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Московский листок

"Дух Байкала" вышел в прокат

Опубликовано 26.10.2023 автором в разделе комментариев 1

кино москва митина
"Дух Байкала" вышел в прокат

В прокат вышел художественный фильм Михаила Расходникова «Дух Байкала». Была на премьере, села писать рецензию, и вдруг наткнулась на исчерпывающий и информативный пресс-релиз прокатчика, поэтому, с вашего позволения, приведу его полностью, а в конце напишу своё маленькое резюме;).

*** 

"Фильм вышел в более чем 800 населенных пунктов нашей страны, охватив более 1100 кинотеатров.

 

Это масштабная духоподъемная картина для всей семьи, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о захватывающем испытании природы, обретении семьи и силе любви. Главные герои фильма – трое мужчин разных возрастов: сын, отец и дед. Каждому из них предстоит пройти свое испытание: мальчику – на взросление, отцу – на любовь и принятие, деду – на силу своей веры, и сама чудесная сила озера поможет им в обретении самого важного.

 

Главные роли в фильме исполнили Мосэ Куртанидзе («Решала», «Чекаго»), юный Илья Рязанов («Временные трудности», «Недетский дом») и народный артист Бурятии, Заслуженный артист РФ Олег Бабуев. Также в роли актрисы озвучивания выступила певица Диана Анкудинова, которая подарила голос маме главного героя, а также самому Духу Байкала.

 

Идея картины появилась у Михаила Расходникова после знакомства с актером Мосэ Куртанидзе, который много рассказывал режиссеру про родной ему Байкал. В основе сюжета фильма лежит реальная история, случившаяся с Куртанидзе в детстве, когда он отправился на рыбалку на Байкал со своим дедушкой и у них сломалась машина. Оставшись одни на мысе Крестовый, они несколько часов пробирались пешком через бурю навстречу отцу Мосэ. Проникнувшись историями Куртанидзе о Байкале, Михаил Расходников решил приехать в Бурятию зимой и своими глазами увидеть байкальскую сказку.

 

За визуальную часть фильма отвечал Семён Аманатов — оператор, успевший поработать над самыми яркими представителями якутской "новой волны", в том числе картинами «Не хороните меня без Ивана», «Черный снег», «Надо мною солнце не садится».

 

Съемки фильма проходили в феврале-марте 2022 года, в работе над картиной участвовало порядка 60 человек. БОльшая часть съемок велась в суровых зимних условиях при температурах минус 40–45 градусов. Для сибиряков данное время считается самым благоприятным, чтобы увидеть чистейший байкальский лед, хрустальные торосы и завораживающие ледяные пещеры. Несмотря на то, что 2,5 месяца съемочная группа жила на заледеневшем море в минусовые температуры, ни один член съемочной команды не заболел даже в экстремальных ситуациях.

 

По словам режиссера, погодные условия — это самое сложное, с чем съемочная группа столкнулась во время съемок: «Когда мы снимали первую сцену, где мальчик с дедушкой бегут к машине, мы знали, что на Байкал придёт буря. Но мы не совсем понимали, как снять приход самой бури. И когда мы обсуждали с художником и оператором, как выстроить кадр, я сказал ему: «А давайте снимем кадр, где полнеба будет чистым, а полнеба займет буря, и герои будут в нее забегать». Мы тогда посмеялись и не поверили, что так идеально может случиться, а на деле все вышло в точности так, как мы это задумали».

 

Для столь непростых условий работы подобрался подходящий состав актеров и съемочной группы, состоящий на большую часть из местных жителей. «Их выносливости остается лишь завидовать, — говорит Расходников. — Мы переживали за технику, которая трещала от холода и чудом выдержала это испытание, но не боялись за людей. Верили, что все будет хорошо». Самим же актерам фильма в условиях непростых съемок пришлось проявить настоящие выдержку и профессионализм. Так, юный Илья Рязанов стойко переносил все тяготы съемочного процесса наравне со взрослыми артистами и продемонстрировал в фильме свои реальные умения в управлении различными транспортными средствами.

 

Местные жители поучаствовали в создании фильма не только в качестве актеров. “Происходило всякое, и съемочной группе было бы очень трудно, если бы не активная помощь местных жителей, которые оказались в прямом смысле на все руки мастера. И выручали нас не один раз. Поэтому считаю жителей Байкала реальными соавторами нашей картины», - отмечает режиссер фильма.

