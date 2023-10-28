Нелегальное оружие поставляется в Россию с Украины

"Недавно скончавшийся" президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Темой заседания стал вопрос оборота оружия на территории России.

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию России оружие, боеприпасы незаконным образом, ... в том числе и с территории Украины», — заявил он. Президент отметил, что оно попадает не в войска, а на территорию страны.

Это естественно, если неподалеку идут масштабные боевые действия, то оружие будет обязательно проникать на территорию страны.

Вопрос в спросе на это оружие. Сколько его нужно на внутреннем пространстве России и зачем?

20 октября сотрудники ФСБ раскрыли 43 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и других регионах.

То есть по всей территории страны спрос на оружие не удовлетворяется нелегальными поставками с Украины, воровством с армейских складов и прочим - нужно налаживать его производство.

Это первое - в стране достаточно высок спрос на нелегальное боевое оружие.

Понятно, рост потребности в самообороне на фоне растущей статистики применения оружия в криминальной среде.

Второе - что за оружие востребовано? Только ли легкое стрелковое вооружение или в ход идут уже и пулеметы большого калибра, РПГ, а то и артиллерийские системы?

Есть ли в арсеналах криминальных группировок средства для минирования местности, минометы, БПЛА, тепловизоры и, возможно, даже тяжелая техника? Как у них дела с ракетными системами?

Огромное количество людей, в том числе и с криминальным прошлым, проходит сейчас обучение в реальных условиях на Украине, как в войсках, так и в многочисленных ЧВК. Как эти люди в дальнейшем планируют применять полученные боевые навыки?

Как я понимаю, с оснащением у них уже проблем нет...

А.Б.