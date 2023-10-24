Миллион человек ждут, начнут их убивать или все же договорятся...

Guardian пишет, "что израильское правительство застряло между своим обещанием «разгромить» Хамас и обещанием вернуть семьи живыми," - речь о возвращении заложников.

Общее количество заложников сейчас достигает 222 человек.

Известно, что переговорщиками выступают Катар и Египет. Катар, кажется, убедил освободить ещё 50 человек с двойным гражданством. Израиль не будет официальной стороной в переговорах об освобождении заложников с двойным гражданством. Официальные лица ЦАХАЛа и Израиля не ответили на просьбу израильского ТВ-канала I24, прокомментировать этот вопрос.

А что там комментировать? По израильскому же закону никаких переговоров с террористами вести нельзя. То есть любые договоренности с террористами - невозможны.

Обратная сторона - это прекрасно понимают и в Хамасе: как только заложники будут освобождены, Израиль начнет наземную операцию, чего бы не обещали ранее.

Поэтому заложников освобождать не будут, покуда возможно. Спешить Хамасу некуда. Но и убивать не будут - наоборот, станут отдавать - вот вчера без условий отпустили двух женщин, ранее еще двух - есть сведения, что обменяли на проезд гуманитарной помощи и на ввоз топлива.

21-й век, демократия, свобода слова и дела. Космические зонды обследуют Марс и Юпитер, а живых баб меняют на горючку и тушенку... А миллион человек ждут, начнут их убивать при помощи самого современного оружия или все же договорятся...

А.Б.