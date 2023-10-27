Американские истребители F-16 нанесли удары по Сирии

Объектами, по которым американские истребители F-16 нанесли удары в Сирии, были склады оружия и боеприпасов, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на источники.

Как рассказал AP высокопоставленный военный представитель США, удары были нанесены вблизи сирийского города Абу-Кемаль на границе с Ираком. В тот момент на военной базе находились иранские ополченцы и сотрудники КСИР, гражданских лиц не было, однако у США пока нет информации о жертвах или оценке ущерба.

Вот интересно, а США находятся с Сирией в состоянии войны? Не?

Представьте, живу я себе, никого не трогаю, работаю уборщиком на военной базе, мне даже точно неизвестно, чьей. И вот прилетают F-16, тоже неизвестно чьи, и вот меня уже хоронят без рук, без ног и головы...

И второй вопрос - а можно Су-34 нанесут удары по военным объектам в Польше, непосредственно связанным с Украиной и украинскими военными?

Или за это будет "ата-та" от всего агрессивного бока НАТО, а за Сирию никому и ничего не будет?

А.Б.