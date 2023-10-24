Лыжники сборной Швеции не должны носить национальную символику во время путешествий.

Нет, Швеция не подверглась международным санкциям, запрещающим ее национальный флаг и форму.

Такую рекомендацию спортсменам дала местная федерация лыжного спорта после трагедии, которая произошла в Брюсселе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции. Некто открыл стрельбу по группе болельщиков сборной Швеции, в результате чего два человека погибли.

О мерах предосторожности для лыжников сообщила бронзовый призер Олимпийских игр в лыжных гонках Фрида Карлссон.

Есть какой-то закон бумеранга - русские спортсмены ни в чем не виноваты, но подвергаются всемирной травле из-за действий правительства, на которые они не могут никак повлиять, ни положительно, ни отрицательно.

А теперь спортсмены европейских стран начинают скрываться от неизвестно кого, причем везде.

А.Б.