий и жизнь по закону.
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