Шведская сборная вводит санкции сама против себя

Лыжники сборной Швеции не должны носить национальную символику во время путешествий.
Нет, Швеция не подверглась международным санкциям, запрещающим ее национальный флаг и форму.
Такую рекомендацию спортсменам дала местная федерация лыжного спорта после трагедии, которая произошла в Брюсселе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции. Некто открыл стрельбу по группе болельщиков сборной Швеции, в результате чего два человека погибли.
О мерах предосторожности для лыжников сообщила бронзовый призер Олимпийских игр в лыжных гонках Фрида Карлссон.
Есть какой-то закон бумеранга - русские спортсмены ни в чем не виноваты, но подвергаются всемирной травле из-за действий правительства, на которые они не могут никак повлиять, ни положительно, ни отрицательно.
А теперь спортсмены европейских стран начинают скрываться от неизвестно кого, причем везде.
А.Б.
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NoName написал 26.10.2023 03:58
Анастасия Сволочкова написал 24.10.2023 19:50