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Московский листок

Под зиму Москву озеленят

Опубликовано 31.10.2023 в разделе комментариев 0

москва собянин
Под зиму Москву озеленят

Свыше четырех тысяч взрослых деревьев украсят 12 магистралей столицы в текущем, 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в историческом центре — на Садовом кольце, Якиманке и Новом Арбате — высадили крупномеры, то есть уже взрослые деревья, для ускорения проявления результатов озеленения.

Я бы только хотел напомнить, что сегодня последний день октября, а следующий за ним ноябрь по-украински так и называется - листопад! То есть зима на носу, какое озеленение? Снег уже выпал в Москве, правда, уже потаял почти...

У нас в стране что, денег вообще куры не клюют, что мы под зиму города озеленяем?

Обалдеть! Сначала вековые липы на Тверской спилили, потом высадили какие-то дерьмо в кадушках, потом убрали, теперь вот готовые взрослые липы снова будут высаживать...

Может, на что полезное денег потратить, а?

 А.Б.



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