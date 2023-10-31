Израиль завершает уничтожение Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны с ХАМАС.

«Мы в гуще войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически», — сказал Нетаньяху.

Завершен первый этап — блокирующий. Продолжается второй этап — удары с воздуха. Начался третий этап: израильская армия расширяет свое наземное вторжение в сектор Газа.

Вечером 30 октября представитель израильской армии ЦАХАЛ также рассказал о расширении наземной операции в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-технические силы вводятся «для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море».

Не случайно наряду с пехотными и бронетанковыми частями названы инженерно-технические. Надо понимать, что на месте Газы больше ничего не будет.

А Нетеньяху войдет в историю еврейского государства наряду с Моисеем и Иродом Великим, как человек, окончательно решивший палестинский вопрос.

А.Б.