Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, напомнил главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, что Калининградская область входит в состав России и граничит с Польшей с 1945 года.

Боррель ранее заявил, что Евросоюз не может позволить президенту России Владимиру Путину «создать марионеточное правительство в Киеве» и «иметь российскую армию на польской границе».

"I am deeply sorry to interrupt (Глубоко сожалею, что прерываю. — Прим. ред.). <...> Так получилось, мы тут уже с 1945 года", — прокомментировал Алиханов высказывание главы евродипломатии в своем Telegram-канале.

Ну, Алиханов еще очень молодой человек, и может не знаить, что в 1945 году границы СССР и были границами России, как ее понимают сегодня. То есть советские войска в Белоруссии также стояли на границе с Польшей, и войска в Литве тоже.

Более того, советские войска стояли и в самой Польше аж до самого конца СССР, и вывод войск начался лишь в октябре 1991 года, уже российских.

Еще круче - одно время министром обороны Польской народной республики был... маршал Советского союза Рокоссовский, похже ставший первым командующим Северной группой войск - именно они стояли в Польше.

И ничего, весь западный мир спокойно как-то это переносил, до самого конца СССР, после чего почему-то российским войскам на польской границе стало находиться никак невозможно...

Советские войска стояли в Восмточной Европе до конца СССР, и Европа 45 лет вообще не знала войн. Войска вышли и - началось... Вплоть до нынешнего конфликта на Украине, который уже тянет на начало мировой войны.

А.Б.