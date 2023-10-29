Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Утилизировать русскоязычных

Опубликовано 29.10.2023 в разделе комментариев 1

украина война киев
Утилизировать русскоязычных

Киеву следует утилизировать русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью программе "Говорит большой Львов".

"Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — высказалась Фарион.

Ну, кто такая Фарион известно всем. Сумасшедшая бабка.

Но украинские легальные каналы дают ей возможность высказываться. И происходит это явно не в приступе помешательства, а в здравом уме и ясном сознании.

Люди на Украине должны бояться говорить по-русски. Нормально.

И вы скажете, что это не нацизм? И выходит, что Америка и Европа помогают оружием и деньгами нацистскому режиму, который даже не скрывает своей сущности и своих целей...

Режим в современной РФ тоже, мягко скажем... Но все же в середине ХХ века Европа и Америка сделали выбор между Гитлером и Сталиным очевидным образом в пользу последнего.

Но Путин все ж не Сталин, может быть, к сожалению. Но и Зеленский не Гитлер, он не художник, а актер...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Где находится эта Верховная Рада, на каком верху?
Непонятно. написал 29.10.2023 12:16
И почему Шойга устал эту Раду бомбить на известном месте с помощью беспилотников и крылатых ракет с ядерными боезарядами.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два авианосца США в одном море
Два авианосца США в одном море
29.10.2023
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
29.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену! (0)
Два авианосца США в одном море (0)
Утилизировать русскоязычных (1)
Два авианосца США в одном море (0)
С праздником! С днем инсульта вас! (0)
Вместо унбинилия физики получили ранее неизвестный элемент таблицы Менделеева — ливерморий-288 (0)
Это “другое” (3)
Лисина больше не будет! (0)
За что стреляли в Олега Царева? (14)
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss