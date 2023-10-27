Путина удивили зарплаты в ключевой отрасли

Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения.

"Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.

Да-да, Владимир Владимирович, подумайте. Только не затягивайте размышления слишком надолго. А то ведь не только призывники поятнутся в Израиль к более комфортному месту службы, но и специалисты из оборонных отраслей - в Израиле уж точно насчет зарплат давно подумали.

Когда-то давно Борис Абрамыч Березовский, доктор физ-мат наук, член-корр Академии (было и такое) расказывал мне, что научно-технический потенциал Израиля вырос в два раза после начала массовой эмиграции из СССР. И не только Израиля, надо полагать...

И что, "можем повторить"?

А.Б.