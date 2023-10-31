Президент Путин сказал, что погромы на Кавказе организовали украинские спецслужбы и лично Зеленский.

Ну, у нас сейчас законодательство о свободе слова самое лучшее в мире, оно так составлено, что если президент сказал, то лучше не сомневаться. Что бы не сказал.

Думаю, Зеленский и в кальсоны кому-нибудь нагадил, с него станется...

А президент наш по соцсетям не шарится, украинскую пропаганду не слушает, вот в Кремле и нет никаких погромов. Надо на Кавказе соцсети закрыть, и там тоже будет все в порядке... Ни соцсетей, ни евреев, ни аэропортов. Все в полном порядке. Да и зачем это все?

А.Б.