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Московский листок

С праздником! С днем инсульта вас!

Опубликовано 29.10.2023 автором в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
С праздником! С днем инсульта вас!

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября, то есть сегодня.

Инсульт стремительно молодеет: в России от пяти до восьми процентов случаев приходится на людей до 45 лет, при этом опасные последствия болезни можно предотвратить с помощью профилактики и медицинского контроля, заявила глава Федерального медико-биологического агентства, а ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она действительно ведущий специалист в стране по части инсульта. Так что ее заявление о помолодении инсульта - это признание неудачи именно в области организации здравоохранения.

"Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Инсульт стремительно молодеет: в России от пяти до восьми процентов случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие десять лет риск заболевания увеличивается в три раза", — сказала Скворцова.

Речь ведь не идет о каких-то судьбоносных открытиях - с точки зрения теории и практики там все ясно. Речь о том, чтобы знания, накопленные медициной, как-то внедрить в нашу с вами жизнь.

А с этим, если опираться на слова Скворцовой, у нас как-то не слишком успешно.

Вот с кого спросить, почему?

Только что скончался от ишемического инсульта профессор Бузгалин - не старый человек, без вредных привычек и с множеством полезных...

Да вот и у меня в семье, на протяжении как минимум трех поколений, если не пуля, то причина смерти инсульт. И сам уже перенес - прямо в больничной палате, после операции, на глазах цвета отечественной медицины. В клинике того самого агентства, которым руководит Вероника Игоревна. Все нормально закончилось, но ведь еще не закончилось...

Что-то у нас случилось с профилактическим направлением в медицине, раз при столь явных усилиях прогресс в области инсульта явно отрицательный.

Как вы думаете, сколько раз наблюдал меня невропатолог в поликлиние? Верно, ни разу! Думаю, он даже не подозревает о моем существовании. В больнице на профилактике - наблюдали, конечно. Платный специалист - все отлично. А в общей сети - просто минус!

Про всякие так лекарства, инвалидности прочее - даже вопрос так не стоял. Он вообще не стоял никак.

С праздником! С днем инсульта вас!




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