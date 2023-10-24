Миллион человек ждут, начнут их убивать или все же договорятся...

Guardian пишет, "что израильское правительство застряло между своим обещанием «разгромить» Хамас и обещанием вернуть семьи живыми," - речь о возвращении заложников.
Общее количество заложников сейчас достигает 222 человек.
Известно, что переговорщиками выступают Катар и Египет. Катар, кажется, убедил освободить ещё 50 человек с двойным гражданством. Израиль не будет официальной стороной в переговорах об освобождении заложников с двойным гражданством. Официальные лица ЦАХАЛа и Израиля не ответили на просьбу израильского ТВ-канала I24, прокомментировать этот вопрос.
А что там комментировать? По израильскому же закону никаких переговоров с террористами вести нельзя. То есть любые договоренности с террористами - невозможны.
Обратная сторона - это прекрасно понимают и в Хамасе: как только заложники будут освобождены, Израиль начнет наземную операцию, чего бы не обещали ранее.
Поэтому заложников освобождать не будут, покуда возможно. Спешить Хамасу некуда. Но и убивать не будут - наоборот, станут отдавать - вот вчера без условий отпустили двух женщин, ранее еще двух - есть сведения, что обменяли на проезд гуманитарной помощи и на ввоз топлива.
21-й век, демократия, свобода слова и дела. Космические зонды обследуют Марс и Юпитер, а живых баб меняют на горючку и тушенку... А миллион человек ждут, начнут их убивать при помощи самого современного оружия или все же договорятся...
А.Б.
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Рычужка написал 27.10.2023 13:41
Рычужка будет казнена написал 26.10.2023 18:53
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Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
Рычужка написал 25.10.2023 21:51
Кущ такое написал 25.10.2023 20:45
Вам теперь мало места на шарике. Я не спец, но чем смогу...
Кущ по-последним написал 25.10.2023 20:01
Кущ выпал восадок написал 25.10.2023 19:30
Подмосковный прокурор - крышеватель казино написал 25.10.2023 19:28
Рычужка написал 25.10.2023 19:21
Была у него сила,пока мать срать носила-) написал 25.10.2023 17:45
Максим Кузьминов написал 25.10.2023 17:33
Кущ не скрывался с самого начала написал 25.10.2023 16:55
И что?
Где клоуны, где цирк?)))
Научись отвечать за базар, сявка.
Рычужка написал 25.10.2023 16:38
ХАМАС написал 25.10.2023 16:16
Кущ доктор написал 25.10.2023 15:53
Вот еще одно отличие козлячьей сущности от человеческой. Вы стадо.
Все остальные пишут от себя лично.
Рычужка написал 25.10.2023 15:10
Сразу после победы в 1945 году советские спецслужбы начали охоту на пособников фашистов, работавших на оккупационную администрацию и части СС. По приказу немецкого начальства полицаи и каратели убивали мирных жителей женщин, детей и стариков. Кто-то из них ушел вместе с немцами и затерялся в послевоенной Европе, кого-то предали полевому суду сразу после прихода Красной армии, а кто-то сумел вернуться к прежней жизни, но с выдуманными именами и биографиями. Некоторые из коллаборационистов настолько вжились в новые личности, что претендовали на военные награды как фронтовики и рассказывали школьникам о своих подвигах в борьбе с фашистами. Но каждый из них рано или поздно допускал просчет, который заканчивался судом и расстрелом. Историю многолетней охоты на пособников фашистов в СССР вспомнила Лента.ру
Отступники из Синей книги
Основной период охоты на коллаборационистов, которую вели сотрудники органов безопасности СССР, длился вплоть до 80-х годов XX века. Поисками приспешников нацистов вначале занимался Смерш легендарное управление советской военной контрразведки, с 1946 года Министерство государственной безопасности (МГБ), а после 1954 года КГБ.
Рычужка написал 25.10.2023 15:02
После 1955 года все они попали под амнистию и были освобождены в связи с указом Президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 17 сентября 1955 года Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
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Совсем другая кара ожидала активных коллаборационистов палачей, карателей, полицаев и их начальников, которые непосредственно участвовали в расправах с солдатами и мирными жителями. К той же категории относились сельские старосты, помогавшие нацистам в поисках партизан и военнослужащих.
Таких предателей в лучшем случае ожидал длительный тюремный срок, а в худшем смертная казнь. И именно их поимку советские спецслужбы считали своей первостепенной задачей, ведь преступления коллаборационистов не имели срока давности. Но задача оказалась непростой: многие палачи и каратели пытались выдать себя за пассивных пособников нацистов, скрывая участие в многочисленных расправах.
Пример тому история зондеркоманды СС 10, среди участников которой были и советские граждане. В 1941-1943 годах фашистское формирование под командованием оберштурмбаннфюрера СС Курта Кристмана уничтожило более семи тысяч жителей Краснодарского края их вешали или умерщвляли в газенвагенах палачи, рекрутированные из местных жителей так называемых кущей фашизма
Рычужка написал 25.10.2023 14:57
Некоторые представители этих категорий (в основном невоеннообязанные) даже освобождались от ответственности. При этом их все равно ставили на особый учет, они находились под пристальным вниманием сотрудников органов безопасности и не могли продвигаться по службе.
Рычужка написал 25.10.2023 14:46
Кущ санитар написал 25.10.2023 14:11
Номерной ты подумай какая твоя судьбинушка ждет написал 25.10.2023 12:52