Путина удивили зарплаты в ключевой отрасли

Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения.
"Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.
Да-да, Владимир Владимирович, подумайте. Только не затягивайте размышления слишком надолго. А то ведь не только призывники поятнутся в Израиль к более комфортному месту службы, но и специалисты из оборонных отраслей - в Израиле уж точно насчет зарплат давно подумали.
Когда-то давно Борис Абрамыч Березовский, доктор физ-мат наук, член-корр Академии (было и такое) расказывал мне, что научно-технический потенциал Израиля вырос в два раза после начала массовой эмиграции из СССР. И не только Израиля, надо полагать...
И что, "можем повторить"?
А.Б.
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Рычужка написал 27.10.2023 21:35
Колхозный счетовод написал 27.10.2023 21:31
Швейцария - 6187
Нидерланды - 3541
Норвегия - 3345
Германия - 3028
Великобритания - 2960
Франция - 2515
Ю. Корея - 2454
Испания - 1960
Польша - 1254
Россия - 620
Собственно, это все, что надо знать про сказки о "величии сверхдержавы".
Рычужка написал 27.10.2023 21:28
Сейчас в окружении Николая Патрушева решается вопрос о том как быть с семьей Путина. Еще с утра, для того чтобы сбить информацию о смерти президента, планировали выпустить в информационное пространство "счастливую и улыбающуюся" старшую дочь Путина, и даже подумывали о подобном "выгуле" Алины Кабаевой, но увидев, что кремлевские и оппозиционные ресурсы в унисон справляются с этой задачей самостоятельно, решили повременить.
Врачи до сих пор на территории резиденции на Валдае. Труп президента там же.
Рычужка написал 27.10.2023 21:25
Ротеньерг мигом сьебалсся в дубай
Рычужка написал 27.10.2023 21:23
Никакого уважения к усопшему. Труп Путина поместили в морозильную камеру, в которой ранее хранились продукты глубокой заморозки, в резиденции президента на Валдае. Медиков, принимавших участие в лечении и реанимации Путина, распределили по нескольким помещениям в резиденции и продолжают удерживать сотрудники службы безопасности президента.
О! Это ж надо было для Куща написал 27.10.2023 19:45
Удивительное рядом написал 27.10.2023 19:42
Кущ не удивлен написал 27.10.2023 19:36
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.
"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине-это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия",сообщил премьер об отказе на встрече с депутатами.
Ранее издание Politico предположило, что антиукраинская позиция словацких эшелонов власти могла возникнуть из-за того, что Фицо оскорбили холодным приемом в Киеве в 2009 году.
В октябре временное правительство Словакии объявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине. Решение было принято на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Киева.
Экс-премьер Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации "Друзья Крыма" Ян Чарногурский отмечал, что Россия победит в украинском конфликте.
Кущ знает написал 27.10.2023 19:34
Натан Натансон написал 27.10.2023 19:31
Tannu написал 27.10.2023 19:25
Касаемо же хохлов,то теперь у них самая передовая отрасль-паталогоанатомы.
Торговля человеческими органами,особенно детскими, с продажей их на Запад,очень прибыльное дело.
Ну может быть еще могильщики,которые ввиду нехватки кладбищенских земель занимаются подзахоронением вторым рядом в старые могилы.
Но это не точно.
сообщение, что Денис Пушилин констатировал написал 27.10.2023 18:59
Tannu написал 27.10.2023 18:25
Куш голодает написал 27.10.2023 16:34
Eire написал 27.10.2023 15:58
В бандеровском Хохлостане даже пенсии платят за счет США.
Одни словом недостстрана-побирушка с вечно протянутой рукой.
Маск оценил уровень ума у сторонников Украины написал 27.10.2023 15:45
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Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего сторонников оказания военной помощи Украине.
Об этом он написал в соцсети X.
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Сакс на своей странице напомнил, что в прошлом году США выделили Киеву более 100 миллиардов долларов на оказавшееся безрезультатным контрнаступление Вооруженных сил Украины.
"Теперь в Вашингтоне утверждают, что еще 60 миллиардов долларов позволят переломить ситуацию. Поверить в это могут только дураки",написал бизнесмен.
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Маск ответил Саксу, что там "полно дураков".
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Ранее Маск заявил, что во избежание третьей мировой войны Украине нужно уступить России некоторые территории, то есть признать вхождение в состав страны новых регионов. "Нам нужно установить мир на Украине. И для этого — восстановить нормальные отношения с Россией",подчеркнул он.
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Gonzalo Fuentes / Reuters
=999= написал 27.10.2023 15:40
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Голодаешь?
Или может последний хрен без соли доедаешь?
Нежно голубой написал 27.10.2023 15:03
Это распространенная преподобная практика в российских войсках.
Днем ранее украинские официальные лица сообщали, что российские войска продолжают попытки наступления на востоке Украины в попытке взять штурмом Авдеевку, не считаясь с тяжелыми потерями. Как сообщала ранее военная разведка Великобритании, с начала наступательной операции в районе Авдеевки темпы потери живой силы в российских войсках выросли на 90%.
А ведь российские мобилизованные недостаточно обучены, плохо оснащены и не готовы к ведению боевых действий. Российская армия применяет тактику живых волн, бросая раз за разом отряды неподготовленных солдат на укрепленные позиции ВСУ.
Угрозы расстрела российских военнослужащих представитель Белого дома охарактеризовал как варварство. Думаю, это симптом того, как слабо российское военное командование представляет себе, что оно делает, и насколько скверно они управляются с этим, с военной точки зрения.
Рычужки написал 27.10.2023 13:33
Вот воровских чубайсят на войну как бы отправить. Что б их там утилизировали вместе с его шлюхами и его выебками и с тупым брацемтипа типа историком игоней. И прочих воров. Да и еврея клоуна галкина вместе со его старой шмарой алкой.
Кущ ржет как лошадь написал 27.10.2023 12:45