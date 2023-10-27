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Московский листок

Американские истребители F-16 нанесли удары по Сирии

Опубликовано 27.10.2023 в разделе комментариев 4

иран сша война
Американские истребители F-16 нанесли удары по Сирии

Объектами, по которым американские истребители F-16 нанесли удары в Сирии, были склады оружия и боеприпасов, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на источники.

Как рассказал AP высокопоставленный военный представитель США, удары были нанесены вблизи сирийского города Абу-Кемаль на границе с Ираком. В тот момент на военной базе находились иранские ополченцы и сотрудники КСИР, гражданских лиц не было, однако у США пока нет информации о жертвах или оценке ущерба.

Вот интересно, а США находятся с Сирией в состоянии войны? Не?

Представьте, живу я себе, никого не трогаю, работаю уборщиком на военной базе, мне даже точно неизвестно, чьей. И вот прилетают F-16, тоже неизвестно чьи, и вот меня уже хоронят без рук, без ног и головы...

И второй вопрос - а можно Су-34 нанесут удары по военным объектам в Польше, непосредственно связанным с Украиной и украинскими военными?

Или за это будет "ата-та" от всего агрессивного бока НАТО, а за Сирию никому и ничего не будет?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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А,что тут удивительного?
Киевский режим он по сути террористический написал 27.10.2023 21:41
Так,что удивляться тут нечему
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В Крыму постреливают?
Глубинарий из Гадюкино написал 27.10.2023 21:17
Совершено нападение на бывшего депутата Верховной рады Украины и одного из лидеров донбасских сепаратистов Олега Царева. Его состояние оценивают как &#171;очень тяжелое&#187;.
Как же так? Опять отпуск проводить на болотах Гадюкино?
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(без названия)
Николай Бредяев написал 27.10.2023 21:14
Саммит ЕС принял решение использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Киева. И это правильное решение!
Путинские пропагандисты торопятся хоронить западную цивилизацию, навяливая путриотам гундяевское скрепославие и прочую хересь.
Россия же была, есть и будет европейской! Рано или поздно она сбросит оковы мерзкой террористической путинщины
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Re:головне
Tilf написал 27.10.2023 18:19
Багатоцiльовi винищувачi F-16 завдали ударiв по сирiйських кацапах. Буде непогано, якщо з Асада-молодшого зрештою зроблять чупа-чупса на палицi. Як i з Каддафi.
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