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Московский листок

За что стреляли в Олега Царева?

Опубликовано 28.10.2023 в разделе комментариев 0

убийство террор
За что стреляли в Олега Царева?

ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на экс-депутата Верховной рады и первого главы парламента Новороссии Олега Царева по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Ялте, где жил Царев, в экс-депутата дважды стреляли.

Сейчас он в реанимации.

Царев, которого я лично практически не знаю, разве что здоровались пару раз, на самом деле весьма перспективный политик. На сегодня, если будет когда-либо создано новое украинское государство, на всей территории страны или ее части, Царев - наиболее перспективная фигура, чтобы его возглавить.

Когда-то он был крупным промышленником на Украине, и санаторий этот был им куплен, чтобы рабочие его заводов там могли отдыхать. Но заводы отобрали, и теперь он живет в этом санатории сам. Без охраны, чем, безусловно, воспользовалось СБУ, котророе ликвидирует политические фигуры в строгом соответствии с теорией и практикой бандеровского движения - не за что-то, а почему. Причина - позиция Царева, хотя и безусловно пророссийская, но не оголтелая, а умеренная и вполне разумная и гуманная. Как в свое время в последоенном Львове убили публициста и писателя Ярослава Галана, а под Нижним пытались убить Захара Прилепина.

В общем, по принципу "убей лучших".

А.Б.



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