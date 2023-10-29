Владимир Лисин – давний спонсор стрелкового спорта и бывший спортсмен совершенно не скрывал своих пристрастий и даже успел побывать президентом Федерации Пулевой и Стендовой стрельбы России, однако в последние годы поставил на это место одну из своих подруг – некую А.В. Лещикову. К спорту эта госпожа имеет довольно опосредованное отношение, а вот к самому толстосуму Лисину успела приблизится.

За годы совместной деятельности дружная команда увеличивала надои и покосы, выслуживаясь перед МинСпортом отчетами и цифрами. Реальное же состояние двух олимпийских видов спорта оставляет желать лучшего. Хотя, как говорят сами спортсмены и тренеры, уж лучше так, чем на попечении государства. У нас, как известно, если нет богатенького спонсора виду спорта попросту не выжить.

Так и выживала стрельба в России, и даже показывала достойные результаты, чего стоят 3 медали Бацарашкиной с Игр в Токио. Однако, в связи с последними событиями, Владимир Сергеевич начал продавать активы НЛМК, в частности НЛМК-Урал уже был продан летом этого года. Такое поведение напугало многих из вида спорта, и все затаив дыхание смотрели, что же будет происходить дальше. И вот под конец года всплывает инсайдерская информация – Лисина больше не будет! Уход такого крупного игрока со спонсорского поста напугал многих, однако же новость о возможном уходе его дамы Лещиковой обрадовала так, что сотрудники федерации да и простые спортсмены порвали три баяна и ждут не дождутся смены руководства, боясь спугнуть подвернувшуюся в кои-то веки к нам лицом, а не другим местом удачу.

Но кто, если не Лисин!?

По той же инсайдерской информации на его место придет татарский КАМАЗ, по крайней мере сейчас ведутся переговоры в этом направлении, но окончательный ответ мы пока не знаем.

Что же, опять власть меняется!