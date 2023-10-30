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Московский листок

Дипломатов из России не пустили к памятнику вдохновителя погромщиков

Опубликовано 30.10.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц
Дипломатов из России не пустили к памятнику вдохновителя погромщиков

Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в участии в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии.

Монумент Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября в храме, расположенном в городе Сан-Диего, штат Калифорния.

Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского были созданы Российской национальной творческой мастерской "Артпроект и доставлены в США при поддержке посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято­-Иоанно-Предтеченского собора.

А мне вот интересно, с какого перепугу посольство в США занимается увековечиванием памяти новоназначенных святых - у нас вроде бы церковь отделена от государства? Не?

Тем более Иоанна Кронштадского - вдохновителя создания и почётного члена Союза русского народа. И почётного члена Императорского православного палестинского общества. На фоне еврейских погромов в Дагестане весьма символично...

Я понимаю, что при объединении РПЦ с зарубежной церковью часть "святых", канонизированных РПЦЗ оказались общими и для верующих РПЦ. Так мы, на самом деле, обрели и "святого" Николая Второго с семейством, и вдохновителя погромщиков Иоанна Кронштадского, и ряд других, не менее почтенных граждан...

Так что спасибо Госдепу, что сделал работу за соответствующий департамент Администрации президента РФ...

 А.Б.



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