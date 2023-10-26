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Московский листок

Стрельба в Льюистоне стала 565-м случаем в текущем году

Опубликовано 26.10.2023 в разделе комментариев 11

мафия оружие
Стрельба в Льюистоне стала 565-м случаем в текущем году

Стрельба 25 октября в Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году и 31-м фактом массового убийства.

Устроивший стрельбу является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом мужчину выпустили после лечения в психиатрической больнице.

У мужчины при себе имеется винтовка. По американским законам - имеет право на оружие.

Число его жертв увеличилось сегодня до 22 человек, ранены около 60 человек. Героя ищет вся полиция округи, но пока безрезультатно.

А я вот думаю: на Украине тоже разрешено свободное ношение оружия. Там идет война, в ней участвуют сотни тысяч украинцев, причем в войска призывают всех подряд, включая откровенных психов...

Думаю, мы еще много услышим о "полтавских", "хацапетовских" и "львовских" стрелках. А число потерь будет сопоставимо с боевыми.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 11
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Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не шмякнется на бетонный пол написал 27.10.2023 03:28
Чеченцы направленные с росии на запад неплохо в США и цивилизованных странах проводят теракты и преступления.
Также надо отметить, що Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих нашими деньгами хорошо проплачивает антиамериканскую деятельность в США.
Глобальные проплаты от Ботоксной Крысы были также американским бизнесменам и политикам, таким как Илонка Маска, Трампожирик. В бизнес Илонки гэбэвский Окурок вложил десятки и десятки миллиардов долларов - даже больше чем в Трампожирика.
Вспомним с какой помпой гэбэвский Окурок и его крысиное кубло вызволяли из американской тюрьмы бандита-убийцу Япончика (друга Кобзончика) который угрозами налаживал связи КГБ с выехавшими на постоянное место жительство в США росиянами.
И т.д. и т.п.
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Re: Re:как же я ненавижу барана и его хозяев -
Кущ рад видеть написал 26.10.2023 21:33
Ты вопрос с ответом поменй местами (не помню, как это правильно называеться)
И всьо! Решишь свою задачу!
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Re:как же я ненавижу барана и его хозяев -
ДЬЯК написал 26.10.2023 19:38
А зачем тогда на этот форум заходите?Может,потому что grani.ru закрыли?А что до войны не волнуйтесь-многие нас пытались убить,не получилось.Не получится и на это раз.
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американское общество стремительно деградирует
ты мразззь - а твое поганое зверообщество садистов написал 26.10.2023 19:18
как же я ненавижу барана и его хозяев - скорей бы война что бы УБИВАТЬ НАЦИСТОВ ФАРШИСТОВ.
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Re: план Путина
уничтожить рабсиянский скот написал 26.10.2023 19:11
Фонд Джорджа Клуни "За справедливость" обратился в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой провести расследование военных преступлений, совершенных в Украине, рабсиянским зверобыдлом.
.
Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
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(без названия)
Бессмертный бардак написал 26.10.2023 19:09
Да вы почитайте новости расеюшки скрепоносной! Огнестрельное оружие не разрешено, так каждый день скрепоносцы убивают друг друга ножами, топорами, вилками - да просто голыми руками!
Будь в свободной продаже винтовки, план Путина по сокращению народонаселения РФ до 139 млн чел к 2030 году можно было бы утроить!
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Re: Re:головне
ДЬЯК написал 26.10.2023 18:55
Минитмены-народное ополчение американцев эпохи Войны за независимость.Данный урод из Льюистона явно не минитмен.
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Re:головне
Aatlo написал 26.10.2023 18:40
Мiнiтмен - це людина, яка протягом однiеi хвилини готова дати збройну вiдсiч певнiй кiлькостi кацапiв.
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раб Божий Сорин И.Л.- только что включил ящик. Свежайшая новость-
делегация ХАМАСа прибыла в Москву. написал 26.10.2023 17:23
Ну, это уже выше моего понимания. Не хочу и говорить об этом. И о прочих многоходовочках. Без меня!
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раб Божий Сорин И.Л.- знаете, Дьяк, я Вам еще более разительный
пример приведу, из истории нашей страны. написал 26.10.2023 15:37
Во времена правления человека, которого на одной из веток товарищи называют Николаем Кровавым, в магазинах запросто продавалось самое страшное с точки зрения нынешних правоохранителей- нарезной короткоствол, который можно носить под мужским пиджаком или в дамской сумочке. Но, однако же, не было никакого разгула бандитизма, кроме, естественно, революционного бандитизма. А что касается тех "голосов", которые слышал американский чувак, то хорошо, если один человек из ста, хотя бы из тысячи современных людей признает, что это- голоса реальных сущностей.
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мы еще много услышим о "полтавских", "хацапетовских" и "львовских" стрелках
ДЬЯК написал 26.10.2023 15:01
А виноваты все равно будут москали.У украинцев это такая патология-во всех своих бедах и неудачах обвинять русских.Что до Америки тут все не так просто.В Афганистане например,тоже разрешено свободное ношение оружия,но никаких подобных случаев который произошел сегодня в США там нет и в помине.Просто дело не в праве на ношения оружия,а в том,что американское общество стремительно деградирует,как и весь западный мир лидером которого США и являются.Разного рода гей-парады,однополые браки,легализация наркотиков и все такое это только подтверждают.А потому стоит ли России интегрироваться в это западный мир на чем с пеной у рта настаивают либералы или наоборот,держаться от него подальше?Думаю,что второе.
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