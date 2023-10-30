Германия готовится к войне с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что европейцам придётся привыкнуть к мысли об угрозе войны.

В интервью ZDF он отметил, что необходимо «снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны».

Ранее министр Писториус назвал Калининград Кенигсбергом во время дискуссии, которая была организована федеральной академией политики безопасности.

Так что с кем война и ради чего, в общем, понятно.

Ко Второй мировой войне общественное мнение готовили лет 10, причем все стороны. К войне в ираке Голливуд начал демонизировать образ Саддама Хусейна тоже примерно за 10 лет. К войне на Украине начали готовиться лет семь, наверно...

Сейчас бундесвер к большой войне и не готов, но готовится заранее...

А.Б.