Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!

Кто станет верховным правителем России после Владимира Путина. Российские и мировые элиты по всей видимости нашли компромиссный вариант. При чем настолько же наиболее реализуемый и удобный, насколько звучащий совершенно фантастически. Слухи о возможных двойниках Путина и даже о возможной смерти Путина совершенно не случайны, а часть информационно-психологической подготовки общественного мнения. Понять логику элит помогли события 7 октября 2023 года, когда Хамас осуществил атаку на Израиль. Что стало проблемой для израильских спецслужб, может быть легко использовано для трансформации власти в России.

О том, кто станет идеальным преемником Путина рассуждает политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.