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Московский листок

Два авианосца США в одном море

Опубликовано 29.10.2023 в разделе комментариев 0

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Два авианосца США в одном море

В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток.

Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками.

Десятого октября в восточное Средиземноморье прибыл авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Его задачей Центральное командование Вооруженных сил США назвало сдерживание "любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал" ближневосточного конфликта.

Как заявил президент Джо Байден, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Израиля было "все необходимое для защиты".

Для защиты от кого?

В Газе нет никакого флота, а тем более боевой авиации.

Тем временем число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

А.Б.



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