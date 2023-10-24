Госдолг Украины к концу года может достичь 173 миллиардов долларов

Государственный долг Украины на данный момент составляет около 140 миллиардов долларов и к концу года может достичь 173 миллиардов, сообщил экс-премьер при Януковиче Николай Аазаров.

Азаров указал, что украинские власти ищут, у кого взять очередной кредит и как выплатить предыдущие, поскольку Международный валютный фонд отказал Киеву в реструктуризации или заморозке долга.

Ну а как может быть иначе, если вести войну в долг?

Причем все это называется эвфемизмом "международная помощь", но помощь эта небесплатная - украинцы воооют взятым в долг оружием, чтобы потом выжившие и их дети всю жизнь расплачиваись за него.

Война - штука выгодная, но далеко не для всех.

Оружие, которое в долг продают украинцам, в основном должно идти на списание, как те же устаревшие "Леопарды" или F-16. Но западные страны не только экономят на его утилизации, но еще и зарабатывают на собственных гражданах - именно из их налогов будет оплачиваться уже идущее перевооружение западных армий.

Приведу пример из другого конфликта.

Глава американской оружейной корпорации "Локхид-Мартин" Джеймс Теклет в интервью американской телекомпании:

"Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чём есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием — и мы готовы это оружие предоставить."

А.Б.