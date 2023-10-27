Тысячи россиян, имеющих гражданство РФ и Израиля, уже призваны в ряды израильской армии, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, отметив, что на таких граждан распространяются все правила мобилизации.
Он добавил, что на лица, имеющие гражданство двух государств, распространяются все те же правила, что и на коренных израильтян. Потому они никак не смогут избежать мобилизации, резюмировал посол.
Вот очень интересно. Люди массово съехали в Израиль, чтобы избежать мобилизации в России, и попали под мобилизацию на "земле обетованной". Причем мобилизацию более жесткую, которая распространяется и на женщин. А попытка уклониться от нее в обществе отнюдь не приветствуется. Хотя "свалить" из Израиля куда проще - с израильским паспортом без визы куда угодно...
Понятно, что условия в российской армии похуже, чем в израильской, а потери ЦАХАЛ сегодня несравнимы с российскими или украинскими, но все же мотив где-то глубже.
В Израиле никто не говорит, что государственной идеологией является патриотизм, но он там есть, и достаточно сильный.
А у нас? Каждый ли может сказать: "Да, это мое государство!" Особенно после того, как один из отцов-основателей нынешнего порядка Чубайс оказался почему-то в Израиле, там же Роман Абрамович, в Британии Фридман и Авен, а в Швейцарии Вексельберг?
Но главное - тысячи россиян с двойным гражданством бежали от мобилизации в Израиль, а там - идут служить в ЦАХАЛ совершенно безропотно.
И где твоя родина, сынок?
А.Б.
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Анастасия Сволочкова написал 27.10.2023 21:24
Есть информация, что российские командиры угрожают убийством целым подразделениям, если те попытаются отступить из-под огня украинской артиллерии, - заявил Кирби, назвав такую практику "варварством".
Че удивляться? Путинщина - это и есть варварство! Варварство в кубе!
Рычужка написал 27.10.2023 21:14
Кущ украинец написал 27.10.2023 18:35
Без имени написал 27.10.2023 18:17
Кущ любит поэтов написал 27.10.2023 17:56
Без имени написал 27.10.2023 17:45
Кущ рад написал 27.10.2023 17:37
Без имени написал 27.10.2023 17:21
Кущ рад и щаслив написал 27.10.2023 16:57
Шучу, это не Димон. Предупреждаю - Куща подделать невозможно. Недоросли. Читаем книжки, это которые сшитые страниц по 100500
Дмитрий г.Запорожье ....2 написал 27.10.2023 16:12
А.Б.
Это же просто замечательно,Баранов.
Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в подразделение РФ "Каскад"
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из экс-бойцов Вооруженных сил Украины поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад", после принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Об этом рассказал командир батальона Андрей Тищенко.
По его словам, в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. На следующий день после прибытия им выдали оружие и обмундирование.
"Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие",добавил командир.
Ранее сообщалось, что 24 сентября 2022 года бывшие солдаты ВСУ, которые пребывали в колонии в Еленовке, захотели получить гражданство России, обратившись к Народному совету Донецкой народной республики
А 24 ноября стало известно о формировании батальона, в состав которого, предположительно, войдут первые 50 добровольцев, перешедших на сторону российских войск.
Без имени написал 27.10.2023 15:35
Отмстить неразумным хазарам
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам (с).
Добрый милый котик написал 27.10.2023 13:46
Не нужно больше рычать написал 27.10.2023 11:16
Рычужка написал 27.10.2023 10:56
хрю написал 27.10.2023 10:28
.
не просто государство а национальное. у русских такого нет например.
Артур-Смольянинов написал 27.10.2023 10:08
Eire написал 27.10.2023 09:52
Не смешите свои тапочки, Баранов у евреев. написал 27.10.2023 09:52