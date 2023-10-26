Погром в Пензенском университете

Новый учебный год в Пензенском государственном университете ознаменовался новым «достижением» – разгромом и закрытием одной из лучших кафедр университета (лучшей по итогам конкурса в 2016 году) – «Методология науки, социальные теории и технологии». Из университета уволилась и бывшая завкафедрой – кандидат философских наук, доцент Анна Владимировна Очкина. Несмотря на то, что произошедшее укладывается в общий тренд развала высшего образования и науки в ПГУ в последние десять лет под руководством ректора, бывшего генерала милиции Гулякова, в данном случае прослеживаются явные политические мотивы.

А.В. Очкина известна своими левыми взглядами, некоторое время (до марта прошлого года) возглавляла региональное отделение партии «Справедливая Россия», выдвигалась на губернаторских выборах. В последнее время от политической деятельности отошла. Но, кроме этого у нее имелись обширные связи в научном мире, в том числе и с известным политологом профессором Борисом Кагарлицким (иноагент). Летом этого года он был арестован по обвинению в «публичных призывах к террористической деятельности». Поводом послужил его пост в Интернете, где он… анализировал последствия подрыва Крымского моста. Анализ нимкаким призывом к действию не является, более того, его отсутствие играет как раз на руку террористам. На то они политологи и нужны, в общем-то. Впереди суд – будет видно, чем это закончится.

А вот для Очкиной и целой кафедры в ПГУ уже закончилось. Их в стенах главного вуза региона больше нет. Держимордам в руководстве на науку и образование плевать – главное, чтоб их начальство в каком «попустительстве» не заподозрило.

A propos, к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в университете устраивались всякие диспуты и чтения. Так вот там, на открытии ректор Гуляков блеснул своими знаниями, прокляв большевиков, пренебрегших волей народов, выраженной на свободных выборах, на которых победили эсеры. А это та самая партия была, которая при царе Николае Кровавом отстреливала чиновников, в том числе и полицейских, министров и членов августейшей фамилии, как сам Николай II ворон и котов в Гатчине. То есть взошла именно на политическом терроре. Так вот. Является ли это пропагандой и оправданием терроризма? И не пора ли попросить на выход кого-то другого, да и вообще университет закрыть, а здания передать, как водится, церкви?