 

На съемках с командой происходило много разных интересных историй, а порой даже чудес. Так съемочной группе удалось спасти новорожденного нерпёнка, который даже снялся в одной из сцен фильма. Произошло это так: возвращаясь с места съёмок, члены съемочной группы случайно обнаружили одинокого малыша нерпёнка, который находился в критическом состоянии. Бывший руководитель заповедника, сопровождавший их в поездке, предупредил, что если животное срочно не спасти, оно погибнет. Когда коллеги сообщили Расходникову, что они везут нерпёнка на базу съемочной группы, тот увидел в этом событии символические значение: «Мы снимаем историю про мальчика, который выбрался из снежной бури во многом благодаря Байкалу, который спас его. Неужели теперь мы не можем спасти ребёнка Байкала — нерпёнка, который нуждается в помощи?».

 

Удаленно к спасению детеныша были подключены и специалисты из Фонда “Озеро Байкал”, и ученые из реабилитационного центра в Листвянке, и даже родители режиссера Михаила Расходникова 一 детские врачи по профессии. В итоге первого дня борьбы за жизнь, нерпенку оказали медицинскую помощь, его удалось выкормить козьем молоком, а также ему нашли подходящее комфортное временное место для проживания. Нерпёнок быстро обрёл не только любовь группы, но и статус суперзвезды 一 никому не разрешалось подходить к нему и трогать его, чтобы не навредить, а во время коротких съемок сцены с ним вся группа вела себя очень бережно и осторожно.

 

Пока специалист из реабилитационного центра оформлял документы и ехал за ним с другой стороны Байкала, нерпенок успел сняться в эпизоде фильма, который был написан режиссером специально для него. Так в фильме появился один из самых трогательных моментов встречи героя Лёньки с нерпёнком. Сцена с мальчиком и пушистым байкальским эндемиком, оба из которых остались без мамы в этом царстве льда, — одна из самых трогательных в фильме.

 

После окончания съёмок для нёрпенка соорудили импровизированный дом из десятка килограмм холодного сала 一 это было необходимо для сохранения температурного режима во время 12-часовой перевозки до реабилитационного нерпинария в Листвянке. Именно там детеныш Ленька сейчас растет большим артистом Леонидом, выделывает невероятные трюки, очень любит людей и помогает в адаптации других спасенных детенышей."

 

 

***

 

На фильм Расходникова, признаюсь, шла с опаской - предыдущий его фильм мне не понравился настолько активно, что ушла после первых 20 минут. Но аргументы в пользу "Духа Байкала" следующие:

 

- невероятной красоты съёмки. Байкал зимой - просто завораживающе!!!

- сильнейший эффект присутствия (в тёплом премьерном кинозале заиндевела так, что казалось, что вся байкальская вода со льдом пролилась мне за шиворот)

- отличный кастинг: три мужика - три поколения. Дед (Олег Бабуев) просто великолепен

- невероятный, инфернальный, сшибающий с ног голос Дианы Анкудиновой, нашей российской Имы Сумак (ради одного саундтрека стоит смотреть).

 

Недостатки: сценарий, сценарий и ещё раз сценарий. Очень слаб. Историю рассказать не получилось, поэтому услаждайте зрительные и звуковые рецепторы).



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Всего комментариев к статье: 1
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26 октября день памяти жертв путинского отравляющего газа
Амфибрахий написал 27.10.2023 05:05
Статья великолепной журналистки написана 26 октября.
Именно в этот день 26 октября 2002 г. Путин отдал приказ о штурме зрительного зала ТЦ на Дубровке, который 23 октября был захвачен бандой чеченских боевиков во главе с двойным агентом Бараевым. В результате штурма были убиты все 40 чеченских головорезов и от запущенного в зал неизвестного отравляющего газа погибли 130 зрителей. По подсчетам оставшихся в живых заложников, от газа задохнулись 174 человек.
Каждый год 26 октября родные и близкие убитых путинским газом собираются у ТЦ, чтобы почтить их память. Цветы, фотографии, слезы, скупые слова воспоминаний... Раньше еще спрашивали: "Приедет ли Путин?". Теперь не спрашивают.
Он вон что выделывает в соседней некогда братской стране, которая в составе СССР давала отпор гитлеровскому нашествию. Счет убитых там мирных жителей идет на тысячи.
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