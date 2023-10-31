Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Погромы на Кавказе организовали украинские спецслужбы и лично Зеленский

Опубликовано 31.10.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль
Погромы на Кавказе организовали украинские спецслужбы и лично Зеленский

Президент Путин сказал, что погромы на Кавказе организовали украинские спецслужбы и лично Зеленский.

Ну, у нас сейчас законодательство о свободе слова самое лучшее в мире, оно так составлено, что если президент сказал, то лучше не сомневаться. Что бы не сказал.

Думаю, Зеленский и в кальсоны кому-нибудь нагадил, с него станется...

А президент наш по соцсетям не шарится, украинскую пропаганду не слушает, вот в Кремле и нет никаких погромов. Надо на Кавказе соцсети закрыть, и там тоже будет все в порядке... Ни соцсетей, ни евреев, ни аэропортов. Все в полном порядке. Да и зачем это все?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два авианосца США в одном море
Два авианосца США в одном море
29.10.2023
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
29.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Погромы на Кавказе организовали украинские спецслужбы и лично Зеленский (0)
600 нетеньяховских ударов (5)
Дипломатов из России не пустили к памятнику вдохновителя погромщиков (3)
Германия готовится к войне с Россией (11)
Спутник и погром пришли (55)
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену! (3)
Два авианосца США в одном море (0)
Утилизировать русскоязычных (20)
Два авианосца США в одном море (3)
С праздником! С днем инсульта вас! (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss