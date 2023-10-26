Стрельба в Льюистоне стала 565-м случаем в текущем году

Стрельба 25 октября в Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году и 31-м фактом массового убийства.
Устроивший стрельбу является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом мужчину выпустили после лечения в психиатрической больнице.
У мужчины при себе имеется винтовка. По американским законам - имеет право на оружие.
Число его жертв увеличилось сегодня до 22 человек, ранены около 60 человек. Героя ищет вся полиция округи, но пока безрезультатно.
А я вот думаю: на Украине тоже разрешено свободное ношение оружия. Там идет война, в ней участвуют сотни тысяч украинцев, причем в войска призывают всех подряд, включая откровенных психов...
Думаю, мы еще много услышим о "полтавских", "хацапетовских" и "львовских" стрелках. А число потерь будет сопоставимо с боевыми.
А.Б.
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не отгниет и тушка не шмякнется на бетонный пол написал 27.10.2023 03:28
Также надо отметить, що Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих нашими деньгами хорошо проплачивает антиамериканскую деятельность в США.
Глобальные проплаты от Ботоксной Крысы были также американским бизнесменам и политикам, таким как Илонка Маска, Трампожирик. В бизнес Илонки гэбэвский Окурок вложил десятки и десятки миллиардов долларов - даже больше чем в Трампожирика.
Вспомним с какой помпой гэбэвский Окурок и его крысиное кубло вызволяли из американской тюрьмы бандита-убийцу Япончика (друга Кобзончика) который угрозами налаживал связи КГБ с выехавшими на постоянное место жительство в США росиянами.
И т.д. и т.п.
Кущ рад видеть написал 26.10.2023 21:33
И всьо! Решишь свою задачу!
ДЬЯК написал 26.10.2023 19:38
ты мразззь - а твое поганое зверообщество садистов написал 26.10.2023 19:18
уничтожить рабсиянский скот написал 26.10.2023 19:11
.
Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
Бессмертный бардак написал 26.10.2023 19:09
Будь в свободной продаже винтовки, план Путина по сокращению народонаселения РФ до 139 млн чел к 2030 году можно было бы утроить!
ДЬЯК написал 26.10.2023 18:55
Aatlo написал 26.10.2023 18:40
делегация ХАМАСа прибыла в Москву. написал 26.10.2023 17:23
пример приведу, из истории нашей страны. написал 26.10.2023 15:37
ДЬЯК написал 26.10.2023 15:01