Киеву следует утилизировать русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью программе "Говорит большой Львов".

"Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — высказалась Фарион.

Ну, кто такая Фарион известно всем. Сумасшедшая бабка.

Но украинские легальные каналы дают ей возможность высказываться. И происходит это явно не в приступе помешательства, а в здравом уме и ясном сознании.

Люди на Украине должны бояться говорить по-русски. Нормально.

И вы скажете, что это не нацизм? И выходит, что Америка и Европа помогают оружием и деньгами нацистскому режиму, который даже не скрывает своей сущности и своих целей...

Режим в современной РФ тоже, мягко скажем... Но все же в середине ХХ века Европа и Америка сделали выбор между Гитлером и Сталиным очевидным образом в пользу последнего.

Но Путин все ж не Сталин, может быть, к сожалению. Но и Зеленский не Гитлер, он не художник, а актер...

А.Б.