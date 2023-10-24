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Московский листок

Миллион человек ждут, начнут их убивать или все же договорятся...

Опубликовано 24.10.2023 в разделе комментариев 41

израиль правые нетаньяху
Миллион человек ждут, начнут их убивать или все же договорятся...

Guardian пишет, "что израильское правительство застряло между своим обещанием «разгромить» Хамас и обещанием вернуть семьи живыми," - речь о возвращении заложников.

Общее количество заложников сейчас достигает 222 человек.

Известно, что переговорщиками выступают Катар и Египет. Катар, кажется, убедил освободить ещё 50 человек с двойным гражданством. Израиль не будет официальной стороной в переговорах об освобождении заложников с двойным гражданством. Официальные лица ЦАХАЛа и Израиля не ответили на просьбу израильского ТВ-канала I24, прокомментировать этот вопрос.

А что там комментировать? По израильскому же закону никаких переговоров с террористами вести нельзя. То есть любые договоренности с террористами - невозможны.

Обратная сторона - это прекрасно понимают и в Хамасе: как только заложники будут освобождены, Израиль начнет наземную операцию, чего бы не обещали ранее.

Поэтому заложников освобождать не будут, покуда возможно. Спешить Хамасу некуда. Но и убивать не будут - наоборот, станут отдавать - вот вчера без условий отпустили двух женщин, ранее еще двух - есть сведения, что обменяли на проезд гуманитарной помощи и на ввоз топлива.

21-й век, демократия, свобода слова и дела. Космические зонды обследуют Марс и Юпитер, а живых баб меняют на горючку и тушенку... А миллион человек ждут, начнут их убивать при помощи самого современного оружия или все же договорятся...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 41
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Былинное сказание о землях русских
Рычужка написал 27.10.2023 13:41
На Украине, да на майдане которая площадь Калинина да на Киеве граде будут возведены по всей площади перекладины. И будут там болтаться фашисты капиталисты воры которые развязали гражданскую войну.
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Re: Re: Re: Re: Re: на кишках повешана мразотина краснокоричневая
Рычужка будет казнена написал 26.10.2023 18:53
Фонд Джорджа Клуни "За справедливость" обратился в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой провести расследование военных преступлений, совершенных в Украине, рабсиянским зверобыдлом.
.
Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
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Re: Re: Re: Re: Никуда не скроешься пособник вора капиталиста фашиста
Рычужка написал 25.10.2023 21:51
А кто тебе сказал что я с тобой такой ххуетой общаюсь. Не льсти себе. Тебя повешу на Площади Калинина. А пока тебя использовал для ресурса мск. Потому что ты кущ дурачек и укропская фашистская подстилка.
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Вапрс к хамас
Кущ такое написал 25.10.2023 20:45
Вы зачем убили украинцев?
Вам теперь мало места на шарике. Я не спец, но чем смогу...
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В Газе убили 19 украинцев
Кущ по-последним написал 25.10.2023 20:01
Аллах не простит.
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Re: Re: Re: Никуда не скроешься пособник вора капиталиста фашиста
Кущ выпал восадок написал 25.10.2023 19:30
Комумм и так далее, что? Прошу предъявить Ваших сопартийцев. А то такое, нипанимаю, с кем общаюсь
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на юридическом нас не учили понятию законность
Подмосковный прокурор - крышеватель казино написал 25.10.2023 19:28
Путинская генеральная прокуратура отказалась признавать ХАМАС террористами, потому что запустить 5 тыс ракет по мирным городам - это не терроризм. Путинщина поступает аналогично. Вот кинуть пластиковым стаканчиком или харкнуть в рожу путиноида - терроризм.
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Re: Re: Никуда не скроешься пособник вора капиталиста фашиста
Рычужка написал 25.10.2023 19:21
Кому ты тут гунявый фашизмом баклан нацистский кущ бакланишь. Ты подонок не с сявкой, а перед коммунистическим авторитетом изгаляешься как сифилитная харьковская лярва . Участь твоя решена. Повесим как фашистское отродье мешающего жить трудовому народу Украины и России.
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Re: Байден сила?
Была у него сила,пока мать срать носила-) написал 25.10.2023 17:45
И это факт!
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Байден сила
Максим Кузьминов написал 25.10.2023 17:33
Слава Израилю ЦАХАЛ сила.
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Re: Никуда не скроешься пособник вора капиталиста фашиста
Кущ не скрывался с самого начала написал 25.10.2023 16:55
Мало того, выкладывал все свои координаты здесь. По ним нахожусь и сейчас.
И что?
Где клоуны, где цирк?)))
Научись отвечать за базар, сявка.
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Никуда не скроешься пособник вора капиталиста фашиста
Рычужка написал 25.10.2023 16:38
Социализм это прежде всего коллективизм. А единоличнмки это воры попрятавшиеся от народной мести. Мы тебя все равно повесим на Площади Калинина в Киеве. Нам! Нам погань фашистская за ненадобностью. Будешь три дня висеть чтобы каждый вовлечены тобой в гражданскую войну проходил мимо и мог смачно плюнуть в твой вонючий труп.
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Смерть сионским оккупантам
ХАМАС написал 25.10.2023 16:16
Преступный сраиль готовиться применить химоружие и затопить тоннели вместе со своими пленными и беженцами которые прячутся от бомб. Арабские страны уже не те которые были при СССР. Элита держит деньги на западе и не будет помогать палестинцам. Западно-сионская пропаганда называет ХАМАС террористами и обвиняет нас в преступлениях которые мы не совершали. ХАМАС не имеет отношения к резне в кибуце где были убиты и сожжены сотни людей, это дело рук Моссад. Кибуц обстреливали с вертолетов и сбрасывали фосфорные бомбы.
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Re: Рычужка
Кущ доктор написал 25.10.2023 15:53
Ты всьо время говоришь "мы". Могу я поинтересоваться, как правильно заметил товарищ Ферми, - где все?)))
Вот еще одно отличие козлячьей сущности от человеческой. Вы стадо.
Все остальные пишут от себя лично.
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Тушман который Пиздолиз будет болтаться пока тушка не отгниет от тупоебоебой башки полицая фашиста
Рычужка написал 25.10.2023 15:10

Сразу после победы в 1945 году советские спецслужбы начали охоту на пособников фашистов, работавших на оккупационную администрацию и части СС. По приказу немецкого начальства полицаи и каратели убивали мирных жителей женщин, детей и стариков. Кто-то из них ушел вместе с немцами и затерялся в послевоенной Европе, кого-то предали полевому суду сразу после прихода Красной армии, а кто-то сумел вернуться к прежней жизни, но с выдуманными именами и биографиями. Некоторые из коллаборационистов настолько вжились в новые личности, что претендовали на военные награды как фронтовики и рассказывали школьникам о своих подвигах в борьбе с фашистами. Но каждый из них рано или поздно допускал просчет, который заканчивался судом и расстрелом. Историю многолетней охоты на пособников фашистов в СССР вспомнила Лента.ру
Отступники из Синей книги
Основной период охоты на коллаборационистов, которую вели сотрудники органов безопасности СССР, длился вплоть до 80-х годов XX века. Поисками приспешников нацистов вначале занимался Смерш легендарное управление советской военной контрразведки, с 1946 года Министерство государственной безопасности (МГБ), а после 1954 года КГБ.
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Re: Активных пидоров коллаборационистов будем вещать
Рычужка написал 25.10.2023 15:02
Коллаборационисты в основном работали на стройках, восстанавливая разрушенные во время войны здания и занимаясь подсобным хозяйством.
После 1955 года все они попали под амнистию и были освобождены в связи с указом Президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 17 сентября 1955 года Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
.
Совсем другая кара ожидала активных коллаборационистов палачей, карателей, полицаев и их начальников, которые непосредственно участвовали в расправах с солдатами и мирными жителями. К той же категории относились сельские старосты, помогавшие нацистам в поисках партизан и военнослужащих.
Таких предателей в лучшем случае ожидал длительный тюремный срок, а в худшем смертная казнь. И именно их поимку советские спецслужбы считали своей первостепенной задачей, ведь преступления коллаборационистов не имели срока давности. Но задача оказалась непростой: многие палачи и каратели пытались выдать себя за пассивных пособников нацистов, скрывая участие в многочисленных расправах.
Пример тому история зондеркоманды СС 10, среди участников которой были и советские граждане. В 1941-1943 годах фашистское формирование под командованием оберштурмбаннфюрера СС Курта Кристмана уничтожило более семи тысяч жителей Краснодарского края их вешали или умерщвляли в газенвагенах палачи, рекрутированные из местных жителей так называемых кущей фашизма
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Активных пидоров коллаборационистов будем вещать
Рычужка написал 25.10.2023 14:57
Пособники нацистов были разделены на две категории пассивных и активных. К первой относились те, кто в силу обстоятельств сотрудничал с фашистами, но не принимал участия в расправах: уборщицы, водители, повара, переводчики, разнорабочие, механики и рядовые полицаи.
Некоторые представители этих категорий (в основном невоеннообязанные) даже освобождались от ответственности. При этом их все равно ставили на особый учет, они находились под пристальным вниманием сотрудников органов безопасности и не могли продвигаться по службе.
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Вот на этих рукавах тебя и повесим на Площади Калинина
Рычужка написал 25.10.2023 14:46
Коллаборантам всех сторон войны фашизма пощады не будет. Адвокатов не будет. Будет народное ликование и биение трупов фашистских полицаев батогами калек оставшихся на Украине живыми.
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Риклама
Кущ санитар написал 25.10.2023 14:11
Прадам рубашки с очень длинным рукавом из очень прочной ткани нидорага!
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Рычужка о судьбе коллаборанта
Номерной ты подумай какая твоя судьбинушка ждет написал 25.10.2023 12:52
Они во время войны занимали должности комендантов украинских городов (Коростышева, Коростеня, Первомайска и т.п.), начальников лагерей военнопленных, руководителей жандармерии разного уровня, военнослужащих дивизий СС и полицейских батальонов. Такие должности предпологали непосредственное участие в массовых расстрелах или руководство карательными акциями.
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