Тысячи россиян, имеющих гражданство РФ и Израиля, уже призваны в ряды израильской армии, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, отметив, что на таких граждан распространяются все правила мобилизации.

Он добавил, что на лица, имеющие гражданство двух государств, распространяются все те же правила, что и на коренных израильтян. Потому они никак не смогут избежать мобилизации, резюмировал посол.

Вот очень интересно. Люди массово съехали в Израиль, чтобы избежать мобилизации в России, и попали под мобилизацию на "земле обетованной". Причем мобилизацию более жесткую, которая распространяется и на женщин. А попытка уклониться от нее в обществе отнюдь не приветствуется. Хотя "свалить" из Израиля куда проще - с израильским паспортом без визы куда угодно...

Понятно, что условия в российской армии похуже, чем в израильской, а потери ЦАХАЛ сегодня несравнимы с российскими или украинскими, но все же мотив где-то глубже.

В Израиле никто не говорит, что государственной идеологией является патриотизм, но он там есть, и достаточно сильный.

А у нас? Каждый ли может сказать: "Да, это мое государство!" Особенно после того, как один из отцов-основателей нынешнего порядка Чубайс оказался почему-то в Израиле, там же Роман Абрамович, в Британии Фридман и Авен, а в Швейцарии Вексельберг?

Но главное - тысячи россиян с двойным гражданством бежали от мобилизации в Израиль, а там - идут служить в ЦАХАЛ совершенно безропотно.

И где твоя родина, сынок?

А.Б.