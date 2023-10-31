МИД Израиля предлагает всем евреям покинуть Северный Кавказ

Покинуть Северный Кавказ и избегать поездок туда призвали всех иудеев Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел Израиля - опубликовано совместное заявление этих двух ведомств.

Власти Израиля на фоне возможных рисков присвоили Северному Кавказу самый высокий уровень опасности для израильских граждан — 4-й («высокая степень немедленной угрозы»).

«Рекомендуем всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности на случай, если они окажутся втянутыми в какие-либо инциденты», — говорится в заявлении.

В общем, инициатива дагестанских товарищей не прошла незамеченной мировым сообществом. Полагаю, помимо украинского вопроса в санкционной политике Запада в отношении РФ появится и еврейский.

А.Б.