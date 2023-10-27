Американские истребители F-16 нанесли удары по Сирии

Объектами, по которым американские истребители F-16 нанесли удары в Сирии, были склады оружия и боеприпасов, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на источники.
Как рассказал AP высокопоставленный военный представитель США, удары были нанесены вблизи сирийского города Абу-Кемаль на границе с Ираком. В тот момент на военной базе находились иранские ополченцы и сотрудники КСИР, гражданских лиц не было, однако у США пока нет информации о жертвах или оценке ущерба.
Вот интересно, а США находятся с Сирией в состоянии войны? Не?
Представьте, живу я себе, никого не трогаю, работаю уборщиком на военной базе, мне даже точно неизвестно, чьей. И вот прилетают F-16, тоже неизвестно чьи, и вот меня уже хоронят без рук, без ног и головы...
И второй вопрос - а можно Су-34 нанесут удары по военным объектам в Польше, непосредственно связанным с Украиной и украинскими военными?
Или за это будет "ата-та" от всего агрессивного бока НАТО, а за Сирию никому и ничего не будет?
А.Б.
|
|
Киевский режим он по сути террористический написал 27.10.2023 21:41
Глубинарий из Гадюкино написал 27.10.2023 21:17
Как же так? Опять отпуск проводить на болотах Гадюкино?
Николай Бредяев написал 27.10.2023 21:14
Путинские пропагандисты торопятся хоронить западную цивилизацию, навяливая путриотам гундяевское скрепославие и прочую хересь.
Россия же была, есть и будет европейской! Рано или поздно она сбросит оковы мерзкой террористической путинщины
Tilf написал 27.10.2023 18:19