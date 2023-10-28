Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной

120 стран поддержали мирную резолюцию.
Украина, Латвия, Польша, Канада, Германия ещё 40 воздержались.
США, Израиль и ещё 12 проголосовали против.
Резолюция осуждает «все акты насилия против палестинского и израильского гражданского населения, включая все террористические акты и неизбирательные нападения, а также все акты провокаций, подстрекательства и разрушений».
Резолюция требует немедленного освобождения заложников. Она также требует, чтобы «все стороны немедленно и полностью выполнили свои обязательства по международному праву».
Это произошло после того, как за 10 дней в Совете Безопасности ООН было наложено вето на четыре различных проекта резолюций.
Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН.
А.Б.
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