Взрывы на АЭС

Мощные взрывы произошли возле Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) на Украине. Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации.
В результате на площадке были выбиты стекла в окнах. Также прекратилась подача электроэнергии на некоторые станции радиационного контроля за пределами станции.
По его словам, экспертам МАГАТЭ на станции рассказали, что «два дрона были сбиты на расстоянии примерно пяти и 20 километров» от ХАЭС.
Ударной волной повредило проходную к реакторным корпусам, вспомогательное здание, здание спецтехники, учебный центр, а также другие объекты.
ЗАЭС находится практически на линии огня, и многочисленные атаки на нее, при наличии избытка людской массы и дефицита мозгов, вполне объяснимы. Но как объяснить атаку на ХАЭС, находящуюся в глубоком тылу?
Тем более, что напрямую никто не сообщает, кто атаковал? Атака БПЛА самолетного типа - это тактика Украины, а не России, ВС РФ используют обычно для дальних ударов ракетную технику, которой у них достаточно.
НО в любом случае нехорошие игры вокруг атомных реакторов очень плохой прогностический признак...
А.Б.
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Рычужка написал 27.10.2023 10:38
Кущ знает написал 27.10.2023 09:34
Валерий Воробей написал 27.10.2023 06:16
хрю написал 27.10.2023 03:55
не отгниет и тушка не рухнет на бетонный пол написал 27.10.2023 03:54
Кущ один прочитал написал 27.10.2023 00:10
Рычужка написал 26.10.2023 23:18
Кущ спрашивпет написал 26.10.2023 21:06
Рычужка написал 26.10.2023 19:53
Хмы... На каждом участке фронта... Клейма однако ставить негде... С обоих сторон...
Поганый Песок и тот сознался что за финансы... Идут воевать... О есть не за какую то идею а за деньги.. А наемники это не воины... Сдадут при первом серьезном бое любого своего и не своего.. Ибо своя шкура им дороже.. А о мародерство приказано заткнуться и молчать в каску... Своровать у освобожденных по тихой и переправить своей ненаглядной женушке. Которая и не ждет потому что получает хоть деньги за него.. Алконавта.. Работы он не нашел и заключил контракт.. А если останется жив.. Ой поновее будет на всю страну аж герой.. А сам сидел в ямке и обосрался десять раз и в бога даже поверил.. А ради чего... А хууй его знает...
пархатый жиденок написал 26.10.2023 19:00
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Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
Кущ дождался написал 26.10.2023 18:38
Индеец, но что-то есть
Рычужка написал 26.10.2023 18:08
Сохранить дальнейшее расхищенние народного природного достояния, кража у трудового народа заработанных денег уменьшением дохода до прожиточного минимума.
И встает вопрос для трудового народа. А собственно за кого и ради чего развязанна гражданская война с разжиганием оголтелого шовинизма и убийства мирных граждан. Первоначальные цели сво совершенным образом потеряны и провалены. В обоих странах расцвела махровым цветом армейская коррупция как на стадии призыва так и в снабжения и расхищеннии денежных средств. Идеология отсутствует кроме разжигания убийства противника до полной победы с обоих сторон. Но победы в любой случае не будет ни у одной стороны. По одной простой причине что формация воров капитализма останется прежней. А следовательно ворам сызнова понадобятся чужие земли и территории с новым гетто послушных рабов. Сызнова понадобятся жизни и смерти невинных детей и матерей. И пить из невинных дитятей невинных их кровь. Пита этой невинной кровью дитятей своих воровских выебков и своих воровских шмар прожигающих шикарно жизнь на крови матерей и детей трудового народа.
Кущ поправляеь написал 26.10.2023 17:05
=999= написал 26.10.2023 16:44
Ты,же в России живешь,падаль русофобская.
И форум этот российскйи,а не хохлячий с бандеровским уклоном.
Поэтому пиши на русском
Свинячью мову здесь не понимают.
Тут алконафт Кущ прав.
Кущ понимает написал 26.10.2023 16:31
Uerf написал 26.10.2023 15:38
Кущ спрашивает написал 26.10.2023 14:26
Дмитрий г.Запорожье ...2.... написал 26.10.2023 14:16
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
Рычужка написал 26.10.2023 13:56
Кущ любит наполеонов написал 26.10.2023 13:36
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