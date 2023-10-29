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Московский листок

Это “другое”

Опубликовано 29.10.2023 автором Владимир Линдерман в разделе комментариев 2

израиль правые газа
Это &#8220;другое&#8221;

В связи с кромешным адом, который творится в Газе, Генеральная ассамблея ООН приняла антиизраильскую резолюцию, предложенную Иорданией. 120 голосов ЗА, 14 – ПРОТИВ, 45 стран воздержались.

 Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной

Среди тех, кто “за”, не только Россия, Китай и исламские страны, но и, например, Франция, Швейцария, Испания, Португалия. Среди воздержавшихся – Англия, Германия, Италия, Швеция.

 

США и, понятно, Израиль голосовали против резолюции.

 

Многие комментируют голосование как сенсацию, как раскол “коллективного Запада”. Это преувеличение. Генассамблея ООН принимала неисчислимое количество резолюций, осуждавших Израиль. И всегда США голосовали против, а европейские страны с большой долей мусульманского населения – за, или воздерживались. В этом смысле ничего нового.

 

Но вот что интересно. Принятая резолюция напомнила мне другую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН – от 2 марта 2022 года, осуждавшую ввод российских войск на Украину. Россия тоже была осуждена подавляющим большинством голосов

 

На основе именно той резолюции в Евросоюзе начались репрессии против тех, кого подозревали в симпатиях к России. Например, в моем обвинении ссылка на мартовскую резолюцию 2022 года – краеугольный камень.

 

А тех, кто симпатизируют Израилю, тоже будут увольнять с работы и отправлять за решетку? Или это “другое”?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Киса написал 29.10.2023 01:06
Израиль содержит Америка, значит, никакой разницы между ними нет. Они нам не союзники. В 1993 году они убивали наших.
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Re:головне
Araf написал 29.10.2023 00:55
1967. Июнь. Двое кацапов предстали перед судом по обвинению в избиении двух евреев.
- Гражданин судья! Распили мы пол-литра, включили радио. Они в Газе. Распили мы еще пол-литра - они уже на Суэцком канале. Пошли в магазин, взяли еще пол-литра, распили тут же... Глядим, они уже возле метро!
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