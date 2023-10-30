Спутник и погром пришли

Ну вот и дожили мы до настоящего еврейского погрома. Возвращаемся, так сказать, к корням, к древним традициям еще Киевской Руси. "Погром" вообще русское слово, которое вошло во все мировые языки, как "спутник".
Почему раньше не было? А уровень социо-культурной деградации не дошел, еще не опустились окончательно к корням. Теперь в самый раз.
Почему Дагестан, а не Рязань или Питер? Надо понимать, там процесс пошел быстрей и глубже. Но не волнуйтесь, остальные подтянутся.
А чего хотели? 30 лет культивировали отборных дураков и неучей, выдвигали и продвигали, тех, кто по IQ не проходит, в лучшем случае выдавливали из страны, в худшем - сажали или убивали... Ну или просто вынуждали сидеть, прижавши жопу... Нет, не так?
Важный момент: помимо погромов в магазинах и на территории аэропорта были похищены оргтехника, компьютеры и кассовые аппараты. Также, в торговых залах и магазинах была сломана или украдена оргтехника.
Почему в советское время не было погромов? Потому что некуда было сбывать украденное, рынка не было. А погром - это всегда грабеж, идейных погромщиков единицы, в основном влечет возможность легкой наживы - тем, кого громят, уже не потребуется...
Ну и явное попустительство со стороны властей. Где была полиция, ФСБ, Росгвардия? Да там же, где и в Ростове, когда Пригожин силами до батальона взял миллионный город и блокировал штаб округа, силами которого в свое время выиграли войну с Грузией.
Теперь, как выясняется, этот подвиг может повторить и невооруженная толпа. Так скоро футбольные болельщики или просто большая свадьба в Кремль войдут...
А.Б.
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РУССКИЙ ХОХОЛ написал 30.10.2023 11:11
( это видимо тех у кого вместо ума IQ)? По мнению, Баранова, в результате все,что было
завоевано, создано и накоплено всенародным трудом оказалось в руках небольшой куч
ки проходимцев в основном еврейского происхождения!Вся власть в России в Кремле и на
местах оказалась у них же или у их холуев! Кто их выдавливал из страны? Страна у них
там где деньги лежат-вот они и выдавливалиСЬ своим нутром!
Ну,а если Кремль захватит толпа или свадьба- ну, так пора бы уже его очистить от чесноч
ной вони!
Алексей Тихонов написал 30.10.2023 10:33
Еврейские погромы — это только начало, всего лишь первый опыт агрессивной и неуправляемой толпы в поиске врагов в людях с другими внешними признаками. Потом эта толпа будет требовать новых жертв. Все как сто лет назад.
https://t.me/elephants_motherland/506
ХАМАС написал 30.10.2023 10:30
Член политбюро ХАМАС Абу Марзук встретился со спецпредставителем президента России на Ближнем Востоке и в Африке, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, говорится в заявлении движения.
«Делегация движения рассмотрела сионистскую агрессию против сектора Газа и способы остановить сионистские преступления, поддерживаемые Соединенными Штатами и Западом», — говорится в заявлении.
Также в заявлении говорится о том, что ХАМАС высоко ценит позицию Путина и призывает международное сообщество обратить внимание на «геноцид, которое совершает сионистское правительство». Богданов, как сообщается, выразил поддержку прав палестинского народа.
Израиль написал 30.10.2023 10:27
Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях.
Принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян.
https://t.me/IsraelinRussian/7437
Берл Лазар написал 30.10.2023 10:17
Малахей эльон!
Мимелех малхей hамлахим
hАкадош барух hу.
Боахем лешалом, малахей hашалом,
Малахей эльон!
Мимелех малхей hамлахим
hАкадош барух hу.
Бархуни лешалом, малахей hашалом,
Малахей эльон!
Мимелех малхей hамлахим
hАкадош барух hу.
Цетхем лешалом, малахей hашалом,
Малахей эльон!
Мимелех малхей hамлахим
hАкадош барух hу.
Анатолий Несмиян написал 30.10.2023 10:07
Реальность же выглядит более чем очевидно: в стране который год насаждается ненависть ко всему. И пропаганда, как никто другой, эту ненависть вскормила, взлелеяла и вырастила. И вместо того, чтобы с гордостью показать на свое произведение, начала от него отказываться. Это не мы, это враги!
Теперь власть стоит перед неразрешимой проблемой. С одной стороны, прекращать пропаганду тотальной злобы ко всему попросту опасно, так как на этом построена вся идеология агрессии и террора. Ее прекращение приведет к полной утрате контроля за всем. Собственно, агрессия и террор стали ответом на невозможность управлять неэкстремальными методами.
С другой стороны - продолжать и далее нагнетать эту атмосферу становится огромным риском, так как озлобленные люди, накопившие огромный потенциал ненависти, ищут, куда его выплеснуть. И вчерашний взрыв неизбежно повторится в любом другом месте.
Зеленский написал 30.10.2023 09:56
https://theins.ru/news/266321
https://t.me/kazansky2017/8799
«Хотите убивать евреев? Езжайте в Газу или в Киев» - пишет российский военкор Коц.
Это просто потрясающе. Эти люди реально продолжают называть себя антифашистами и рассказывают нам что-то про денацификацию.
Герои России написал 30.10.2023 09:53
https://v102.ru/news/123877.html
Выяснилось, что подозреваемый в изнасиловании принимал участие в СВО на территории Запорожской области, откуда вернулся 11 октября. Он был помилован Указом Президента за ранее совершенное особо тяжкое преступление против жизни и половой свободы личности, говорится в материалах суда. Однако, вернувшись со спецоперации, мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.
Конспиролог написал 30.10.2023 09:51
http://kremlin.ru/events/president/news/72593
Однако 28 октября и 29 октября полиция и росгвардия бездействовала. Значит, ей был дан приказ не мешать погромщикам.
Путин теперь хочет запугать общество и закрутить гайки. Планируется возвращение смертной казни и новые репрессивные законы.