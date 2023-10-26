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Московский листок

Взрывы на АЭС

Опубликовано 26.10.2023 в разделе комментариев 23

Взрывы на АЭС

Мощные взрывы произошли возле Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) на Украине. Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации.

В результате на площадке были выбиты стекла в окнах. Также прекратилась подача электроэнергии на некоторые станции радиационного контроля за пределами станции.

По его словам, экспертам МАГАТЭ на станции рассказали, что «два дрона были сбиты на расстоянии примерно пяти и 20 километров» от ХАЭС.

Ударной волной повредило проходную к реакторным корпусам, вспомогательное здание, здание спецтехники, учебный центр, а также другие объекты.

ЗАЭС находится практически на линии огня, и многочисленные атаки на нее, при наличии избытка людской массы и дефицита мозгов, вполне объяснимы. Но как объяснить атаку на ХАЭС, находящуюся в глубоком тылу?

Тем более, что напрямую никто не сообщает, кто атаковал? Атака БПЛА самолетного типа - это тактика Украины, а не России, ВС РФ используют обычно для дальних ударов ракетную технику, которой у них достаточно.

НО в любом случае нехорошие игры вокруг атомных реакторов очень плохой прогностический признак...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 23
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Re: Соловей Валерка с генералом свр свистят сегодня 27 октября
Рычужка написал 27.10.2023 10:38
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера во второй половине дня состояние здоровья президента России Владимира Путина начало резко ухудшаться. Около 20.00 по московскому времени дежурные медики вызвали дополнительную бригаду врачей, которые по прибытию, уже через пятнадцать минут, приступили к реанимации президента, к тому времени состояние Путина было критическим. В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть президента. Сообщив дежурившим у двери сотрудникам службы безопасности о случившемся. По личному распоряжению Дмитрия Кочнева комнату в резиденции президента на Валдае, которая была переоборудована под палату интенсивной терапии, в которой скончался Путин, заблокировали. Врачи остались заперты с трупом президента. Сотрудники службы безопасности приказали медикам успокоиться, не шуметь и ждать. Дмитрий Кочнев выполняет указания секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Также по распоряжению Кочнева была усилена охрана двойника президента. Сейчас решается вопрос, в том числе, о дальнейшей судьбе медиков. Практически закончены переговоры о создании коалиции из представителей околопутинских элит под руководством Николая Патрушева, для сохранения действующего режима и использования двойника Путина в образе президента. Но!!! Если при живом Путине использовать дублера можно было без особых проблем, в крайнем случае можно было предъявить реального, то после его (Путина) смерти, любая попытка выдать двойника за президента- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ! Незадолго до смерти президента, когда уже было ясно, что он умирает, рассматривался вариант погрузить Путина в медикаментозную кому, сохраняя таким образом "свежий труп", чтобы после четкого определения с преемником и плавной передачи власти предъявить общественности "свежеусопшего", но этот вариант, в силу уже случившейся смерти, отпал и как будет действовать его окружение пока тоже решается. Будем информировать по мере поступления информации.
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Re:
Кущ знает написал 27.10.2023 09:34
Три стадии, последняя лучевка. На первых двух ты даже будешь бодрячком. Пока изотопы убивают паразитов твоих раковых клеток. Потом начнут разрушаться ядра клеток крови. И это погано
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(без названия)
Валерий Воробей написал 27.10.2023 06:16
Что там придумают поехавший профессор Соловей с сбрендившим генералом? Что Лжепутин I не такой кровавый, как отбросивший копыта фюрер, чей труп сегодня растворяют в соляной кислоте? Санта-Барбара со смертельно больным обитателем кремля подошда к концу? Начинается сага о Гарри Поттере?
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(без названия)
хрю написал 27.10.2023 03:55
интересно что будет если атомную станцию приложить атомной же бомбой.
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не рухнет на бетонный пол написал 27.10.2023 03:54
Бомбят конечно росияне. Это акт запугивания, так как на днях Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих вызывал к себе на ковер прошмaдовочного Гришутку Я6линского и потребовал от этого стукача-сексота больше орать о том, чтобы Украина прекратила стрелять и села рядом с парашей за стол переговоров для сдачи оккупированных територий Зверостану.
