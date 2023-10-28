Нелегальное оружие поставляется в Россию с Украины

"Недавно скончавшийся" президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
Темой заседания стал вопрос оборота оружия на территории России.
«Нужно подумать о том, как попадают на территорию России оружие, боеприпасы незаконным образом, ... в том числе и с территории Украины», — заявил он. Президент отметил, что оно попадает не в войска, а на территорию страны.
Это естественно, если неподалеку идут масштабные боевые действия, то оружие будет обязательно проникать на территорию страны.
Вопрос в спросе на это оружие. Сколько его нужно на внутреннем пространстве России и зачем?
20 октября сотрудники ФСБ раскрыли 43 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и других регионах.
То есть по всей территории страны спрос на оружие не удовлетворяется нелегальными поставками с Украины, воровством с армейских складов и прочим - нужно налаживать его производство.
Это первое - в стране достаточно высок спрос на нелегальное боевое оружие.
Понятно, рост потребности в самообороне на фоне растущей статистики применения оружия в криминальной среде.
Второе - что за оружие востребовано? Только ли легкое стрелковое вооружение или в ход идут уже и пулеметы большого калибра, РПГ, а то и артиллерийские системы?
Есть ли в арсеналах криминальных группировок средства для минирования местности, минометы, БПЛА, тепловизоры и, возможно, даже тяжелая техника? Как у них дела с ракетными системами?
Огромное количество людей, в том числе и с криминальным прошлым, проходит сейчас обучение в реальных условиях на Украине, как в войсках, так и в многочисленных ЧВК. Как эти люди в дальнейшем планируют применять полученные боевые навыки?
Как я понимаю, с оснащением у них уже проблем нет...
А.Б.
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