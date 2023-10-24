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Московский листок

Долги по кредитным картам имеют больше 4 миллионов владельцев

Опубликовано 24.10.2023 в разделе комментариев 3

рабочие капитализм
Долги по кредитным картам имеют больше 4 миллионов владельцев

Данные исследователей свидетельствуют об увеличении до рекордного уровня в России количества кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Отмечается, что по итогам сентября число впервые преодолело отметку в 4 миллиона, передает агентство «Прайм».

Наряду с этим зафиксирован рост объема карт с просроченным долгом — на 2,2%, до рекордных 250,3 миллиарда рублей.

Также в публикации говорится, что средняя сумма «просрочки» последние три месяца составляет примерно 61,5 тысячи рублей.

Вчера я говорил о взрывообразном росте частных банкротств, число которых превысило миллион человек. И задал вопрос - не связано ли это с ухудшением дел в экономике?

Теперь вот 4 миллиона кредиток с задолженностью - неплохой потенциал для роста числа банкротов, не так ли?

Ну и средняя просрочка в 60 с небольшим тысяч, то есть около 600 долларов. Это явно не уровень благополучия...

 А.Б.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
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Re: баранов - все идет по плану
Рычужка написал 24.10.2023 21:39
ГУЛАГ это очень хорошо. Уже власть взял патрушок и совсем скоро начнутся посадки и возврат наворованного. Пока воры капитализма думают что их экспроприации не коснется и думают что спрятаны за рубежом и в офшорах наворованные деньги никто не отнимет. Но ледорубы из стали заставят их вернуть все наворованное до копейки. И если кто их воров будет сопротивляться и прятаться то им уголовно место в лагерях труда или смерть. Работа воров их шлюх и воровских выебков за пайку черного ржаного хлеба покажется им раем небесным и манной когда более жрать нечего. Вышка. Фонарь. Лай собак. Бараки. Норма выработки в шахтах и лесоповале. Руки согнуть в локтях. Бегом падлы воровские. Работать. Вон у мае пыхтит падла. На тебе по ебблу прикладом Это тебе не рыбок за пиззды таскать. Падаль жирная. Эх. Смотрите а это за ним и толстая жирная колбаса лысиной светит. А говорила мамка тебе в детстве не лазь по чужим ульям Мишуско. Не воруй нэдэс на пару с зятьками. Бегом ***** поганые. Норма. Кто не выполнит норму останется без обеда.
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баранов - все идет по плану
скоро землю есть будете написал 24.10.2023 14:40
одни сидят другие охраняют срана ГУЛАГ от моря до моря - рабы нищета пытки убийства изнасилования ЕЖЕДНЕВНО и ПО ВСЕЙ СРАНЕ! вот будущее вонючей концлагерной фаршки.
А ты баранов - будешь сам знаешь что ...
.
какое счастье что крысогном начала СВО иначе баранов бы дожил до старости глубокой.
.
А так теперь уж точно можно будет миллион другой на кукан с конфискацией - а что будут с самками и змеенышами на западе делать наши спецгруппы по поиску военных преступников и их зверомрази самок и змеенышей.
.
казнить залупутинских упырей - дело богоугодное и всемилостивое - дабы очистить землю от зверонелюди фаршистской.
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Re:головне
Quest написал 24.10.2023 10:45
Лучше всего кацапские долги обнуляет баллистическая ракета, запущенная по кацапскому центробанку. Не стоит благодарности.
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