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Re: Reкущку: Re: грозит ядерной войной!
Кущ один прочитал написал 27.10.2023 00:10
Все, кому нужно, знают)))
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Соловей Валерка с генералом свр свистни сегодня 26 октября
Рычужка написал 26.10.2023 23:18
Внимание! В данный момент происходит попытка государственного переворота в России! Президент России Владимир Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры. Любая попытка выдать двойника за президента после смерти Путина, это государственный переворот.
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Re: Re: грозит ядерной войной!
Кущ спрашивпет написал 26.10.2023 21:06
У тебя в натуре так фляга свистит, или ты у мамы долбоеб?
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Re: грозит ядерной войной!
Рычужка написал 26.10.2023 19:53
=Все три дела =
Хмы... На каждом участке фронта... Клейма однако ставить негде... С обоих сторон...
Поганый Песок и тот сознался что за финансы... Идут воевать... О есть не за какую то идею а за деньги.. А наемники это не воины... Сдадут при первом серьезном бое любого своего и не своего.. Ибо своя шкура им дороже.. А о мародерство приказано заткнуться и молчать в каску... Своровать у освобожденных по тихой и переправить своей ненаглядной женушке. Которая и не ждет потому что получает хоть деньги за него.. Алконавта.. Работы он не нашел и заключил контракт.. А если останется жив.. Ой поновее будет на всю страну аж герой.. А сам сидел в ямке и обосрался десять раз и в бога даже поверил.. А ради чего... А хууй его знает...
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грозит ядерной войной!
пархатый жиденок написал 26.10.2023 19:00
Фонд Джорджа Клуни "За справедливость" обратился в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой провести расследование военных преступлений, совершенных в Украине, рабсиянским зверобыдлом.
.
Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
Ответить
Re: Сосут кровь детей воры. Присосались шмары и их выебки не оторвать.
Кущ дождался написал 26.10.2023 18:38
Ладно, ты прав, и что дальше? Тебя засунут в пломбированный вагон набитый марками, и отправят в Мацкву?
Индеец, но что-то есть
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Сосут кровь детей воры. Присосались шмары и их выебки не оторвать.
Рычужка написал 26.10.2023 18:08
Все эти твари у власти преследуют только одну цель. Продолжить себе манну воровства народного бюджета. Воры их даже капиталистами с натяжкой можно называть. Весь первоначальный капитал они отжали воровством у народа Украины и России. Отдавать эти твари поганые естественно не хотят. Этих тварей мало. И эти трусливые твари ох как бояться народного гнева. Поэтому они усиливают реакцию по отношению к многочисленному трудовому народу. Чтобы народ труда не понимал своей классовой сущности и оставался послушным рабом при ворах. Воры увеличивают количество силовых структур и увеличивают им как своим опричникам заработную плату. Покупают повышением зарплат и индексации, льготных кредитов работников администраций и бюджетной сферы как основного ресурса для голосований на их воровских выборах без выбора.
Сохранить дальнейшее расхищенние народного природного достояния, кража у трудового народа заработанных денег уменьшением дохода до прожиточного минимума.
И встает вопрос для трудового народа. А собственно за кого и ради чего развязанна гражданская война с разжиганием оголтелого шовинизма и убийства мирных граждан. Первоначальные цели сво совершенным образом потеряны и провалены. В обоих странах расцвела махровым цветом армейская коррупция как на стадии призыва так и в снабжения и расхищеннии денежных средств. Идеология отсутствует кроме разжигания убийства противника до полной победы с обоих сторон. Но победы в любой случае не будет ни у одной стороны. По одной простой причине что формация воров капитализма останется прежней. А следовательно ворам сызнова понадобятся чужие земли и территории с новым гетто послушных рабов. Сызнова понадобятся жизни и смерти невинных детей и матерей. И пить из невинных дитятей невинных их кровь. Пита этой невинной кровью дитятей своих воровских выебков и своих воровских шмар прожигающих шикарно жизнь на крови матерей и детей трудового народа.
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Re: Re:головне
Кущ поправляеь написал 26.10.2023 17:05
На козлячей правильно писать - алконавт
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Re:головне
=999= написал 26.10.2023 16:44
Uerf!
Ты,же в России живешь,падаль русофобская.
И форум этот российскйи,а не хохлячий с бандеровским уклоном.
Поэтому пиши на русском
Свинячью мову здесь не понимают.
Тут алконафт Кущ прав.
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Re: Re:головне
Кущ понимает написал 26.10.2023 16:31
Братан, тут мову не понимают. У козлов - козлячий. Так что ты выступил только для нескольких людей
