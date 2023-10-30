Спутник и погром пришли

Ну вот и дожили мы до настоящего еврейского погрома. Возвращаемся, так сказать, к корням, к древним традициям еще Киевской Руси. "Погром" вообще русское слово, которое вошло во все мировые языки, как "спутник".

Почему раньше не было? А уровень социо-культурной деградации не дошел, еще не опустились окончательно к корням. Теперь в самый раз.

Почему Дагестан, а не Рязань или Питер? Надо понимать, там процесс пошел быстрей и глубже. Но не волнуйтесь, остальные подтянутся.

А чего хотели? 30 лет культивировали отборных дураков и неучей, выдвигали и продвигали, тех, кто по IQ не проходит, в лучшем случае выдавливали из страны, в худшем - сажали или убивали... Ну или просто вынуждали сидеть, прижавши жопу... Нет, не так?

Важный момент: помимо погромов в магазинах и на территории аэропорта были похищены оргтехника, компьютеры и кассовые аппараты. Также, в торговых залах и магазинах была сломана или украдена оргтехника.

Почему в советское время не было погромов? Потому что некуда было сбывать украденное, рынка не было. А погром - это всегда грабеж, идейных погромщиков единицы, в основном влечет возможность легкой наживы - тем, кого громят, уже не потребуется...

Ну и явное попустительство со стороны властей. Где была полиция, ФСБ, Росгвардия? Да там же, где и в Ростове, когда Пригожин силами до батальона взял миллионный город и блокировал штаб округа, силами которого в свое время выиграли войну с Грузией.

Теперь, как выясняется, этот подвиг может повторить и невооруженная толпа. Так скоро футбольные болельщики или просто большая свадьба в Кремль войдут...

А.Б.