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Московский листок

Путина удивили зарплаты в ключевой отрасли

Опубликовано 27.10.2023 в разделе комментариев 27

путин цензура выборы кремль
Путина удивили зарплаты в ключевой отрасли

Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения.

"Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.

Да-да, Владимир Владимирович, подумайте. Только не затягивайте размышления слишком надолго. А то ведь не только призывники поятнутся в Израиль к более комфортному месту службы, но и специалисты из оборонных отраслей - в Израиле уж точно насчет зарплат давно подумали.

Когда-то давно Борис Абрамыч Березовский, доктор физ-мат наук, член-корр Академии (было и такое) расказывал мне, что научно-технический потенциал Израиля вырос в два раза после начала массовой эмиграции из СССР. И не только Израиля, надо полагать...

И что, "можем повторить"?

 А.Б.



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 27
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И что самое унылое
Рычужка написал 27.10.2023 21:35
Вы знаете вот посмотрел я многие комментарии на ресурсах которые начали писать о смерти. И вражеских в том числе. Они исчисляется на каждом ресурсе тысячами. Это кто не побоялся отметиться своим мнением. Удивительно что ни капли сочувствия у людей. А одна нескрываемая радость. Благодарят за радостную новость и даже открывают шампанское отметить этот унылый день РФ. Вот до чего довело вранье и двойные покащушные стандарты воров капиталистов вертикали власти.
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от ватного болота
Колхозный счетовод написал 27.10.2023 21:31
Средняя зарплата после налогов, в долларах:
Швейцария - 6187
Нидерланды - 3541
Норвегия - 3345
Германия - 3028
Великобритания - 2960
Франция - 2515
Ю. Корея - 2454
Испания - 1960
Польша - 1254
Россия - 620
Собственно, это все, что надо знать про сказки о "величии сверхдержавы".
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Re: Re: В холодильнике есть время порассуждать
Рычужка написал 27.10.2023 21:28
Генерал СВР сообщает 27 10 23г
Сейчас в окружении Николая Патрушева решается вопрос о том как быть с семьей Путина. Еще с утра, для того чтобы сбить информацию о смерти президента, планировали выпустить в информационное пространство "счастливую и улыбающуюся" старшую дочь Путина, и даже подумывали о подобном "выгуле" Алины Кабаевой, но увидев, что кремлевские и оппозиционные ресурсы в унисон справляются с этой задачей самостоятельно, решили повременить.
Врачи до сих пор на территории резиденции на Валдае. Труп президента там же.
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Re: В холодильнике есть время порассуждать
Рычужка написал 27.10.2023 21:25
Соловей Валерка сообщает.
Ротеньерг мигом сьебалсся в дубай
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В холодильнике есть время порассуждать
Рычужка написал 27.10.2023 21:23
Генерал СВР сообщает
Никакого уважения к усопшему. Труп Путина поместили в морозильную камеру, в которой ранее хранились продукты глубокой заморозки, в резиденции президента на Валдае. Медиков, принимавших участие в лечении и реанимации Путина, распределили по нескольким помещениям в резиденции и продолжают удерживать сотрудники службы безопасности президента.
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Re: Шеф,всьо пропало! Или,как правильно говрят кацапы-не плюй в колодец
О! Это ж надо было для Куща написал 27.10.2023 19:45
так стараться. Зачет. Повышаю свою планку ЧСВ. Но бухать с нейросетью, этого никто не переплюнет.
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А шо он еще удивляться может
Удивительное рядом написал 27.10.2023 19:42
Я ничему уже давно не удивляюсь
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Шеф,всьо пропало! Или,как правильно говрят кацапы-не плюй в колодец
Кущ не удивлен написал 27.10.2023 19:36
Премьер Словакии отказался поддержать антироссийские санкции ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.
"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине-это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия",сообщил премьер об отказе на встрече с депутатами.
Ранее издание Politico предположило, что антиукраинская позиция словацких эшелонов власти могла возникнуть из-за того, что Фицо оскорбили холодным приемом в Киеве в 2009 году.
В октябре временное правительство Словакии объявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине. Решение было принято на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Киева.
Экс-премьер Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации "Друзья Крыма" Ян Чарногурский отмечал, что Россия победит в украинском конфликте.
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Re: Re:головне
Кущ знает написал 27.10.2023 19:34
Это точно. Куплю 15 соток у любого. С органами порешаем. Кущ и прочие! Фирма про вас!
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Шолом перемога
Натан Натансон написал 27.10.2023 19:31
Евреи сила ЦАХАЛ сила слава Израилю
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Re:головне
Tannu написал 27.10.2023 19:25