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Re:головне
Uerf написал 26.10.2023 15:38
Ядерний тероризм у виконаннi кацапiв. Зараз це вже нiкого не вражае. На превеликий жаль.
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Re: Опять сами себя взрывают эти кущи
Кущ спрашивает написал 26.10.2023 14:26
Ты проснулся и не выпил таблеточку? Щас мама придет и тебя укачает)))
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ...2.... написал 26.10.2023 14:16
Да не 3.14зди Баранов.Нет в кацапопомойке для нас ни каких мирных целей после Бучи,Ирпеня и т.д.Мы в Украине ни чего не забудем и прапраправнукам в головы вобьем и каленым железом выжжем,что у всех нормальных людей в мире одна проблема,и проблема эта называется кацапопомойка населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,ибо кацапорылые твари начали против Украины захватническую войну в 2014 г. временно оккупировав Крым и часть Донбасса.Потом кацапье взорволо Каховскую ГЭС,теперь обстреливает ХАЭС и т.д,поэтому уничтожение не то что маскваабада и убогих засратых Химок,но и других городов,а так же обектов ифраструктуры кацапопомойки поможет окончательно решить кацапский вопрос,ибо ты и твое стадо кацапорылых недосуществ на нас напало в 2014 г.нарушив все взятые на себя обязательства тем самым подтвердив знаменитое выссказывание о том что...любой договор с кацапорылыми недочеловеками низшей расы (кацапопитеками)стоит не дороже бумаги на которой этот договор написан....именно поэтому мы вас тварей кацапорылых низшей расы будем утилизировать до..... полного и окончательного решения кацапского вопроса..,Понятно Баранов,что тебе не хочется подыхать как бешеная собака пристрелянная в кустах.А придется.Еще раз для кацапья,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков)повторяю,что не капитуляция нам нужна Баранов,а БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ кацапопомойки.И это не обсуждается.Это реализуется.Кацапье,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков)прошедших за какие то 30 лет путь от 21 века до века каменного.В истории человечества не было ни чего подобного.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы описать процесс деградации кацапья в своей работе"Деградация вида".Ни кто не заставлял вас,недосуществ кацапорылых низшей расы (кацапопитеков)9 лет назад начинать против нас захватническую войну.Я ведь тебе еще тогда Баранов говорил о том что, как утверждал Цицерон...мир должен быть результатом победы,а не результатом переговоров...,или как утверждали твои красножопые.....войны длятся до победы....Что ты тогда говорил напомнить?Ну так какие к нам в Украине претензии?Удалить мой комментарий ведь конечно безопаснее для сохранения собственной дупы,чем взять тебе-гнида москальская в руки оружие и идти воевать.И Баранов запомни,а лучше запиши,что это только начало.Подожди немного Баранов,и скоро в Крыму не останется ни одной кацапорылой твари,а такие животные как "кацапопитек Крымский"и "кацапопитек Донбасский"исчезнут из перечня животного мира планеты Земля.Что потом будет с кацапопомойкой населенной кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,даже объяснять не интересно,ибо это все уже было.И ты абсолютно прав в том,что весь мир помогает нашей стране добить кацапорылое зверье,ибо кацапщина населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,признана точно такой же угрозой человечеству,как в свое время 3 Рейх.Вот с вами и поступят точно так же как поступили с 3 Рейхом.На простецком языке это называется....хороший кацап,это исключительно дохлый кацап.....а на официальном языке это называется....закрытие проекта кацапопомойка и окончательное решение кацапского вопроса.....,и пощады вам в отличии от 1991 г,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацапье может стать человеками не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие по этому поводу бредом величия.Те кому повезет будут помещены в клетку зоопарка под названием "московия"в границах 13 в.но это те,кому повезет.Для остальных....окончательное решение.....
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
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Опять сами себя взрывают эти кущи
Рычужка написал 26.10.2023 13:56
Ну и тупые эти хохлярские фашисты. Сами себя опять вздумай взрывать. А что. Да ничего удивительного. Воры капиталисты на все пойдут. Взорвут и свою страну и чужую. Лишь бы сохранить наворованное и отжатое богатства у трудовых народов Украины и России. А сами они на наворованное думают отсидеться в странах запада со своими воровскими выебками и своими воровскими шмарами.
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Re:
Кущ любит наполеонов написал 26.10.2023 13:36
Телевизор выключи, перестань бухать, жену обними, как в первый раз, ребенку в глаза посмотри.
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