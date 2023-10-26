Взрывы на АЭС

Мощные взрывы произошли возле Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) на Украине. Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации.

В результате на площадке были выбиты стекла в окнах. Также прекратилась подача электроэнергии на некоторые станции радиационного контроля за пределами станции.

По его словам, экспертам МАГАТЭ на станции рассказали, что «два дрона были сбиты на расстоянии примерно пяти и 20 километров» от ХАЭС.

Ударной волной повредило проходную к реакторным корпусам, вспомогательное здание, здание спецтехники, учебный центр, а также другие объекты.

ЗАЭС находится практически на линии огня, и многочисленные атаки на нее, при наличии избытка людской массы и дефицита мозгов, вполне объяснимы. Но как объяснить атаку на ХАЭС, находящуюся в глубоком тылу?

Тем более, что напрямую никто не сообщает, кто атаковал? Атака БПЛА самолетного типа - это тактика Украины, а не России, ВС РФ используют обычно для дальних ударов ракетную технику, которой у них достаточно.

НО в любом случае нехорошие игры вокруг атомных реакторов очень плохой прогностический признак...

А.Б.