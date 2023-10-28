Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин жив, но готовится к выборам

Опубликовано 28.10.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Путин жив, но готовится к выборам

Минувшие сутки были богаты на события, но главным стал очевидный фейк профессора Соловья о смерти Путина.

Евгений Киселев, который был номером один на НТВ времен Гусинского, а теперь функционирует на украинском ТВ, провел опрос на тему "веришь-не-веришь", и у него получилось, что 20 проценитов верят, а 80 процентов все-таки нормальных..

Я тоже провел опрос, пока проголосовало 1,4 тысячи человек, верят 12 процентов, не верят 53. Тоже красноречиво, но у меня было еще два варианта ответов:

Это тестирование общественного мнения - 21 %

Это провокация спецслужб для выявления нелояльных - 14%.

Как всегда, наиболее правдоподобная версия - далеко не самая популярная.

А ведь все к тому.

Вот, к примеру, генерал Гурулев, депутат Госдумы от правящей партии, с экрана Первого канала уже предлагает "оставшуюся шваль", которая не поддерживает президента, "если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить". Я не комментирую слова генерала-депутата, их уже письменно откомментировала первая женщина-космонавт Терешкова - имеет право. Я про цифры Гурулева и Киселева - у обоих выходит 20 процентов.

Но 14 процентов, явно из числа этих 20-ти, уже чувствует на своему затылке холодную руку и горячее сердце...

В общем, люди, будьте бдительны.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Может, таксистов сразу в рабы записывать?
Может, таксистов сразу в рабы записывать?
22.10.2023
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
16.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин жив, но готовится к выборам (0)
Как узнать, что ты слабоумный? (5)
Американские истребители F-16 нанесли удары по Сирии (6)
Исправлен закон о несоветском паспорте (4)
Путина удивили зарплаты в ключевой отрасли (29)
И где твоя родина, сынок? (18)
Доход выше 130 тысяч рублей в год будет облагаться налогом (5)
Стрельба в Льюистоне стала 565-м случаем в текущем году (15)
Взрывы на АЭС (23)
Погром в Пензенском университете (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss