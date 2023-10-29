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Московский листок

Два авианосца США в одном море

Опубликовано 29.10.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

На удивление сегодня ничего особо примечательного. Да, конечно, в мире идут сразу две войны, но там тоже нет каких-то особенных событий: украинский контрнаступ захлебнулся в крови, а израильская наземная операция тормозится по той же причине - не хотят купаться в крови на глазах всего изумленного человечества.

Но вот вроде бы сугубый позитив: физики из Объединенного института ядерных исследований в Дубне синтезировали ранее неизвестный изотоп 116-го элемента таблицы Менделеева — ливерморий-288. Это важный шаг к открытию теоретически предсказанного элемента с атомным номером 120 — унбинилия.

Ну правда, событие. И сугубо наше, российское.

Но возникает вопрос - а зачем?

В природе не существует стабильных элементов с атомным номером больше 92, то есть тяжелее урана. У всех трансурановых элементов — период жизни, исчисляемый долями секунды. Физики наблюдают их в ядерных реакторах, а сверхтяжелые элементы от 100-го и выше можно получить только на ускорителях.

То есть заведомо с этими чудесами физики сделать ничего нельзя, только зафиксировать в журнал - получили элемент с номером таким-то...

Самый тяжелый из известных на сегодняшний день элементов — 118-й — синтезировали в Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова (ЛЯР) ОИЯИ. Ему дали имя оганесон — в честь руководителя лаборатории академика Оганесяна. Всего же за время существования института, основанного в 1956-м, здесь открыли десять из 18 новых элементов, добавленных с тех пор в таблицу Менделеева, а также сумели повторить синтез всех трансурановых элементов, полученных в других странах.

И возникает естественный вопрос - зачем? И не потому ли у нас такой крутой приоритет, что в других странах давно дали на этот вопрос ответ: да ни нахрен не нужно!

Вот, к примеру, в сентябре в Дубне стартовал новый эксперимент. В этот раз пучком ядер хрома-54 обстреливали мишени из урана-238. Результат оказался неожиданным. Вместо унбинилия физики получили ранее неизвестный изотоп 116-го элемента таблицы Менделеева — ливерморий-288. Время его жизни составило чуть меньше одной миллисекунды. Несмотря на краткосрочность события и то, что синтез нового изотопа не был непосредственной целью эксперимента, ученые считают это серьезным достижением.

А вы как считаете?

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Глава Минобороны Чехии призвала выйти из ООН из-за принятия резолюции по Израилю

- Украина не продлит контракт на транзит российского газа в 2024 году

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- Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил Эрдоган

 

1. Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября, то есть сегодня

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Два авианосца США в одном море

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3. Утилизировать русскоязычных

https://forum-msk.org/material/news/1...



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