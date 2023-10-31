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Московский листок

Продадим тебе квартиру и поселим в ней чужие матрасы

Опубликовано 31.10.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Продадим тебе квартиру и поселим в ней чужие матрасы

«Вот уже более пяти лет продолжаются мои хождения, и где искать виновного и защиты? Ключи от квартиры мне не выдают, сначала квартиру использовали под склад, сейчас ее используют как бытовку, видны матрасы и табуреты с объедками», - так описывает свою ситуацию Агишева Надия Рашитовна. Женщина, которая проработала всю жизнь, а теперь практически оказалась на улице.

 

Изначально Надия Рашитовна жила в доме по адресу Руставели 19 (общежитие от Останкинского молочного комбината). «Я на этом комбинате работала, получила прописку», - рассказывает она.

 

Затем по программе ДГИ (департамент городского имущества) ей дали ссуду на приобретение жилья. Отметим, что условие получения этой ссуды – освобождение (после покупки жилья) прежней жилплощади.

Надия дополнила эту ссуду, взяв кредит, и купила студию в ЖК «Баркли Медовая долина» (застройщик ООО «Логитек»). Тут-то и начались проблемы.

В договоре купли-продажи было чётко прописано, что Надия получает квартиру с отделкой. Вместо этого ООО «Логитек» предложил Надии либо ещё доплатить за отделку, либо принять квартиру, в которой нет внутриквартирных инженерных коммуникаций, полов, дверей, сантехники, собственно, ничего нет, кроме батарей и окон. Причём, ООО «Логитек» соглашался подписать акт приёма-передачи только в том случае, если Надия подпишется, что приняла квартиру с отделкой и не будет высказывать никаких претензий.

 

«Я уже дама в возрасте и, конечно же, не осилю ремонт в квартире, платить за этот ремонт около миллиона, таких денег у меня тоже нет», - описывает она свою ситуацию. А затем ей и вовсе сказали, что «компания

ООО «Баркли констракшн систем» съезжает и где их искать - непонятно!»

 

Отметим, что пока с Надии пытались стрясти плату за отделку второй раз, студия не простаивала. Сначала, как мы выше писали, она была складом, потом стала бытовкой. Отметим, что Надия — не единственный пострадавший. Кто-то согласился и оплатил отделку дважды, кто-то до сих пор мыкается,

как она.

 

Надия подала в суд. Суд постановил, что «Логитек» должен заплатить неустойку. Но эти деньги ещё не переведены. И даже когда (и если!) будут переведены, то на проведение ремонта их всё равно не хватит.

 

Надия известила о ситуации ДГИ. Как вы думаете, может, ДГИ попытался через прокуратуру или СК вразумить «Логитек»? (ведь по большому счёту застройщик обокрал не только Надию, но и город). Ага, три раза.

ДГИ обратился в суд с иском о выселении Надии, причём, без предоставления другого жилья. Заседание суда (скорее всего, последнее) состоится 17 ноября. Решение о выселении вполне ожидаемо. Кстати, сотрудники «Логитека» уже сообщили Надии, что после 4 ноября офис продаж прекращает свою работу.

 

28 октября Надия при поддержке московских коммунистов (РК-ОКП, РМП, Трудовая Россия) и правозащитников из организации «Восход» снова посетила офис. Была вызвана полиция. Более часа правоохранителей пришлось уговаривать явиться. Уговорили. Общение в офисе кончилось тем, что Надии назначили встречу с представителем «Логитека» на 1 ноября 2023 года.

Наша редакция следит за развитием этой истории.

 

Что тут можно ещё сказать? Есть такая замечательная сказочная страна свободного саморегулирующегося рынка. Там, по свидетельству либералов, продавцы честны с покупателями, а наниматели с работниками.

Там всегда исполняются договорные обязательства, даже если с одной стороны крупный экономический игрок, а с другой обычный человек, практически ничего неспособный ему сделать. Всё равно крупный игрок будет безукоризненно честен. Почему? Да потому что ему святая и невидимая рука рынка так велела.

 

Граждане! Товарищи! Ау! Проснитесь! Может, нам пора перестать верить в сказки? Как вы думаете?

 

 



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