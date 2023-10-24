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Московский листок

Шведская сборная вводит санкции сама против себя

Опубликовано 24.10.2023 в разделе комментариев 2

Шведская сборная вводит санкции сама против себя

Лыжники сборной Швеции не должны носить национальную символику во время путешествий.

Нет, Швеция не подверглась международным санкциям, запрещающим ее национальный флаг и форму.

Такую рекомендацию спортсменам дала местная федерация лыжного спорта после трагедии, которая произошла в Брюсселе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции. Некто открыл стрельбу по группе болельщиков сборной Швеции, в результате чего два человека погибли.

О мерах предосторожности для лыжников сообщила бронзовый призер Олимпийских игр в лыжных гонках Фрида Карлссон.

Есть какой-то закон бумеранга - русские спортсмены ни в чем не виноваты, но подвергаются всемирной травле из-за действий правительства, на которые они не могут никак повлиять, ни положительно, ни отрицательно.

А теперь спортсмены европейских стран начинают скрываться от неизвестно кого, причем везде.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Российские спортсмены массово
NoName написал 26.10.2023 03:58
Объясните пожалуйста,а что это такое цивилизованные страны. А то я дурак думал, что слово цивилизация, относится к любой стране мира, в том числе и к России, Украине и любой другой стране. Интернет под рукой и можно найти значение этого слова.
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(без названия)
Анастасия Сволочкова написал 24.10.2023 19:50
Российские спортсмены массово и успешно принимают гражданство цивилизованных стран. Из путинской РФ бегут таланты, ученые, художники, спортсмены, предприниматели, айтишники, инженеры и др. Остается куча дерьма, вопящего про величие страны и не умеющая ничего, кроме как прогибаться перед тупым и жадным начальством
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