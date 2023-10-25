Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Боррель не знает ни истории, ни географии

Опубликовано 25.10.2023 в разделе комментариев 12

армия солдат
Боррель не знает ни истории, ни географии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, напомнил главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, что Калининградская область входит в состав России и граничит с Польшей с 1945 года.

Боррель ранее заявил, что Евросоюз не может позволить президенту России Владимиру Путину «создать марионеточное правительство в Киеве» и «иметь российскую армию на польской границе».

"I am deeply sorry to interrupt (Глубоко сожалею, что прерываю. — Прим. ред.). <...> Так получилось, мы тут уже с 1945 года", — прокомментировал Алиханов высказывание главы евродипломатии в своем Telegram-канале.

Ну, Алиханов еще очень молодой человек, и может не знаить, что в 1945 году границы СССР и были границами России, как ее понимают сегодня. То есть советские войска в Белоруссии также стояли на границе с Польшей, и войска в Литве тоже.

Более того, советские войска стояли и в самой Польше аж до самого конца СССР, и вывод войск начался лишь в октябре 1991 года, уже российских.

Еще круче - одно время министром обороны Польской народной республики был... маршал Советского союза Рокоссовский, похже ставший первым командующим Северной группой войск - именно они стояли в Польше.

И ничего, весь западный мир спокойно как-то это переносил, до самого конца СССР, после чего почему-то российским войскам на польской границе стало находиться никак невозможно...

Советские войска стояли в Восмточной Европе до конца СССР, и Европа 45 лет вообще не знала войн. Войска вышли и - началось... Вплоть до нынешнего конфликта на Украине, который уже тянет на начало мировой войны.

А.Б.



Рейтинг:   3.86,  Голосов: 7
Поделиться
Всего комментариев к статье: 12
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
У сраной Голгофы тут оказываеется есть второе погоняло
Пархатый жиденок называется написал 27.10.2023 00:32
И это не шутка!
Так он ,Голгофа,подписал свою говняную рассылку одновременно по всем темам про Фонд Джорджа Клуни в одной из тем
Пархатый жиденок -)))
Это так самокритично,Голгофа-)
Ответить
Re: баран ты хоть читал что написано в плане ГОЛГОФА?
ВСЕ ВОЙНЫ НА ПЛАНЕТЕ РАЗВЯЗЫВАЕТ КРЕМЛЬ написал 26.10.2023 19:10
странно что баран этого не знает, прикидывается дурачком. ну ничего скоро уже.
Ответить
баран ты хоть читал что написано в плане ГОЛГОФА?
там написано ВОЙНА С УКРАИНОЙ написал 26.10.2023 19:08
из за крыма и домбасса!!!!!
.
а так же АТОМНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ НАЦИСТСКОЙ ФАРШКИ!
.
так что ждем - когда поганую, сраную, концлагерную, рашкозонщину - расхерачят в пыль.
Ответить
Re: вонючая будут УНИЧТОЖЕНА
зверобыдлом в погонах НКВД написал 26.10.2023 19:02
Фонд Джорджа Клуни "За справедливость" обратился в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой провести расследование военных преступлений, совершенных в Украине, рабсиянским зверобыдлом.
.
Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
Ответить
Пиздострадальцу,чья крысиная тушка отгниет и шмякнется на бетонный пол
Антисоветской мразоте,русофобу и иноагенту написал 26.10.2023 17:17
Что ты несешь,пиздолиз припизднутый?:-)
Ну какой нах Запад цивилизованный?
Твой либерастический Запад сути своей,как известно,вырожденческий и идет к своему естественному закату.
И не звезди,не занимайся тут пиздeжом,пытаясь выдать желаемое за действительное!
По факту Калининградская область имеет и авиасообщение и железнодорожное и морское сообщения с Россией.
Никто и никогда не осмелится перекрыть России,ядерной державе,хоть какое-нибудь из этих видов коммуникаций!
И не мечтай,запердыш:-)
Ни НАТО,ни тем более прибалтийские пигмеи.
Иначе твоему "цивилизованному" в кавычках Западу придет уже полный кирдык.
И про какое исследование ты тут мычишь,втираешь нам всем?
Ты же на стройке всю жизнь номер исполнял,а не ученым был.
Дебил,он и есть дебил.
Ответить
Шизофреник-Пи3долиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не шмякнется на бетонный пол написал 26.10.2023 05:29
Кенигсбергскую область полюбому придется вертать взад цивилизованному западу, ибо Восточная Пруссия не имеет ни сухопутных, ни воздушных сообщений с росией.
Сейчас морские сообщения с росией перережут - и кирдык.
Я проводил исследования с жителями Кенисбергской области, так вот люди, кенигсбержцы, в основном хотят отделиться от росии и правщих на ней идиотов-рашистов.
Ответить
Вы дебилы, без обид
Кущу скучно написал 26.10.2023 01:08
Как мне выпить кофе, кроме виски?
Поговорить не с кем
Ответить
Re: Быдло, за вами этот раунд
Кущ живой и в действии! написал 26.10.2023 00:26
Забудьте, всьо будет, как мы любим!)))
Ответить
Быдло, за вами этот раунд
Кущ проиграл написал 26.10.2023 00:09
Я старался, но не смог превозмочь.
Ответить
Re: Вбей себе в башку,даун
Кущ в ахуе написал 25.10.2023 23:45
Падажди, давай начнем с ваших геополитиков или усатых))) педерастов)))
Ответить
Вбей себе в башку,даун
Кущу-тупому и неграмотному пьянчуге написал 25.10.2023 23:29
Работаем над ошибками.
1.Не шо,а что
2.Не всьо,а все
3.Негры в Африке,в Пиндостане и еще в Хохляндии есть немножко наемников из той же Пиндосии.
3.Фамилия бандера пишется с маленькой буквы.
Ибо,эта хохлосрань- главарь преступной группировки УНА-УНСО,а также нацисткий агент гитлеровского абвера и преступник,понесший заслуженное наказание за все содеянное.
Ответить
Шо Кущ у вас тут шо-то знает
Слава Бандере написал 25.10.2023 22:15
Не ссым, ждем. Я всьо могу объяснить. Это история не про вас. Солце еще высоко, работайте, негры
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Может, таксистов сразу в рабы записывать?
Может, таксистов сразу в рабы записывать?
22.10.2023
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
16.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Американские истребители F-16 нанесли удары по Сирии (4)
Исправлен закон о несоветском паспорте (4)
Путина удивили зарплаты в ключевой отрасли (27)
И где твоя родина, сынок? (18)
Доход выше 130 тысяч рублей в год будет облагаться налогом (5)
Стрельба в Льюистоне стала 565-м случаем в текущем году (11)
Взрывы на АЭС (23)
Погром в Пензенском университете (5)
"Дух Байкала" вышел в прокат (1)
Боррель не знает ни истории, ни географии (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss