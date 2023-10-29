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Московский листок

Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!

Опубликовано 29.10.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Кто станет верховным правителем России после Владимира Путина. Российские и мировые элиты по всей видимости нашли компромиссный вариант. При чем настолько же наиболее реализуемый и удобный, насколько звучащий совершенно фантастически. Слухи о возможных двойниках Путина и даже о возможной смерти Путина совершенно не случайны, а часть информационно-психологической подготовки общественного мнения. Понять логику элит помогли события 7 октября 2023 года, когда Хамас осуществил атаку на Израиль. Что стало проблемой для израильских спецслужб, может быть легко использовано для трансформации власти в России. 

О том, кто станет идеальным преемником Путина рассуждает политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.

 



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Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
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