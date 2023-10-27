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Московский листок

И где твоя родина, сынок?

Опубликовано 27.10.2023 в разделе комментариев 18

израиль правые газа
И где твоя родина, сынок?

Тысячи россиян, имеющих гражданство РФ и Израиля, уже призваны в ряды израильской армии, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, отметив, что на таких граждан распространяются все правила мобилизации.

Он добавил, что на лица, имеющие гражданство двух государств, распространяются все те же правила, что и на коренных израильтян. Потому они никак не смогут избежать мобилизации, резюмировал посол.

Вот очень интересно. Люди массово съехали в Израиль, чтобы избежать мобилизации в России, и попали под мобилизацию на "земле обетованной". Причем мобилизацию более жесткую, которая распространяется и на женщин. А попытка уклониться от нее в обществе отнюдь не приветствуется. Хотя "свалить" из Израиля куда проще - с израильским паспортом без визы куда угодно...

Понятно, что условия в российской армии похуже, чем в израильской, а потери ЦАХАЛ сегодня несравнимы с российскими или украинскими, но все же мотив где-то глубже.

В Израиле никто не говорит, что государственной идеологией является патриотизм, но он там есть, и достаточно сильный.

А у нас? Каждый ли может сказать: "Да, это мое государство!" Особенно после того, как один из отцов-основателей нынешнего порядка Чубайс оказался почему-то в Израиле, там же Роман Абрамович, в Британии Фридман и Авен, а в Швейцарии Вексельберг?

Но главное - тысячи россиян с двойным гражданством бежали от мобилизации в Израиль, а там - идут служить в ЦАХАЛ совершенно безропотно.

