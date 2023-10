Как узнать, что ты слабоумный?

Обратил внимание, что уже достаточно давно спорящие, чтобы показать своё превосходства в споре, часто упрекают противника в том, что те, дескать, подпадают под некий «эффект Даннинга-Крюгера». Посмотрел, о чём идёт речь. «Вики» об этом эффекте сообщает:

«Эффект Да́ннинга-Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое возникает, когда человек, имеющий низкий уровень компетенции в какой-либо теме, начинает мнить себя знатоком этой темы, при этом он (или она) делает ошибочные выводы и принимает неудачные решения, но не осознаёт своих ошибок из-за неполноты знаний, умений и навыков[1], приходя к ложному определению пределов компетенции и завышенному представлению о своих способностях (даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях)».

На мой взгляд, «открытие» этого «эффекта» в 1999 году является ярким доказательством продолжения оглупления человечества, правда, доказательством человеческой глупости является не сам эффект, а то, что его «открыли», то есть примером слабоумных являются сами открыватели. Ну, представьте, что некие «учёные» откроют, что все предметы падают на землю. Это что – ошибка? Нет, это правда – все предметы падают на землю. Но эта правда показывает глупость того, кто сделал такое открытие.

Вот в Телеграмм прочёл: «Эффект Даннинга-Крюгера был задолго до них сформулирован Шекспиром: «A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool»». В переводе это звучит как: «Дурак считает себя мудрым, но мудрый человек знает, что он дурак».

Или вот неглупый толкователь на развлекательном сайте на чистом русском языке так объяснил этот эффект: «Это когда долбо…бы не могут понять, что они долбо…бы. Потому что они долбо…бы». А кто этого не знал? Для кого это откровение? Кроме, понятное дело, «долбо…бов»?

И согласитесь, что эта мысль про «долбо…бов», выраженная на руссом языке, более понятна, чем объяснение из Википедии, зато объяснение из Википедии выглядит более «научным» - более умным. А за счёт чего?

За счёт использования не имеющих корней в русском языке иностранных слов, которые вы автоматически не понимаете, посему вынуждены дополнительно узнавать, что это, или оставлять прочитанное или услышанное без понимания смысла сказанного. И от этого использования непонятных слов у дураков складывается впечатление, что они читают или слышат что-то научное, что-то по-настоящему умное, которое не все знают и не все понять могут. И дурак эти слова запоминает и повторяет, чтобы стать, как те «умные», которые используют эти слова.

Так вот вам вместо «эффекта Даннинга-Крюгера» настоящий эффект от меня – «Эффект Мухина»:

Умный в разговоре стремится быть понятым, дурак стремиться показать себя умным.

Причём, по моим наблюдениям, дурак не думает о том, что вот он в данный момент хочет, чтобы все окружающие видели в нём умного, - нет. Он делает это автоматически – и это страшно. Поскольку именно поэтому дурак не способен увидеть свою глупость. Тем более, что сегодня дурак чаще всего ведёт разговор с людьми, такими же в умственном отношении.

А меня вот «с детства» раздражало использование слов, которые дурак использует автоматически, не задумываясь. К примеру, я всегда мысленно останавливался при виде слов «экспорт» и «импорт» - это о чём? Даже вынужден был использовать в уме тогда легко запоминавшийся пример – «импортные шмотки». Ага! Значит импорт – это закупки, и тогда экспорт – это продажи. Был и ещё один пример: когда после школы я работал на заводе, завод в это время изготавливал бумагоделательную машину на экспорт – для Венгрии. И нам постоянно напоминали о тщательности работы: «Это же на экспорт! Нельзя перед венграми позориться!». Конечно, все эти иностранные слова можно запомнить, но, всё-таки, вот зачем вместо имеющихся слов «закупки» и «продажи» использовать иностранные слова? Полагаю, затем, что при их использовании простой торгаш становился прямо как какое-то учёное светило.

Ещё больше останавливали меня слова «эмиграция» и «иммиграция» - что тут что? Опять же помогал пример «Ленин в эмиграции». Ага, значит эмигрировать – это выехать, а иммигрировать – въехать.

Вот сегодня читаю «разъяснение» причин палестино-израильского конфликта старшим преподавателем Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андреем Зелтынем: «У молодежи сильны чувства ресентимента, направленные против Израиля…». Ищу, что такое этот «ресентимент» и оказывается, что на французском это злопамятность. Но почему бы тогда Зелтыню не использовать это понятное всем русское слово «злопамятность»? Ну, а как тогда этот Зелтынь даже не нам покажет, а сам поймёт, что он умный?

