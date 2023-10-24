Как имея деньги положить жену в дурдом

Совсем недавно вся страна читала про серию арестов ростовских судей. Как вы думаете, перебила эта серия арестов тягу к новым свершениям в сердцах их оставшихся на воле коллег? Нет? Ответ правильный!

И ещё один вопрос? Что считается основанием для насильственного помещения в психушку?

В соответствии со статьей 29 «Закона о психиатрической помощи» человека можно недобровольно госпитализировать если суд видит:

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или

б) его беспомощность, то есть, неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

Правильно, ага?

А есть ещё одно основание - ссора с человеком, имеющим достаточное количество денег.

Действительно, психически адекватный человек не будет вступать в подобные конфликты. Не так ли? Впрочем, перейдем к конкретному примеру.

9 сентября 2023 года Светлана Говорова окончательно поссорилась со своим бывшим мужем и попыталась собрать свои вещи и уехать вместе с детьми в Ростов (по месту прописки).

Отметим, что муж Светланы Говоровой имеет достаток выше среднего (по данной местности) даже по официальной версии своей биографии. Впрочем, изданию RostovGazeta удалось раскопать более интересные вещи, цитирую:

«По данным информационной системы СПАРК, человек с именем и фамилией Александр Говоров был генеральным директором компании ООО «Агро-Люкс» в поселке Целина. Компания была основана в мае 2013 года и занималась оптовой торговлей зерном. В 2017 году компания по прибыли ушла в минус, а в мае 2018 года прекратила свою деятельность при присоединении.

Правопреемником «Агро-Люкс» при её реорганизации стало ООО «Универсал-Агро». Компания существовала на рынке с 2000 года, но в августе 2020 тоже была ликвидирована.

Примечательно, но среди её совладельцев оказалось четыре руководителя с фамилиями того самого местного бизнесмена из Целинского района. Поэтому напрашивается предположение, что муж Светланы Александр Говоров вряд ли трудится сегодня заурядным менеджером во благо производства зерна.»

После ссоры, как рассказывает правозащитник Павел Сагайда, события проходили следующим образом. Сначала поднялся фельдшер, посмотрел на ситуацию, прокомментировал – «это семейный скандал» и спустился, но скорая не уехала. Затем, спустя некоторое время, появились люди в форме офицеров полиции, которые, не потрудившись представиться, силой забрали у Светланы паспорт, ну и осуществили задержание и доставление в психбольницу Егорлыкского района. (ГБУ РО "Психиатрическая больница").

Затем Егорлыкский районный суд (судья Гвоздиков В.А.) назначил принудительное лечение. Отметим, следующие обстоятельства.

В июле 2023 года Светлана Говорова проходила медкомиссию (в том числе и психиатра), нарушений по своей части психиатром выявлено не было.

Запрос на принудительную госпитализацию был направлен из Егорлыкского филиала ГБУ РО «Психиатрическая больница». А данный филиал летом 2023 года перестал существовать как юридическое лицо и никаких запросов самостоятельно подавать не мог.

Особо отметим, висящую в интернете (https://www.youtube.com/watch?v=k6nLKMOuTJ4 ) беседу Говоровой С.С. с членами ОНК и начальником филиала дурдома Боронило Н.А. (от 22.09.2023).

Светлана подчёркивает, что на суде никто не утверждал, что она представляет опасности окружающим и себе,никто не утверждал, что у неё галлюцинации или умственная отсталость.

Лечащий персонал не опровергает слова Светланы, но заявляет, что она госпитализирована по решению суда, а поэтому вопрос её госпитализации не обсуждается. Причём, вопрос о её госпитализации не просто в больницу, а именно в острое и закрытое отделение данной психбольницы, тоже не обсуждается.

Также Светлана задала вопрос — почему она была госпитализирована за 200 км от места регистрации, где у неё нет родственников, где её сестре максимально сложно оказывать ей помощь. Этот вопрос тоже оказался необсуждаемым.

У автора материала есть две теории. Первая – именно затем и было сделано, чтоб подальше от родственников и прочих нежелательных лиц. Вторая - «горячие путёвки» продавались именно в эту больницу.

«Помещённая насильно в психушку после ссоры с мужем Светлана Говорова разговаривает с начальником филиала психушки. И должна доказывать, что она не верблюд. Абсолютно нормальная женщина в одиночку должна отбиваться против всего мира от врачей-вредителей, которые по беспределу её помещают в сумасшедший дом. Послушайте разговор ростовчанки с беспредельщицей доктором. И только вдумайтесь в эту ситуацию. Это вообще всё нормально? Почему все молчат?» - комментирует данную ситуацию депутат Гордумы Ростова Наталья Оськина.

12 октября Ростовский областной суд отменил решение о госпитализации, более того, принял частное определение в отношении судьи Егорлыкского суда, поместившего Говорову в дурдом.

Про само же судебное решение Павел Сагайда говорит следующее — незаконное заключение Светланы Говоровой в психиатрическую больницу вызвало общественный резонанс, на который заказчики и исполнители этого дела совершенно не рассчитывали.

«Сегодня сплочённость народа за правду и несгибаемость честных общественников совершили чудо», - заявляет он.

В настоящее время Павел Сагайда планирует заняться привлечением к ответственности, лиц виновных в незаконной госпитализации, благо частное определение Ростовского областного суда дает такую возможность.

Что тут можно сказать? Только одно. Очень хорошо, когда удаётся добиться чуда. Но, как вы сами понимаете, чуда удаётся добиться не каждый раз и не каждому. Так что лучше, чтобы чудес требовалось поменьше.

По чисто субъективному мнению автора материала для этого требуется некая переделка общества.