И где твоя родина, сынок?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 18
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(без названия)
Анастасия Сволочкова написал 27.10.2023 21:24
По словам представителя национальной безопасности США Кирби, россияне, попавшие в армию во время мобилизации, недостаточно обучены, плохо оснащены и не готовы к боевым действиям. "Неудивительно, что у российских войск низкий моральный дух", - заключил он.
Есть информация, что российские командиры угрожают убийством целым подразделениям, если те попытаются отступить из-под огня украинской артиллерии, - заявил Кирби, назвав такую практику "варварством".
Че удивляться? Путинщина - это и есть варварство! Варварство в кубе!
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Долбоеббы! Вы не за родину серетесь здесь
Рычужка написал 27.10.2023 21:14
Никакие вы долбоебы не потриоты и не за отчизны свои здесь усираетесь. А попугаи воров капиталистов. Которые вашими жизнями играют как в кубики. Хотят так повернуть хотят спадет в танке. Хотят на дрова жизнь вашу в крематорий пустят вместе с вашими домишками дядюшки тыквы платить племянник у которого чиполино. И серетесь вы за благо пидарамтичемкого меньшинства воров капиталистов, их вы уже сами догадались. Их шмар их шмаровозов и их шмар овощных выебков которые по заграницам пьют кровь ваших детей и ваших внуков угнанных ворами на гражданскую войну.
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Re: Последнее предложение несчастному засранному кущу из Сраиля
Кущ украинец написал 27.10.2023 18:35
А ты, сявло, непонятное. Представься...
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Последнее предложение несчастному засранному кущу из Сраиля
Без имени написал 27.10.2023 18:17
Решайте дедушка - куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться после крушения родного Сраиля.
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Re: Re: Re: Re: Re: А.Б. Кущи распустились на говне от ЖИДкого Баранова
Кущ любит поэтов написал 27.10.2023 17:56
Могу и сам насрать, но паблик этого не выдержит.
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Re: Re: Re: Re: А.Б. Кущи распустились на говне от ЖИДкого Баранова
Без имени написал 27.10.2023 17:45
На говне кущи в ряд любознательно пердят!
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Re: Re: Re: А.Б. Кущи распустились на говне от ЖИДкого Баранова
Кущ рад написал 27.10.2023 17:37
Ты еще не сдох, старая пепельница? Это недоработка. Хотя кому ты нужен старый пиджак. На тремпеле повешайся, индеец
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Re: Re: А.Б. Кущи распустились на говне от ЖИДкого Баранова
Без имени написал 27.10.2023 17:21
И накрылись снова ЖопоРожцем.
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Re: А.Б.
Кущ рад и щаслив написал 27.10.2023 16:57
Димон, а ты ничего не попутал в теме пропаганды?
Шучу, это не Димон. Предупреждаю - Куща подделать невозможно. Недоросли. Читаем книжки, это которые сшитые страниц по 100500
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ....2 написал 27.10.2023 16:12
Дмитрий г.Запорожье ...2
А.Б.
Это же просто замечательно,Баранов.
Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в подразделение РФ "Каскад"
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из экс-бойцов Вооруженных сил Украины поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад", после принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Об этом рассказал командир батальона Андрей Тищенко.
По его словам, в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. На следующий день после прибытия им выдали оружие и обмундирование.
"Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие",добавил командир.
Ранее сообщалось, что 24 сентября 2022 года бывшие солдаты ВСУ, которые пребывали в колонии в Еленовке, захотели получить гражданство России, обратившись к Народному совету Донецкой народной республики
А 24 ноября стало известно о формировании батальона, в состав которого, предположительно, войдут первые 50 добровольцев, перешедших на сторону российских войск.
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Про ЖИДкий Хазарский каганат с гетьманом Зеленскимю
Без имени написал 27.10.2023 15:35
Как ныне сбирается Вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам (с).
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Re: Re: Их березы и столбы жду
Добрый милый котик написал 27.10.2023 13:46
И кто убежит и того найдем. И шмар воровских и воров и их выебков воровских. За все в жизни надо платить. За смерти граждан Украины и России плата им смерть лютая.
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Re: Их березы и столбы ждут
Не нужно больше рычать написал 27.10.2023 11:16
Поскольку у Великой России и Окраины народы разные. В России в основном живут славяне, которых ненавидел Геббельс в своих дневниках, а в Окраине это помесь детишек гетманов Мазепы и Скоропадского, а также с дикими племенами из южных стран. Не забыть бы хана Батыя из Киева и Мамая на своем кургане из Золотой Орды, когда сам Киев без славян был посредником на пути еврозоидов в Каракорум с просьбам о помощи от Золотой Орды. К тому же образовавшийся Хазарский каганат со столицей на острове Хортица поимел желание принять иудаизм через черкесов с иудеями ашкенази, сбежавшими из Иерусалима после захвата римлянами.
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Их березы и столбы ждут
Рычужка написал 27.10.2023 10:56
У воров России и воров Украины их воровских шлюх и их воровских выебков Родина отсутствует. С наворованными милльярдами долларов у народа Украины и России им везде хорошо и беспечно живется. Поэтому и законы о ограничениях проживания по три месяца убрали. Оттеля будут дистанционно обирать обворовывать далее народы которым эти воры навязали гражданскую войну.
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(без названия)
хрю написал 27.10.2023 10:28
Каждый ли может сказать: "Да, это мое государство!"
.
не просто государство а национальное. у русских такого нет например.
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(без названия)
Артур-Смольянинов написал 27.10.2023 10:08
Зверосектор будет зачищен от зверотеррористов. Слава Израилю евреям слава. ЦАХАЛ сила.
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Re:головне
Eire написал 27.10.2023 09:52
Потому что в кацапии не государство, а оккупационный нацистский режим.
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Да и евреев не было в природе после бегства из Египта
Не смешите свои тапочки, Баранов у евреев. написал 27.10.2023 09:52
И еврейского государства не было и нет до сих пор. Это ваш Сраиль для Аллы Пугачевой и Чубайса основал еще Адольф Гитлер, переселявший евреев из Германии в Палестину, а от Сталина они просто туда бежали не желая жить в ЕАО на Дальнем Востоке, работать не умели, а только торговали деньгами как заметил Сталин в беседе с Черчиллем. После чего появились Ротшильды и Рокфеллеры и изобрели себе лохокост, по которому собирали деньги от всего мира.
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