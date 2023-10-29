В связи с кромешным адом, который творится в Газе, Генеральная ассамблея ООН приняла антиизраильскую резолюцию, предложенную Иорданией. 120 голосов ЗА, 14 – ПРОТИВ, 45 стран воздержались.
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной
Среди тех, кто “за”, не только Россия, Китай и исламские страны, но и, например, Франция, Швейцария, Испания, Португалия. Среди воздержавшихся – Англия, Германия, Италия, Швеция.
США и, понятно, Израиль голосовали против резолюции.
Многие комментируют голосование как сенсацию, как раскол “коллективного Запада”. Это преувеличение. Генассамблея ООН принимала неисчислимое количество резолюций, осуждавших Израиль. И всегда США голосовали против, а европейские страны с большой долей мусульманского населения – за, или воздерживались. В этом смысле ничего нового.
Но вот что интересно. Принятая резолюция напомнила мне другую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН – от 2 марта 2022 года, осуждавшую ввод российских войск на Украину. Россия тоже была осуждена подавляющим большинством голосов
На основе именно той резолюции в Евросоюзе начались репрессии против тех, кого подозревали в симпатиях к России. Например, в моем обвинении ссылка на мартовскую резолюцию 2022 года – краеугольный камень.
А тех, кто симпатизируют Израилю, тоже будут увольнять с работы и отправлять за решетку? Или это “другое”?
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Киса написал 29.10.2023 01:06
Araf написал 29.10.2023 00:55
- Гражданин судья! Распили мы пол-литра, включили радио. Они в Газе. Распили мы еще пол-литра - они уже на Суэцком канале. Пошли в магазин, взяли еще пол-литра, распили тут же... Глядим, они уже возле метро!