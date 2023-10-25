Граждане не должны объединяться в свою защиту - позиция бизнеса!

24 октября 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края начал рассмотрение иска АНО «Зеленая Станица» (организация, созданная жителями станицы Полтавской в защиту своих интересов) к полтавскому мусорному полигону. Во время первых, предварительных слушаний, произошло следующее.

Администрация края (в лице Министерства ТЭК и ЖКХ) посетить мероприятие (суд) не соизволила. Росприроднадзор заявил, что он за существование полигона. Действительно, ну свалка рядом со станицей, ну, вокруг рисовые поля, ну, нет ни гидроизоляции, ни системы отведения газов (причём, это по официальным данным решения Красноармейского районного суда от 07 октября 2022 года ), ну и вообще, всё это дело сначала сильно горело, а теперь, судя по всему, немножко тлеет, но это — дела «житейские», не поднадзорные.Впрочем, ответчики изволили высказаться ещё замечательнее. Они заявили, что «Зеленая Станица» вообще не имела право предъявлять иск в защиту жителей Полтавской, что этим предъявлением она («Зеленая Станица») пытается подменить органы власти. Поэтому надо сразу отказать в иске, без рассмотрения его по существу.

Что тут ещё можно сказать? Вообще-то идея о том, что люди не имеют права создавать организации в свою защиту, не имеют права объединяться и каждый должен в случае конфликта интересов представать перед экономическими гигантами в одиночку, была принципиальной для либерализма века так 19-го. В принципе сейчас капитал тоже стремится к этому. Но настолько прямо и откровенно это выражать уже не принято. Люди не поймут. В итоге суд такую идею принимать отказался. По крайней мере, пока.

Следующее заседание назначено на 12 декабря 2023 года.

Впрочем, вернёмся к свалке. Напоминаем, 3 октября 2023 года на свалке начался пожар. 4 дня станица задыхалась в дыму. Потом огонь как-то притушили. Но есть подозрение, что он продолжает тлеть. По крайней мере, мерзкий запах гари люди периодически чувствуют и дым видят.

А на свалку продолжают свозить мусор со всего края. Со всего края, кроме станицы Полтавской. На территории станицы мусор периодически не вывозят по нескольку дней подряд и он выстраивается над баками в 2-3 этажные терриконы. По мнению жителей - таким образом помойные бизнесмены наказывают их (жителей) за протесты против существования свалки.

20 октября Отдел МВД Красноармейского района снова допрашивал Наталью Гаряеву (председателя совета по закрытию Полтавского мусорного полигона) во-первых, за то, что во время максимального задымления (первые четыре дня пожара) призывала идти к администрации района и требовать ЧС. Это было расценено как призыв к несанкционированному митингу. Во-вторых, на предмет распространения клеветнической (по мнению правоохранителей) информации о полигоне. Как поясняет ситуацию Наталья Гаряева — все ее высказывания опираются на официальные данные и заключения.

Такие дела.