Касаемо же хохлов,то теперь у них самая передовая отрасль-паталогоанатомы.
Торговля человеческими органами,особенно детскими, с продажей их на Запад,очень прибыльное дело.
Ну может быть еще могильщики,которые ввиду нехватки кладбищенских земель занимаются подзахоронением вторым рядом в старые могилы.
Но это не точно.
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раб Божий Сорин И.Л.- сперва я грязно обматерил в душе админов, зарубивших мое злорадное
сообщение, что Денис Пушилин констатировал написал 27.10.2023 18:59
,что ни одна школа, ни один класс в ДНР не захотели вводить уроки [собачьей-И.С.] мовы [Тараса и Леси- И.С.]. Но, чуть позже, когда я и на других ресурсах и на этом прочитал про формирование антифашистского батальона им.Богдана Хмельницкого из бывших военнопленных, подумал, что админы может и правильно мой текст зарубили. Но, потом снова подумал- нет, все таки я прав. Надо просто тем РУССКИМ людям рассказывать правду про того же РУССКОГО гетмана, подлинную правду, а не лживую ложь товарищей лениных и панов грушевских. Вот письменный проект Богдана договора с Жечью. Пункт 5. "Войско запорожское по всей Украини при своих вольностях давних да будет". И где здесь собачья мова Тараса и Леси?
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Re:головне
Tannu написал 27.10.2023 18:25
У кацапов теперь самая передовая отрасль - гробовщики и паталогоанатомы. Ну еще может быть, скульпторы. Но это не точно.
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Re: Re: написал 27.10.2023 10:15
Куш голодает написал 27.10.2023 16:34
Пришли копеечку, на дрон не хватает. Честно, сам собирал
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Re:головне
Eire написал 27.10.2023 15:58
Зелю вообще ничего не удивляет.
В бандеровском Хохлостане даже пенсии платят за счет США.
Одни словом недостстрана-побирушка с вечно протянутой рукой.
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Раб Божий Сорин И.Л.- как говорил мой отец Лаззарь Мойсеевич Сорин, Иссачок
Маск оценил уровень ума у сторонников Украины написал 27.10.2023 15:45
Илон Маск назвал дураками сторонников оказания военной помощи Украине
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Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего сторонников оказания военной помощи Украине.
Об этом он написал в соцсети X.
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Сакс на своей странице напомнил, что в прошлом году США выделили Киеву более 100 миллиардов долларов на оказавшееся безрезультатным контрнаступление Вооруженных сил Украины.
"Теперь в Вашингтоне утверждают, что еще 60 миллиардов долларов позволят переломить ситуацию. Поверить в это могут только дураки",написал бизнесмен.
-
Маск ответил Саксу, что там "полно дураков".
-
Ранее Маск заявил, что во избежание третьей мировой войны Украине нужно уступить России некоторые территории, то есть признать вхождение в состав страны новых регионов. "Нам нужно установить мир на Украине. И для этого &#8212; восстановить нормальные отношения с Россией",подчеркнул он.
-
Gonzalo Fuentes / Reuters
Ответить
Re: написал 27.10.2023 10:15
=999= написал 27.10.2023 15:40
"Путин поднял зарплаты и пенсии силовикам и военным, если еще поднимет зарплаты работникам космоса, то на еду простым пенсионерам денег совсем хватать не будет."
--------------------
Голодаешь?
Или может последний хрен без соли доедаешь?
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Re: Re: Re: Раб Божий Сорин И.Л.- как говорил мой отец Лаззарь Мойсеевич Сорин, Иссачок
Нежно голубой написал 27.10.2023 15:03
Если сравнивать жопу с пальцем,то конечно вы правы, но у нас есть сведения, что российские войска действительно подвергают казни солдат, которые отказываются подчиняться приказам. Мы также располагаем информацией, что российские командиры угрожают расстрелом целым подразделениям, если те пытаются отступить под огнем украинской артиллерии.
Это распространенная преподобная практика в российских войсках.
Днем ранее украинские официальные лица сообщали, что российские войска продолжают попытки наступления на востоке Украины в попытке взять штурмом Авдеевку, не считаясь с тяжелыми потерями. Как сообщала ранее военная разведка Великобритании, с начала наступательной операции в районе Авдеевки темпы потери живой силы в российских войсках выросли на 90%.
А ведь российские мобилизованные недостаточно обучены, плохо оснащены и не готовы к ведению боевых действий. Российская армия применяет тактику живых волн, бросая раз за разом отряды неподготовленных солдат на укрепленные позиции ВСУ.
Угрозы расстрела российских военнослужащих представитель Белого дома охарактеризовал как варварство. Думаю, это симптом того, как слабо российское военное командование представляет себе, что оно делает, и насколько скверно они управляются с этим, с военной точки зрения.
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Re: Re: Раб Божий Сорин И.Л.- как говорил мой отец Лаззарь Мойсеевич Сорин, Иссачок
Рычужки написал 27.10.2023 13:33
Все евреи себя обеспечили как рыжий вор и с ъеьались в Израиль. Но тут выяснилось что если ты двойной гражданин и имеешь гражданство Израиля то ты обязан воевать с хамас.
Вот воровских чубайсят на войну как бы отправить. Что б их там утилизировали вместе с его шлюхами и его выебками и с тупым брацемтипа типа историком игоней. И прочих воров. Да и еврея клоуна галкина вместе со его старой шмарой алкой.
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Расшаркались господа
Кущ ржет как лошадь написал 27.10.2023 12:45
И! Что по теме? Нуль: зеро? Я так и знал. Потому, что вы индейцы. Только Кущ вас спасьот. Но потом. И не каждого)))
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