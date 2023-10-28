Путин жив, но готовится к выборам

Минувшие сутки были богаты на события, но главным стал очевидный фейк профессора Соловья о смерти Путина.

Евгений Киселев, который был номером один на НТВ времен Гусинского, а теперь функционирует на украинском ТВ, провел опрос на тему "веришь-не-веришь", и у него получилось, что 20 проценитов верят, а 80 процентов все-таки нормальных..

Я тоже провел опрос, пока проголосовало 1,4 тысячи человек, верят 12 процентов, не верят 53. Тоже красноречиво, но у меня было еще два варианта ответов:

Это тестирование общественного мнения - 21 %

Это провокация спецслужб для выявления нелояльных - 14%.

Как всегда, наиболее правдоподобная версия - далеко не самая популярная.

А ведь все к тому.

Вот, к примеру, генерал Гурулев, депутат Госдумы от правящей партии, с экрана Первого канала уже предлагает "оставшуюся шваль", которая не поддерживает президента, "если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить". Я не комментирую слова генерала-депутата, их уже письменно откомментировала первая женщина-космонавт Терешкова - имеет право. Я про цифры Гурулева и Киселева - у обоих выходит 20 процентов.

Но 14 процентов, явно из числа этих 20-ти, уже чувствует на своему затылке холодную руку и горячее сердце...

В общем, люди, будьте бдительны.

А.Б.