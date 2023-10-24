Долги по кредитным картам имеют больше 4 миллионов владельцев

Данные исследователей свидетельствуют об увеличении до рекордного уровня в России количества кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Отмечается, что по итогам сентября число впервые преодолело отметку в 4 миллиона, передает агентство «Прайм».
Наряду с этим зафиксирован рост объема карт с просроченным долгом — на 2,2%, до рекордных 250,3 миллиарда рублей.
Также в публикации говорится, что средняя сумма «просрочки» последние три месяца составляет примерно 61,5 тысячи рублей.
Вчера я говорил о взрывообразном росте частных банкротств, число которых превысило миллион человек. И задал вопрос - не связано ли это с ухудшением дел в экономике?
Теперь вот 4 миллиона кредиток с задолженностью - неплохой потенциал для роста числа банкротов, не так ли?
Ну и средняя просрочка в 60 с небольшим тысяч, то есть около 600 долларов. Это явно не уровень благополучия...
А.Б.
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Рычужка написал 24.10.2023 21:39
скоро землю есть будете написал 24.10.2023 14:40
А ты баранов - будешь сам знаешь что ...
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какое счастье что крысогном начала СВО иначе баранов бы дожил до старости глубокой.
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А так теперь уж точно можно будет миллион другой на кукан с конфискацией - а что будут с самками и змеенышами на западе делать наши спецгруппы по поиску военных преступников и их зверомрази самок и змеенышей.
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казнить залупутинских упырей - дело богоугодное и всемилостивое - дабы очистить землю от зверонелюди фаршистской.
Quest написал 24.10.2023 10:45