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Московский листок

МИД Израиля предлагает всем евреям покинуть Северный Кавказ

Опубликовано 31.10.2023 в разделе комментариев 1

израиль правые газа
МИД Израиля предлагает всем евреям покинуть Северный Кавказ

Покинуть Северный Кавказ и избегать поездок туда призвали всех иудеев Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел Израиля - опубликовано совместное заявление этих двух ведомств.

Власти Израиля на фоне возможных рисков присвоили Северному Кавказу самый высокий уровень опасности для израильских граждан — 4-й («высокая степень немедленной угрозы»).

«Рекомендуем всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности на случай, если они окажутся втянутыми в какие-либо инциденты», — говорится в заявлении.

В общем, инициатива дагестанских товарищей не прошла незамеченной мировым сообществом. Полагаю, помимо украинского вопроса в санкционной политике Запада в отношении РФ появится и еврейский.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Давно известна работа личного раввина Путина и Медведева "Еврейская Россия"
Не смешите мои тапочки написал 31.10.2023 11:36
Работа издана Лазаром на иврите в Израиле и переведена на русский в России. В ней Лазар с Путиным обсуждают судьбу русского народа и сколько лет его держать не перемешивая с азиатам полукровками.
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