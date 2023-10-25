Боррель не знает ни истории, ни географии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, напомнил главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, что Калининградская область входит в состав России и граничит с Польшей с 1945 года.
Боррель ранее заявил, что Евросоюз не может позволить президенту России Владимиру Путину «создать марионеточное правительство в Киеве» и «иметь российскую армию на польской границе».
"I am deeply sorry to interrupt (Глубоко сожалею, что прерываю. — Прим. ред.). <...> Так получилось, мы тут уже с 1945 года", — прокомментировал Алиханов высказывание главы евродипломатии в своем Telegram-канале.
Ну, Алиханов еще очень молодой человек, и может не знаить, что в 1945 году границы СССР и были границами России, как ее понимают сегодня. То есть советские войска в Белоруссии также стояли на границе с Польшей, и войска в Литве тоже.
Более того, советские войска стояли и в самой Польше аж до самого конца СССР, и вывод войск начался лишь в октябре 1991 года, уже российских.
Еще круче - одно время министром обороны Польской народной республики был... маршал Советского союза Рокоссовский, похже ставший первым командующим Северной группой войск - именно они стояли в Польше.
И ничего, весь западный мир спокойно как-то это переносил, до самого конца СССР, после чего почему-то российским войскам на польской границе стало находиться никак невозможно...
Советские войска стояли в Восмточной Европе до конца СССР, и Европа 45 лет вообще не знала войн. Войска вышли и - началось... Вплоть до нынешнего конфликта на Украине, который уже тянет на начало мировой войны.
А.Б.
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Пархатый жиденок называется написал 27.10.2023 00:32
Так он ,Голгофа,подписал свою говняную рассылку одновременно по всем темам про Фонд Джорджа Клуни в одной из тем
Пархатый жиденок -)))
Это так самокритично,Голгофа-)
ВСЕ ВОЙНЫ НА ПЛАНЕТЕ РАЗВЯЗЫВАЕТ КРЕМЛЬ написал 26.10.2023 19:10
там написано ВОЙНА С УКРАИНОЙ написал 26.10.2023 19:08
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а так же АТОМНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ НАЦИСТСКОЙ ФАРШКИ!
.
так что ждем - когда поганую, сраную, концлагерную, рашкозонщину - расхерачят в пыль.
зверобыдлом в погонах НКВД написал 26.10.2023 19:02
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Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
Антисоветской мразоте,русофобу и иноагенту написал 26.10.2023 17:17
Ну какой нах Запад цивилизованный?
Твой либерастический Запад сути своей,как известно,вырожденческий и идет к своему естественному закату.
И не звезди,не занимайся тут пиздeжом,пытаясь выдать желаемое за действительное!
По факту Калининградская область имеет и авиасообщение и железнодорожное и морское сообщения с Россией.
Никто и никогда не осмелится перекрыть России,ядерной державе,хоть какое-нибудь из этих видов коммуникаций!
И не мечтай,запердыш:-)
Ни НАТО,ни тем более прибалтийские пигмеи.
Иначе твоему "цивилизованному" в кавычках Западу придет уже полный кирдык.
И про какое исследование ты тут мычишь,втираешь нам всем?
Ты же на стройке всю жизнь номер исполнял,а не ученым был.
Дебил,он и есть дебил.
не отгниет и тушка не шмякнется на бетонный пол написал 26.10.2023 05:29
Сейчас морские сообщения с росией перережут - и кирдык.
Я проводил исследования с жителями Кенисбергской области, так вот люди, кенигсбержцы, в основном хотят отделиться от росии и правщих на ней идиотов-рашистов.
Кущу скучно написал 26.10.2023 01:08
Поговорить не с кем
Кущ живой и в действии! написал 26.10.2023 00:26
Кущ проиграл написал 26.10.2023 00:09
Кущ в ахуе написал 25.10.2023 23:45
Кущу-тупому и неграмотному пьянчуге написал 25.10.2023 23:29
1.Не шо,а что
2.Не всьо,а все
3.Негры в Африке,в Пиндостане и еще в Хохляндии есть немножко наемников из той же Пиндосии.
3.Фамилия бандера пишется с маленькой буквы.
Ибо,эта хохлосрань- главарь преступной группировки УНА-УНСО,а также нацисткий агент гитлеровского абвера и преступник,понесший заслуженное наказание за все содеянное.
Слава Бандере написал 25.10.2023 22:15