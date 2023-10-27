Исправлен закон о несоветском паспорте

Претендующие на российский паспорт теперь обязаны изучать не только язык, но и историю страны — в обновленный закон о гражданстве многое добавили.

Зачем надо знать историю, не очень понятно - тогда уж и географию, и литературу...

Теперь паспорт может быть не только бумажным, но и электронным. В предыдущей версии закона об этом не было ни слова. Пока что и нет этих электронных пспортов, но сама возможность в законе прописана.

Гражданство в исключительном порядке теперь оформляют лишь в особых случаях по решению президента — за особые заслуги перед Россией, из-за профессии, "представляющей интерес" для страны.

Остальные заявки рассматривают сразу два ведомства: МВД и МИД, но срок ожидания сократится с года до трех месяцев.

Для получения российского паспорта необходимо:

- проживать на территории страны в течение пяти лет на основании ВНЖ. По предыдущему закону выезжать за границу можно было не более чем на три месяца в год. Сейчас таких ограничений нет;

- знать русский, основы истории и законодательства. Для подтверждения владения языком, как и раньше, потребуется сертификат. Какие документы еще понадобятся, пока не известно.

Тем, кому за 70, а также с первой группой инвалидности, сдавать экзамены не придется.

Гражданство по рождению отныне дают, даже если оба родителя иностранцы. Главное условие — отсутствие другого гражданства и рождение на водном или воздушном судне, принадлежащем России.

Для некоторых категорий иностранцев требования ослабили. Например, у тех, кто заключил контракт о службе в Вооруженных силах России на срок от года, не спросят ВНЖ. Достаточно знания русского языка, истории и основ законодательства.

То есть защищать Родину теперь можно, даже не имея к ней формального отношения.

Беженцам и получившим политическое убежище ВНЖ нужен, но вместо пяти лет прожить в стране достаточно всего год.

Кроме того, законодатели расширили перечень тех, кому для гражданства не надо ничего, кроме заявления. Это участники госпрограммы содействия добровольному переселению, ветераны боевых действий и ВОВ, бывшие граждане Советского Союза, постоянно жившие на территории РСФСР.

Даже не знаю, хорошо это или не очень?

А с другой стороны - население-то сокращается, поселить здесь хоть кого-то нужно?

А.Б.