Долги по кредитным картам имеют больше 4 миллионов владельцев

Данные исследователей свидетельствуют об увеличении до рекордного уровня в России количества кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Отмечается, что по итогам сентября число впервые преодолело отметку в 4 миллиона, передает агентство «Прайм».

Наряду с этим зафиксирован рост объема карт с просроченным долгом — на 2,2%, до рекордных 250,3 миллиарда рублей.

Также в публикации говорится, что средняя сумма «просрочки» последние три месяца составляет примерно 61,5 тысячи рублей.

Вчера я говорил о взрывообразном росте частных банкротств, число которых превысило миллион человек. И задал вопрос - не связано ли это с ухудшением дел в экономике?

Теперь вот 4 миллиона кредиток с задолженностью - неплохой потенциал для роста числа банкротов, не так ли?

Ну и средняя просрочка в 60 с небольшим тысяч, то есть около 600 долларов. Это явно не уровень благополучия...

А.Б.