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Московский листок

Исправлен закон о несоветском паспорте

Опубликовано 27.10.2023 в разделе комментариев 4

закон паспорт
Исправлен закон о несоветском паспорте

Претендующие на российский паспорт теперь обязаны изучать не только язык, но и историю страны — в обновленный закон о гражданстве многое добавили.

Зачем надо знать историю, не очень понятно - тогда уж и географию, и литературу...

Теперь паспорт может быть не только бумажным, но и электронным. В предыдущей версии закона об этом не было ни слова. Пока что и нет этих электронных пспортов, но сама возможность в законе прописана.

Гражданство в исключительном порядке теперь оформляют лишь в особых случаях по решению президента — за особые заслуги перед Россией, из-за профессии, "представляющей интерес" для страны.

Остальные заявки рассматривают сразу два ведомства: МВД и МИД, но срок ожидания сократится с года до трех месяцев.

Для получения российского паспорта необходимо:

- проживать на территории страны в течение пяти лет на основании ВНЖ. По предыдущему закону выезжать за границу можно было не более чем на три месяца в год. Сейчас таких ограничений нет;

- знать русский, основы истории и законодательства. Для подтверждения владения языком, как и раньше, потребуется сертификат. Какие документы еще понадобятся, пока не известно.

Тем, кому за 70, а также с первой группой инвалидности, сдавать экзамены не придется.

Гражданство по рождению отныне дают, даже если оба родителя иностранцы. Главное условие — отсутствие другого гражданства и рождение на водном или воздушном судне, принадлежащем России.

Для некоторых категорий иностранцев требования ослабили. Например, у тех, кто заключил контракт о службе в Вооруженных силах России на срок от года, не спросят ВНЖ. Достаточно знания русского языка, истории и основ законодательства.

То есть защищать Родину теперь можно, даже не имея к ней формального отношения.

Беженцам и получившим политическое убежище ВНЖ нужен, но вместо пяти лет прожить в стране достаточно всего год.

Кроме того, законодатели расширили перечень тех, кому для гражданства не надо ничего, кроме заявления. Это участники госпрограммы содействия добровольному переселению, ветераны боевых действий и ВОВ, бывшие граждане Советского Союза, постоянно жившие на территории РСФСР.

Даже не знаю, хорошо это или не очень?

А с другой стороны - население-то сокращается, поселить здесь хоть кого-то нужно?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Русские своих не бросают!
Глубинарий из Гадюкино написал 27.10.2023 21:28
Издание &#171;Верстка&#187; нашло у Виктора Медведчука, кума Путена, который переехал в Россию после обмена пленными между Киевом и Москвой, новую яхту стоимостью 9,6 миллиона долларов (около 900 миллионов рублей).
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Re:головне
Iussi написал 27.10.2023 19:54
Ну,а,что касается хохлов,то там практически почти все население психически больно.
Здравомыслящим людям было ясно с самого начала,что увлечение националистической бандеровской идеологией ни к чему хорошему страну не приведет.
Теперь пришла пора пожинать поры.
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Re: ходжа
Iussi написал 27.10.2023 18:22
А у подавляющего большинства кацапов и так первая группа инвалидности. По психиатрическому эаболеванию.
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(без названия)
ходжа написал 27.10.2023 12:54
Те, кому за 70 и с первой группой инвалидности несомненно "представляют интерес для страны". А гражданам РФ нужны такие нахлебники?
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