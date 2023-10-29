В связи с кромешным адом, который творится в Газе, Генеральная ассамблея ООН приняла антиизраильскую резолюцию, предложенную Иорданией. 120 голосов ЗА, 14 – ПРОТИВ, 45 стран воздержались.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной

Среди тех, кто “за”, не только Россия, Китай и исламские страны, но и, например, Франция, Швейцария, Испания, Португалия. Среди воздержавшихся – Англия, Германия, Италия, Швеция.

США и, понятно, Израиль голосовали против резолюции.

Многие комментируют голосование как сенсацию, как раскол “коллективного Запада”. Это преувеличение. Генассамблея ООН принимала неисчислимое количество резолюций, осуждавших Израиль. И всегда США голосовали против, а европейские страны с большой долей мусульманского населения – за, или воздерживались. В этом смысле ничего нового.

Но вот что интересно. Принятая резолюция напомнила мне другую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН – от 2 марта 2022 года, осуждавшую ввод российских войск на Украину. Россия тоже была осуждена подавляющим большинством голосов

На основе именно той резолюции в Евросоюзе начались репрессии против тех, кого подозревали в симпатиях к России. Например, в моем обвинении ссылка на мартовскую резолюцию 2022 года – краеугольный камень.

А тех, кто симпатизируют Израилю, тоже будут увольнять с работы и отправлять за решетку? Или это “другое”?