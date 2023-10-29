Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лисина больше не будет!

Опубликовано 29.10.2023 в разделе комментариев 0

олигархи спорт
Лисина больше не будет!

Владимир Лисин – давний спонсор стрелкового спорта и бывший спортсмен совершенно не скрывал своих пристрастий и даже успел побывать президентом Федерации Пулевой и Стендовой стрельбы России, однако в последние годы поставил на это место одну из своих подруг – некую А.В. Лещикову. К спорту эта госпожа имеет довольно опосредованное отношение, а вот к самому толстосуму Лисину успела приблизится.

За годы совместной деятельности дружная команда увеличивала надои и покосы, выслуживаясь перед МинСпортом отчетами и цифрами. Реальное же состояние двух олимпийских видов спорта оставляет желать лучшего. Хотя, как говорят сами спортсмены и тренеры, уж лучше так, чем на попечении государства. У нас, как известно, если нет богатенького спонсора виду спорта попросту не выжить.

Так и выживала стрельба в России, и даже показывала достойные результаты, чего стоят 3 медали Бацарашкиной с Игр в Токио. Однако, в связи с последними событиями, Владимир Сергеевич начал продавать активы НЛМК, в частности НЛМК-Урал уже был продан летом этого года. Такое поведение напугало многих из вида спорта, и все затаив дыхание смотрели, что же будет происходить дальше. И вот под конец года всплывает инсайдерская информация – Лисина больше не будет! Уход такого крупного игрока со спонсорского поста напугал многих, однако же новость о возможном уходе его дамы Лещиковой обрадовала так, что сотрудники федерации да и простые спортсмены порвали три баяна и ждут не дождутся смены руководства, боясь спугнуть подвернувшуюся в кои-то веки к нам лицом, а не другим местом удачу.

Но кто, если не Лисин!?

По той же инсайдерской информации на его место придет татарский КАМАЗ, по крайней мере сейчас ведутся переговоры в этом направлении, но окончательный ответ мы пока не знаем.

Что же, опять власть меняется!

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Может, таксистов сразу в рабы записывать?
Может, таксистов сразу в рабы записывать?
22.10.2023
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
16.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Это “другое” (2)
Лисина больше не будет! (0)
За что стреляли в Олега Царева? (11)
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной (2)
Нелегальное оружие поставляется в Россию с Украины (8)
Путин жив, но готовится к выборам (9)
Как узнать, что ты слабоумный? (7)
Американские истребители F-16 нанесли удары по Сирии (6)
Исправлен закон о несоветском паспорте (5)
Путина удивили зарплаты в ключевой отрасли (31)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss