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Московский листок

Погром в Пензенском университете

Опубликовано 26.10.2023 в разделе комментариев 5

тюрьма кагарлицкий
Погром в Пензенском университете

Источник: Альтер Пенза

Новый учебный год в Пензенском государственном университете ознаменовался новым «достижением» – разгромом и закрытием одной из лучших кафедр университета (лучшей по итогам конкурса в 2016 году) – «Методология науки, социальные теории и технологии». Из университета уволилась и бывшая завкафедрой – кандидат философских наук, доцент Анна Владимировна Очкина. Несмотря на то, что произошедшее укладывается в общий тренд развала высшего образования и науки в ПГУ в последние десять лет под руководством ректора, бывшего генерала милиции Гулякова, в данном случае прослеживаются явные политические мотивы.

 

 

А.В. Очкина известна своими левыми взглядами, некоторое время (до марта прошлого года) возглавляла региональное отделение партии «Справедливая Россия», выдвигалась на губернаторских выборах. В последнее время от политической деятельности отошла. Но, кроме этого у нее имелись обширные связи в научном мире, в том числе и с известным политологом профессором Борисом Кагарлицким (иноагент). Летом этого года он был арестован по обвинению в «публичных призывах к террористической деятельности». Поводом послужил его пост в Интернете, где он… анализировал последствия подрыва Крымского моста. Анализ нимкаким призывом к действию не является, более того, его отсутствие играет как раз на руку террористам. На то они политологи и нужны, в общем-то. Впереди суд – будет видно, чем это закончится.

 

А вот для Очкиной и целой кафедры в ПГУ уже закончилось. Их в стенах главного вуза региона больше нет. Держимордам в руководстве на науку и образование плевать – главное, чтоб их начальство в каком «попустительстве» не заподозрило.

 

A propos, к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в университете устраивались всякие диспуты и чтения. Так вот там, на открытии ректор Гуляков блеснул своими знаниями, прокляв большевиков, пренебрегших волей народов, выраженной на свободных выборах, на которых победили эсеры. А это та самая партия была, которая при царе Николае Кровавом отстреливала чиновников, в том числе и полицейских, министров и членов августейшей фамилии, как сам Николай II ворон и котов в Гатчине. То есть взошла именно на политическом терроре. Так вот. Является ли это пропагандой и оправданием терроризма? И не пора ли попросить на выход кого-то другого, да и вообще университет закрыть, а здания передать, как водится, церкви?



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Пензенский Университет
Не смешите мои тапочки написал 26.10.2023 21:11
Почти как погром СС-Галичина.
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Пензенский Университет
Кущ ржал написал 26.10.2023 20:44
Уже само по себе звучит как погром)))
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В хохляндии-окраине и того нет
Без имени написал 26.10.2023 17:49
Там остатки только Хазарского каганата от Золотой Орды с приходом в Киев хана-Батыя, хотя все славяне подались в Московию и стали кацапами.
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Re:головне
Tiff написал 26.10.2023 15:54
В кацапии таких институтов и университетов большинство. За мелкий прайс любой козе или любому барану сгенерируют диссертацию по любой тематике. Типовой пример - диссертация вовы-xyйлa.
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Они эти большевики только мешают ворам
Рычужка написал 26.10.2023 14:00
В аренду кафедру сдадут. Оставят шест и будут учить на машек шмар захаровых.
Зачем им какие то социальные технологии. Воровать научились и ладно. Все идет Уу них по плану.
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