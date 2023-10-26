Стрельба в Льюистоне стала 565-м случаем в текущем году

Стрельба 25 октября в Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году и 31-м фактом массового убийства.

Устроивший стрельбу является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом мужчину выпустили после лечения в психиатрической больнице.

У мужчины при себе имеется винтовка. По американским законам - имеет право на оружие.

Число его жертв увеличилось сегодня до 22 человек, ранены около 60 человек. Героя ищет вся полиция округи, но пока безрезультатно.

А я вот думаю: на Украине тоже разрешено свободное ношение оружия. Там идет война, в ней участвуют сотни тысяч украинцев, причем в войска призывают всех подряд, включая откровенных психов...

Думаю, мы еще много услышим о "полтавских", "хацапетовских" и "львовских" стрелках. А число потерь будет сопоставимо с боевыми.

А.Б.