А вот главный дурак Государственной Думы – её председатель Володин, между прочим, кандидат технических и доктор юридических наук. Тот самый, который уже почти два года не может придумать, почему «военная спецоперация» не является преступлением, запрещённым статьёй 353 Уголовного кодекса России – «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Так вот, недавно Володин глубокомысленно выдал, что: «релокантов, поддерживающих Украину, нужно отправлять на рудники». Согласитесь, релоканты – это ещё круче, чем эмигранты.

Теперь о собственно слабоумии. Хотя это неправильно, но в данном случае, чтобы «не множить сущности» соглашусь, что человек думает мозговым веществом, но ведь этого вещества у всех примерно одинаковое количество. И это количество обязано обеспечить каждому человеку два мыслительных процесса – запоминание знаний и придумывание, как эти знания использовать в жизни. Это как «стакан наполовину пуст». Начинаете заполнять мозг знаниями, получаете следствие – уменьшение способности придумывать, как эти знания использовать. Ещё раз напоминаю – абсолютную память имеют абсолютные идиоты.

Я обычно привожу в пример, что в Париже лет тридцать в одном из ресторанов работал гардеробщик, который не выдавал номерков, так как помнил, у какого посетителя какую одежду он брал. И он помнил посетителей не одного дня, а вообще всех посетителей этого ресторана за тридцать лет своей работы. Но никакую другую работу он делать не мог – был глуп как полено.

То, что выдающуюся память имеют люди с нарушенными умственными способностями, хорошо показано пусть и в художественном, но с этой точки зрения точном американском фильме «Человек дождя», в котором такую память демонстрирует больной аутизмом.

А латинская система образования заставляет учащегося запоминать знания, и получив это образование, человек знает много и умеет узнавать ещё больше – сам «переполняет стакан». И он отлично умеет воспроизводить эти знания болтовнёй. Но теряет способность придумывать, как знания использовать.

Это известно с самого того момента, когда образование стало массовым. Вот, к примеру, книга француза Г. Лебона «Психология народов и масс», впервые изданная в России в 1898 году:

«Главная опасность этой воспитательной системы, вполне справедливо именуемой латинской системой, заключается в том, что она опирается на то основное психологическое заблуждение, будто заучиванием наизусть учебников развивается ум. Исходя из такого убеждения, заставляют учить как можно больше, и от начальной школы до получения ученой степени молодой человек только и делает, что заучивает книги, причем ни его способность к рассуждению, ни его инициатива нисколько не упражняются.

…В одном только департаменте Сены насчитывается 20.000 учителей и учительниц без всяких занятий, которые, презирая ремесла и полевые работы, обращаются к государству за средствами к жизни. … между тем какому-нибудь негоцианту, например, очень трудно найти агента, который мог бы быть его представителем в колониях».

Лебон, как видите, объяснял, что происходит, он, между прочим, объяснял и как надо давать массам образование, но массы уже были образованы в латинской системе образования, посему понять эти объяснения Лебона были не способны: они могли их запомнить и повторять, но не могли придумать, как использовать полученные у Лебона знания.

Вот в чём проблема! А то, что дурак не способен понять, что он дурак в силу того, что он дурак – звучит прикольно, но ведь это только для дурака удивительно.

Ладно. Ну и как много читателе поняли то, что я написал, и как много прочитавших, способны сами придумать, как использовать написанное мною?

Поэтому не удержусь от совета: проследите за собой – если у вас неудержимое желание использовать «умные» иностранные слова, то это не обязательно, но может быть следствием того, что вы просто слабоумный. Как Володин.

Вдумывайтесь! К примеру, вот вы говорите не «с помощью перевозок поменяли местонахождение», а «с помощью логистики поменяли локацию», а зачем вы так сказали? Чтобы слушающему было понятнее? Нет! Чтобы показать ему, какой вы умный? Лишь отчасти. А главное – себе показать, какой вы умный, какие умные слова знаете!

Хорошо, скажете вы, оскорбил нас, назвал слабоумными, а что делать, если нас школа и институт превратили, как ты говоришь, в слабоумных?

Для начала переводите эту иностранщину на русский и пытайтесь понять прочитанное или услышанное. И, главное, пытайтесь это прочитанное и услышанное образно представить и понять, как это будет выглядеть, если применить прочитанное в жизни?