Госдолг Украины к концу года может достичь 173 миллиардов долларов

Государственный долг Украины на данный момент составляет около 140 миллиардов долларов и к концу года может достичь 173 миллиардов, сообщил экс-премьер при Януковиче Николай Аазаров.
Азаров указал, что украинские власти ищут, у кого взять очередной кредит и как выплатить предыдущие, поскольку Международный валютный фонд отказал Киеву в реструктуризации или заморозке долга.
Ну а как может быть иначе, если вести войну в долг?
Причем все это называется эвфемизмом "международная помощь", но помощь эта небесплатная - украинцы воооют взятым в долг оружием, чтобы потом выжившие и их дети всю жизнь расплачиваись за него.
Война - штука выгодная, но далеко не для всех.
Оружие, которое в долг продают украинцам, в основном должно идти на списание, как те же устаревшие "Леопарды" или F-16. Но западные страны не только экономят на его утилизации, но еще и зарабатывают на собственных гражданах - именно из их налогов будет оплачиваться уже идущее перевооружение западных армий.
Приведу пример из другого конфликта.
Глава американской оружейной корпорации "Локхид-Мартин" Джеймс Теклет в интервью американской телекомпании:
"Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чём есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием — и мы готовы это оружие предоставить."
А.Б.
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Колхозный счетовод написал 27.10.2023 06:10
зачем убеждать в чем то дебилов рычужек написал 26.10.2023 18:51
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Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
Путиноидному Пи3дострадальцу написал 26.10.2023 03:08
Спрашиваю поднарную крысу : кто найдем? кто? ты себя и твоего е6аря имеешь ввиду, что ли?
Кущ еще читал всякую ересь написал 26.10.2023 01:31
Кущ видит чунгндое мнговенье))) написал 26.10.2023 01:23
Арт написал 26.10.2023 00:33
Уже 9 лет прошло, соплячок, сколько еще нам ждать конца рашки? =)))
Арт написал 26.10.2023 00:25
Ее духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт
И предков предали гробы.
По прихоти дурной холопы,
Прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы,
Вы полюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно,
Чужому вверившись уму.
Вас Русь прощала, но обратно
Тянули шею вы к ярму.
Вам Родины милей чужбина.
И суждено вам потому
Знать волю только господина,
И вечно кланяться ему.
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Лаврентьева Елена Фоминична
23 октября 2003
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Простыми словами для хохловаты - готовьте жопы (всяко лучше, чем на фарш и органы для евроПЕЙСев) отрабатывать долг, пока наворовавший Зеленский будет долбить в жопу Яценюка в Майами.
Боже, какие хохлы тупые лохи! Опять развели, ахаха! Причем, даже обезьяны учатся на ошибках, но не хохлопитеки =))))
Или и это все о них написал 25.10.2023 16:41
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НАБУ Украины завело уголовное дело на бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом ведомство сообщило в Telegram.
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По данным следствия, в 2018 году замминистра вместе с подельниками перевел 307 миллионов гривен (12,8 миллиона долларов в пересчете по курсу на 2018 год) на счета фирмы, подконтрольной депутату Верховной Рады.
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Эти средства предназначались для строительства защищенных складов боеприпасов. Фирма фактически не начала работу, а позднее вывела деньги на другие счета. Уточняется, что в деле фигурируют еще четыре человека.
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Ранее украинскому депутату Ярославу Дубневичу предъявили подозрение в разворовывании газа на 2,1 миллиарда гривен.
Антисоветской мразоте,русофобу и иноагенту написал 25.10.2023 15:57
Пиздoлиз!
Тебя,шваль либеролистическая,тоже обязательно найдем.
ГУЛАГом ты не отделаешься,
Сначала на урановые рудники сошлем,чтобы пользу принес России,а потом,когда совсем немощным станешь,на виселицу!
зачем убеждать в чем то дебилов рычужек написал 25.10.2023 11:41
https://t.me/Echtdevol/4869
Когда начальство говорит о "нехватке денег", всегда подразумевается их
нехватка для пролов. В 2018 году оно говорило о дыре 15 миллиардов
долларов в год у федерального бюджета, если не повысить возраст выхода
на пенсию. Сейчас начальство тратит эти 15 миллиардов долларов
каждый месяц(!) на войну.
и готово тратить и больше и ГОДАМИ! ведь - задача ЧКГБ - уничтожение народа по плану Тетчер.
крысиная тушка шмякнется на бетонный пол написал 25.10.2023 09:34
Все к этому и идет! Срана росия-то разваливается!!
Это деньги нам самим понадобятся написал 24.10.2023 23:46
И на стройках русского Донбасса,восстанавливая разрушенное.
Колхозный счетовод написал 24.10.2023 19:47
Никакие потомки ничего не выплачивали. Разве что с фашистов германских взяли репарации. Так будет и в этот раз, расплачиваться станут фашисты - путинские
Дмитрий г.Запорожье ...2.... написал 24.10.2023 18:09
Как кастрюлеголовые привели Украину к развалу написал 24.10.2023 17:16
Их просто использовали,как пушечное мясо с целью попытаться развалить Россию.
В итоге ничего не вышло.
Поэтому Бандеростан скоро просто выбросят на помойку истории,как это делают с ипользованным презервативом.
Рычужка написал 24.10.2023 16:33
Рычужка написал 24.10.2023 16:24
А по поводу всех тобой названных работников. Так это тоже люди труда. Это обычное бытовое обслуживание. Куда же человеку социализма без бытового обслуживания. Каждому по способностям. Конечно просто необходимый труд бытового обслуживания, чтобы советский человек чувствовал себя защищенных в сфере быта и знал что может отремонтировать бытовую технику, сфотографироваться, покушать в столовой и кафе качественно отдохнуть в санаториях и лечиться бесплатно и качественно. Врачи ведь так же не картошку каждый день как работники сельского труда копают. Но врачи лечат труженников социализма в независимости от их нации для того чтобы все национальный народ социализма работал для общего блага на благо всех и каждого невзирая каким он трудом занят. В том числе и бытовых обслуживанием. В. И. ЛЕНИН очень хорошо определил труд работника столовой. Он говорил что самый не благодарный труд это готовка пищи. Готовиться кухаркрй часами, а поглощается за 20 минут....
Так что сволочь, будь любезны уважать труд бытового работника. А то распояшешься что и еще и жоппу за тобой вытирать захочешь. Падла вора капиталиста.
вранье для лохов и малолеток написал 24.10.2023 15:06
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ибо загоняли их в совок насильно огнем и мечем убийствами пытками и уничтожением целых племен - совок создавался для УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКИХ - с помощью инкапсуляции в них малограмотных народов диких племен - ДЛЯ ОПУСКАНИЯ НА ИХ УРОВЕНЬ РУССКОГО НАРОДА.
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КТО СЕГОДНЯ РУССКИЙ? - скот дебил алкаш раб.
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в рашказоне правят кто угодно но не русские, у русских даже своей республики нет и не будет НИКОГДА. ибо этот народ истребляют более 100 лет с помощью совка.
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а про людей труда - так это кто? вот билетер в кинотеатре он человек труда?
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а смотритель в зале музея - он человек труда? его труд сидеть целыми днями на стуле!
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а контролер билетов он человек труда?
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а проверяющий контролеров - которые билеты проверяют - он человек труда?
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а помошница в суде что бумажки носит она человек труда?
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а швейцар в ресторане он - человек труда?
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а физик теоретик - что ничего реального не проверить ни применить - он человек труда?
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а работник океанариума плавающий с дельфинами он человек труда?
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а вахтер на фабрике елочных игрушек он человек труда?
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а дизайнер тапочек он человек труда?
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а фотограф на море отдыхающих в доме отдыха он человек труда?
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а санитар в женской прихбольнице - он человек труда?
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а повар-кок на торговом судне по загранкам - он человек труда?
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а смотритель карусели он человек труда?
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а массажист у богатых - он человек труда?
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а продавец шариков в парке - он человек труда?
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а помощник дипломата в Суринаме он человек труда?
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давай расскажи куда привели совок человеки труда и их хозяева другие человеки труда?!!?!.
Preemus написал 24.10.2023 14:21
Рычужка написал 24.10.2023 11:53
Но.
Но выкинули из офиса президента первого самоготАрестовича за правду о воровской коррупированной власти капиталистов украины.
И жид фейгин начал ныть за свою прибыль по каналу ютуб объвиняя Арестовича в уводе с его канала на канал Арестовича посетителей. Жидовство фейгина так же не привело бывших друзей на красную площадь. А это Жидовство развело друзей навсегда, показав что в воровском капитализме нет дружбы как была раньше между русскими и украинцами. А есть при формации капитализма обычное жлобство жадность и дележ еще незаработанного сала.
Не в мавзолее дело, а дело в том кто жаждет стереть воспоминание о великой дружбе народов социалистических республик и сделать рабами малой кучки воров капиталистов весь народ труда. И теперь видно, как социализм наступает уже на пятки воров капитализма. Победа будет. Но за социализмом который освободит народы Украины и России от воров капитализма.