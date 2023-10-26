Доход выше 130 тысяч рублей в год будет облагаться налогом

Если годовой доход вкладчика за 2023 год по всем банковским счетам превысит 130 тысяч рублей, ему до 1 декабря 2024 года придется заплатить налог с суммы, полученной сверх установленного лимита.
С 1 января 2021 года вступил в силу закон, согласно которому банковские вклады, превышающие установленный лимит, должны облагаться налогом.
Однако до текущего года действовал мораторий на его правоприменение. Теперь ограничения сняты: за 2023 год налог с доходов от банковских депозитов уже придется платить.
Самостоятельно рассчитывать налог на вклады не нужно. До 1 февраля банки передадут необходимые сведения в Федеральную налоговую службу, которая уже пришлет уведомление плательщику.
У нас и так не слишком популярны банковские вклады, поскольку рубль обесценивается быстрей, чем набегают проценты. По существу, сбережения по-прежнему выгодней хранить в наличной валюте или золоте.
А тут еще налог, строго говоря, ни за что.
И ведь не об олигархических капиталах речь - вклады в 1-2 миллиона рублей, на машину человек копит эконом-класса или студию на окраине. А с него дополнительно денег надо содрать. И это называется "социальным государством"?
А.Б.
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тюрем - возможно на оккупированных территориях написал 27.10.2023 20:17
Колхозный счетовод написал 26.10.2023 19:01
А зачем путиноидам чистая вода? Разве не могут соответствующие структуры после того, как экологи разгромлены, запрещены, посажены, нарисовать нужные цифры концентрации вредных веществ, как фея панфилова рисует цифры голосов за Путена? Пусть мутная и воняет, зато назвать можно птриотически - "Чистая слеза" или "Путинка безалкогольная". Будут брать
где то увидел - социальное государство!!?? написал 26.10.2023 18:49
а баран все служит упырям ЧКГБ - защищая убийц и террористов, садистов и людоедов.
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Фонд Джорджа Клуни "За справедливость" обратился в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой провести расследование военных преступлений, совершенных в Украине, рабсиянским зверобыдлом.
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Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений. Все три дела были возбуждены против командиров российской армии высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.
Uefi написал 26.10.2023 15:56
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 26.10.2023 10:32
НАРУШАТЬ ЛИМИТ НА РЕВОЛЮЦИИ!
ВОРАМ НУЖЕН ПОКОЙ И ТИШИНА В ТЕМНОТЕ!