Доход выше 130 тысяч рублей в год будет облагаться налогом

Если годовой доход вкладчика за 2023 год по всем банковским счетам превысит 130 тысяч рублей, ему до 1 декабря 2024 года придется заплатить налог с суммы, полученной сверх установленного лимита.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон, согласно которому банковские вклады, превышающие установленный лимит, должны облагаться налогом.

Однако до текущего года действовал мораторий на его правоприменение. Теперь ограничения сняты: за 2023 год налог с доходов от банковских депозитов уже придется платить.

Самостоятельно рассчитывать налог на вклады не нужно. До 1 февраля банки передадут необходимые сведения в Федеральную налоговую службу, которая уже пришлет уведомление плательщику.

У нас и так не слишком популярны банковские вклады, поскольку рубль обесценивается быстрей, чем набегают проценты. По существу, сбережения по-прежнему выгодней хранить в наличной валюте или золоте.

А тут еще налог, строго говоря, ни за что.

И ведь не об олигархических капиталах речь - вклады в 1-2 миллиона рублей, на машину человек копит эконом-класса или студию на окраине. А с него дополнительно денег надо содрать. И это называется "социальным государством"?

А.Б.