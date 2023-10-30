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Московский листок

600 нетеньяховских ударов

Опубликовано 30.10.2023 в разделе комментариев 0

600 нетеньяховских ударов

Сталину в свое время хватило десяти... Армия обороны Израиля сообщила, что за последние несколько дней нанесла удары по более чем 600 объектам на территории сектора Газа.

Как отмечается в Telegram-канале ЦАХАЛа, удары наносились с воздуха, с моря, а также в ходе сухопутных рейдов на территорию анклава.

Один из ударов, по данным ЦАХАЛа, был нанесен по «месту сосредоточения живой силы», в результате чего было убито порядка 20 бойцов «Хамаса».

Всего двадцать боевиков. А при этом сообщается о 8 тысячах погибших и 20 тысячах покалеченных. Легко догадаться, что в основном это мирные люди.

Да и как иначе, если удары наносились с воздуха, с моря и с суши, то есть отовсюду и со всей дури?

Напомню, что речь идет о самом густонаселенном регионе планеты. И 600 ударов тут никак не могут быть "точечными"...

А.Б.



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